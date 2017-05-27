Макарова против первой ракетки мира. Анонс 1-го дня «Ролан Гаррос»

28 мая стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Это главное в мире грунтовое теннисное соревнование. В первый день Открытого чемпионата Франции — 2017 будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин.
Из представителей топ-10 посева матчи проведут Анжелика Кербер (1), Доминик Тим (6), Доминика Цибулкова (6), Светлана Кузнецова (8) и Винус Уильямс (10).
В воскресенье в борьбу вступят четверо россиян – кроме Кузнецовой это также Екатерина Макарова, Даниил Медведев и Евгения Родина.
Для первой ракетки мира Анжелики Кербер этот сезон складывается менее удачно, чем предыдущий: она пока не завоевала ни одного титула, к тому же частенько выбывала из борьбы на турнирах на ранних стадиях. Доставалось немке и от теннисисток из России: дважды её обыграла Дарья Касаткина (Сидней и Доха), по одному разу — Елена Веснина (Индиан-Уэллс) и Анастасия Павлюченкова (Монтеррей). И вот теперь пятая встреча с россиянкой в 2017-м. С Екатериной Макаровой немка начала встречаться ещё по юниорам, и эта встреча должна для них стать уже 15-й. Небольшой перевес пока у Кербер, её же всезнающие букмекеры называют фаворитом предстоящего поединка, но всё, как обычно, решится на корте.
«Ролан Гаррос». День 1-й. 28 мая, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Philippe-Chatrier Court
Джулия Боузрап (США) — Петра Квитова (Чехия, 15)
Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Рохэмптон- юн-2007).
Рейтинг: 86-16.
Прогноз букмекеров: 3.83 – 1.24.
Прогноз «Чемпионата»: победа Боузрап в трёх сетах.
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Екатерина Макарова (Россия)
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 7-4/8-5 (Junior Fed Cup-2003, Истбурн, Уимблдон, Монреаль-2012, Майами, Истбурн, Цинциннати-2014, Штутгарт-2015 – Бавария-юн-2005, Бирмингем-2008, Бронкс-2010, Australian Open, Истбурн-2013, Сидней (отказ)-2016).
Рейтинг: 1-40.
Прогноз букмекеров: 1.48 – 2.54.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.
Стефан Робер (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 11)
Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0/0-2 (Шербург-ч, Прага-ч-2011).
Рейтинг: 113-12.
Прогноз букмекеров: 10.84 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в трёх сетах.
Suzanne-Lenglen Court
Кристина Макхэйл (США) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 2-1 (Индиан-Уэллс, Нью-Хэйвен-2011 – Окленд-2012).
Рейтинг: 60-9.
Прогноз букмекеров: 6.27 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.
Доминик Тим (Австрия, 6) — Бернард Томич (Австралия)
Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-0 (Акапулько-2016).
Рейтинг: 7-39.
Прогноз букмекеров: 1.02 – 11.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.
Винус Уильямс (США, 10) — Ван Цян (Китай)
Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 11-50.
Прогноз букмекеров: 1.37 – 2.95.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Court 1
Лара Арруабаррена (Испания) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6)
Court 1. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 61-7.
Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.
Court 2
Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — Даниил Медведев (Россия)
Court 2. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0/1-0 (Клермон-Ферран-юн-2012).
Рейтинг: 260-65.
Прогноз букмекеров: 2.94 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в трёх сетах.
Виктория Голубич (Швейцария) — Александра Саснович (Белоруссия)
Court 2. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-2/1-2 (Палермо-кв-2013 – Биль, Кубок Федерации-2017).
Рейтинг: 63-96.
Прогноз букмекеров: 1.93 – 1.81.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.
Court 3
Иво Карлович (Хорватия, 23) — Стефанос Циципас (Греция, Q)
Court 3. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 24-202.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Карловича в четырёх сетах.
Бетани Маттек-Сэндс (США, Q) — Евгения Родина (Россия)
Court 3. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0/2-0 (Australian Open-кв-2007, Майами-2010).
Рейтинг: 116-78.
Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.76.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маттек-Сэндс в трёх сетах.
Court 6
Луиза Чирико (США) – Елена Остапенко (Латвия)
Court 6. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 127-45.
Прогноз букмекеров: 5.92 – 1.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.
Court 14
Леся Цуренко (Украина) – Катерина Козлова (Украина, Q)
Court 14. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 42-140.
Прогноз букмекеров: 1.62 – 2.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цуренко в трёх сетах.
Court 17
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Теннис Сандгрен (США, WC)
Court 17. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 88-112.
Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.78.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кукушкина в четырёх сетах.