Последняя проверка. Вавринка и Цонга выиграли домашние титулы

Теннисисты топ-10 проверили себя в Лионе

Неделя перед «Ролан Гаррос» традиционно – последний шанс для теннисистов, неуверенных в своей готовности к главному грунтовому турниру года, откалибровать игру. Сильнейший состав собрался в Лионе, где компанию первым сеяным — Милошу Раоничу и Жо-Вилфриду Цонге — составили Хуан-Мартин дель Потро, Ник Кирьос и Томаш Бердых.

Причём у всех этих теннисистов явно осталось ощущение недосказанности в нынешнем грунтовом сезоне. Милош в Стамбуле парой недель ранее впервые в карьере дошёл до финала на грунте, но проиграл там Марину Чиличу, а на Мастерсах в Мадриде и Риме Давиду Гоффену и Александру Звереву соответственно – непосредственным конкурентам за место в десятке. То же самое можно сказать и про Томаша: в апреле и мае он проиграл и Раоничу, и Чиличу, и Звереву-младшему. Цонга и Кирьос и вовсе одержали только три победы на грунте на двоих, а дель Потро, казалось, наконец-то набрал победоносную форму, но был разгромлен Новаком Джоковичем в четвертьфинале итальянского Мастерса.

Уже во втором круге турнира в Лионе Хуан-Мартин вместе с Кирьосом решили покинуть эту яркую компанию. Ник уверенно разгромил Николаса Кикера в первой партии, а потом словно испарился с корта, за два следующих сета набрав только шесть геймов. Ещё скромнее были успехи аргентинца. В первом матче он разобрался с Кентеном Алисом, а во втором сенсационно не взял и сета у Гастау Элиаша, оставив фанатам множество вопросов. На «Ролан Гаррос» дель Потро приедет впервые за пять лет и будет одним из самых непредсказуемых участников турнира.

Реноме фаворитов всё-таки решили поддержать Цонга и Бердых. Французу путь к финалу дался очень непросто. Уже в первом матче ему пришлось отыгрывать сет у Карлоса Берлока. В четвертьфинале Жо столкнулся с Кареном Хачановым, который на собственных ошибках вчистую расстрелял первый сет, отдав его с «баранкой». Россиянину удалось прибавить во второй партии, у него даже были брейк-пойнты, но Цонга на опыте сначала отыграл дефицит, а потом и взял подачу соперника в заключительном гейме. В полуфинале француз в трёх сетах переборол Николоза Басилашвили, проведшего один из лучших в карьере грунтовых турниров.

Бердых же на пути к финалу почти не заметил никакого сопротивления. Его жертвами стали Хён Чон, Жиль Симон, до этого в трёх сетах перетерпевший Даниила Медведева, и, на двух тай-брейках, Милош Раонич. Перед финалом фаворита определить было сложно – счёт личных встреч на грунте между французом и чехом был 1:1, да и грунтовый сезон проходит у них, в целом, почти одинаково.

Словно подтверждая предматчевые расклады, финалисты добрались в первом сете до тай-брейка, где с большим преимуществом победил хозяин кортов. Интересно, что до этого при счёте 5:4 в свою пользу Бердых имел двойной сетбол на подаче соперника, но не сумел его реализовать. Поддержка трибун придала Цонге уверенности, он не дал сопернику заработать ни единого брейк-пойнта во втором сете, зато оформил брейк в самой концовке, заработав второй титул в сезоне.

Бертенс без проблем защитила титул

В прошлом году голландка Кики Бертенс грозилась стать новой Симоной Халеп и начала подъём именно с победы в Нюрнберге. За год она не превратилась в по-настоящему топ-игрока, но сумела вырасти в стабильного игрока тридцатки. В Германию она уже ехала записным фаворитом и очень уверенно подтвердила статус.

Единственной россиянкой в сетке стала Евгения Родина, разгромленная Варварой Лепченко в первом круге. Одной из главных соперниц Бертенс могла стать Лаура Зигемунд, но в матче второго круга против Барборы Крейчиковой немка травмировала колено и в результате не только отказалась от продолжения борьбы, но и снялась с «Ролан Гаррос». Неожиданной победой Крейчикова воспользовалась сполна: до этого пройдя квалификацию, она набрала отменный ход и на пути к финалу в двух трёхсетовиках перетерпела Карину Виттхёфт и Сорану Кырстю.

В решающем матче борьбы не получилось. Бертенс, до этого не отдавшую соперницам ни одного сета, было не остановить. Всего за 56 минут она разгромила соперницу и завоевала третий в карьере титул.

Новая веха австралийского тенниса задержится

Вместе с 11-й ракеткой мира Каролиной Возняцки на турнир в Страсбург приехали сразу пять представительниц топ-30. Не каждый International может похвастаться таким составом, тем более за неделю до старта второго мейджора в сезоне.

