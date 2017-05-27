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Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2017. 28 мая
Фото: РИА «Новости»
Текст: Даниил Сальников

Макарова против первой ракетки мира. Анонс 1-го дня «Ролан Гаррос»

Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей стартового дня «Ролан Гаррос», с историей встреч и прогнозами.
27 мая 2017, суббота. 23:15. Теннис

28 мая стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Это главное в мире грунтовое теннисное соревнование. В первый день Открытого чемпионата Франции — 2017 будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин.

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По итогам жеребьёвки «Ролан Гаррос»-2017 Кербер начнёт защиту звания первой ракетки мира от Плишковой и Халеп матчем против Макаровой.

Из представителей топ-10 посева матчи проведут Анжелика Кербер (1), Доминик Тим (6), Доминика Цибулкова (6), Светлана Кузнецова (8) и Винус Уильямс (10).

В воскресенье в борьбу вступят четверо россиян – кроме Кузнецовой это также Екатерина Макарова, Даниил Медведев и Евгения Родина.

МАТЧ ДНЯ. КЕРБЕР – МАКАРОВА

Для первой ракетки мира Анжелики Кербер этот сезон складывается менее удачно, чем предыдущий: она пока не завоевала ни одного титула, к тому же частенько выбывала из борьбы на турнирах на ранних стадиях. Доставалось немке и от теннисисток из России: дважды её обыграла Дарья Касаткина (Сидней и Доха), по одному разу — Елена Веснина (Индиан-Уэллс) и Анастасия Павлюченкова (Монтеррей). И вот теперь пятая встреча с россиянкой в 2017-м. С Екатериной Макаровой немка начала встречаться ещё по юниорам, и эта встреча должна для них стать уже 15-й. Небольшой перевес пока у Кербер, её же всезнающие букмекеры называют фаворитом предстоящего поединка, но всё, как обычно, решится на корте.

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«Ролан Гаррос». День 1-й. 28 мая, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Джулия Боузрап (США) — Петра Квитова (Чехия, 15)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Рохэмптон- юн-2007).

Рейтинг: 86-16.

Прогноз букмекеров: 3.83 – 1.24.

Прогноз «Чемпионата»: победа Боузрап в трёх сетах.

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Екатерина Макарова (Россия)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 7-4/8-5 (Junior Fed Cup-2003, Истбурн, Уимблдон, Монреаль-2012, Майами, Истбурн, Цинциннати-2014, Штутгарт-2015 – Бавария-юн-2005, Бирмингем-2008, Бронкс-2010, Australian Open, Истбурн-2013, Сидней (отказ)-2016).

Рейтинг: 1-40.

Прогноз букмекеров: 1.48 – 2.54.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Стефан Робер (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 11)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0/0-2 (Шербург-ч, Прага-ч-2011).

Рейтинг: 113-12.

Прогноз букмекеров: 10.84 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.

Suzanne-Lenglen Court

Кристина Макхэйл (США) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 2-1 (Индиан-Уэллс, Нью-Хэйвен-2011 – Окленд-2012).

Рейтинг: 60-9.

Прогноз букмекеров: 6.27 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Доминик Тим (Австрия, 6) — Бернард Томич (Австралия)

Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0 (Акапулько-2016).

Рейтинг: 7-39.

Прогноз букмекеров: 1.02 – 11.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.

Винус Уильямс (США, 10) — Ван Цян (Китай)

Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 11-50.

Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Court 1

Лара Арруабаррена (Испания) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 61-7.

Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.

Court 2

Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — Даниил Медведев (Россия)

Court 2. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0/1-0 (Клермон-Ферран-юн-2012).

Рейтинг: 260-65.

Прогноз букмекеров: 2.94 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Виктория Голубич (Швейцария) — Александра Саснович (Белоруссия)

Court 2. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-2/1-2 (Палермо-кв-2013 – Биль, Кубок Федерации-2017).

Рейтинг: 63-96.

Прогноз букмекеров: 1.93 – 1.81.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.

Court 3

Иво Карлович (Хорватия, 23) — Стефанос Циципас (Греция, Q)

Court 3. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 24-202.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Карловича в четырёх сетах.

Бетани Маттек-Сэндс (США, Q) — Евгения Родина (Россия)

Court 3. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0/2-0 (Australian Open-кв-2007, Майами-2010).

Рейтинг: 116-78.

Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.76.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маттек-Сэндс в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 6

Луиза Чирико (США) – Елена Остапенко (Латвия)

Court 6. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 127-45.

Прогноз букмекеров: 5.92 – 1.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.

Court 14

Леся Цуренко (Украина) – Катерина Козлова (Украина, Q)

Court 14. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 42-140.

Прогноз букмекеров: 1.62 – 2.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.

Court 17

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Теннис Сандгрен (США, WC)

Court 17. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 88-112.

Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.78.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в четырёх сетах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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