Тем не менее и Возняцки, и вторая сеяная — Елена Веснина — покинули соревнования уже после первого круга. Датчанка почувствовала боль в спине в середине первого сета матча против Шелби Роджерс, а проиграв партию, решила не рисковать и сняться. Россиянка же в стартовом сете разгромила Камилу Джорджи, но не сумела удержаться на плаву после того, как итальянка вдруг заиграла на невероятном уровне. В результате за два следующих сета Елена взяла только два гейма – 6:1, 1:6, 1:6.

Неудача в стартовом раунде постигла и другую россиянку — Наталью Вихлянцеву. Она очень поздно включилась в игру против француженки Аманден Эсс, получившей «уайлд-кард», и так и не сумела переломить ход неудачно складывавшегося матча, проиграв две партии с одинаковым счётом — 4:6. Гораздо успешнее была в первом круге Елизавета Куличкова, прошедшая квалификацию, а потом разгромившая Мэнди Минеллу. До последнего боролась россиянка и против Дарьи Гавриловой. Проиграв первый сет, Куличкова чуть было не упустила преимущество со счёта 5:1 во втором, всё-таки выгрызя сет на тай-брейке. Она вела и в решающем сете с брейком – 4:1, но снова позволила себе потерю концентрации, а во второй раз трюк с возвращением повторить не смогла. Подав две двойные в последнем гейме, в том числе и на матч-боле соперницы, Куличкова покинула турнир.

Воодушевлённая Гаврилова вытащила ещё один триллер, против соотечественницы — Эшли Барти, а в полуфинале не заметила сопротивления Каролин Гарсии. В борьбе за первый титул в карьере Гавриловой предстояла битва против Саманты Стосур. Австралийка не отдала на пути к решающему матчу ни одного сета, в том числе выбив из борьбы опасных Карлу Суарес-Наварро и Пэн Шуай.

Финал был особенно интересен тем, что мог ознаменовать новую эху в истории австралийского тенниса. Дело в том, что Стосур, проводящая 450-ю неделю подряд в ранге первой ракетки Австралии, в случае поражения могла уступить это звание Гавриловой — в рейтинге они занимали 24-е и 25-е места, а разница между ними составляла всего 65 очков.

Дарья вышла на матч предельно мотивированной, её преимущество по игре в первом сете не вызывало сомнений. Но Стосур постепенно прибавляла в активности, что привело к выигрышу второй партии. В решающем сете шла в целом равная игра, хотя обе девушки стали чаще ошибаться. Гаврилова, проиграв подачу, позволила возобладать эмоциям и не сумела вернуться в игру. Стосур выиграла первый за два года титул и по крайней мере на две недели отсрочила свою декоронацию в Австралии.

Домашние трибуны помогли Вавринке

В Цюрихе проходил второй мужской турнир недели. Состав при этом представлялся не менее интересным, чем в Лионе, потому что в Швейцарию поехали действующий чемпион Стэн Вавринка и Кей Нисикори, пытавшиеся добрать игровой практики перед «Ролан Гаррос».

Единственным россиянином в сетке стал Андрей Кузнецов, демонстрирующий в последнее время воодушевляющую игру. Уже в первом круге ему предстояла непростая встреча с Томасом Беллуччи. Бразилец выиграл первый сет и повёл с брейком во втором. Но при счёте 4:2 в свою пользу он вдруг начал просаживаться и, к удивлению болельщиков, в оставшийся час взял только один гейм, да и тот оказался «геймом престижа» в решающей партии. Раздухарившийся Кузнецов во втором круге не оставил шансов третьему сеяному — Альберту Рамосу, а потом перетерпел в трёх сетах и Седрик-Марселя Штебе. На игру против Вавринки россиянин выходил без особых ожиданий, хозяин кортов был очевидным фаворитом.

С первых же геймов Стэн решил это продемонстрировать. Он играл очень здорово, особенно монструозной выглядела подача, благодаря которой он не предоставил сопернику ни одного брейк-пойнта. Андрей честно держался до счёта 3:2, но всё-таки позволил швейцарцу сделать брейк. Второй сет начался с пары марафонских геймов, теннисисты по очереди удержали подачи. Вавринка немного просел и потерял концентрацию, но домашняя публика сумела вытащить его из ямы. Отыграв тройной брейк-пойнт, он ощутимо прибавил в игре и в концовке на тай-брейке окончательно сломал соперника.

Встретиться в финале с Нисикори не получилось – японец неожиданно проиграл в полуфинале мотивированному Мише Звереву, прошедшему квалификацию. Немец воспользовался и неуверенностью Вавринки на старте решающего поединка, выиграв первый сет даже несмотря на то, что в начале матче Мише оказывал помощь физиотерапевт. Но всё-таки зрители не могли не мотивировать Стэна. Следующие две партии швейцарец завершил с одинаковым счётом — 6:3 и защитил домашний титул. Победа стала для Вавринки 16-й в карьере и первой в сезоне.