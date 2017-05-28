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Светлана Кузнецова
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

1-й день «Ролан Гаррос». Дебютный матч Кузнецовой. LIVE

Онлайн-трансляция первого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кузнецова, Макарова, Кербер, Квитова, Медведев и другие.
28 мая 2017, воскресенье. 12:00. Теннис

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

12:55. Выиграла первый сет и Квитова. Отлично она начала матч и могла даже повести 4:0, но потом и Боузрап включилась в борьбу. Американка чуть лучше стала отвечать, поэтому стало больше ошибок у Петры. Имела шансы отыграть брейк Джулия, но упустила свои брейк-пойнты. Да и последний гейм прошёл в борьбе, но в нужный момент Квитовой помогла подача — 6:3. Следите дальше за ходом этого матча в нашей текстовой трансляции.

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 12:10 МСК
Джулия
Боузрап
Петра
Квитова
3:6

12:50. Можно пока ознакомиться с видеообзорами финалов турниров в Лионе между Цонгой и Томашем Бердыхом и австралийским сражением в Страсбурге между Самантой Стосур и Дарьей Гавриловой.

Видеообзор финалов турниров в Лионе, Женеве и Страсбурге

12:45. Немка Юлия Гёргес выиграла первый сет у американки Мэдисон Бренгл (6:1), набрав фантастический 21 удар навылет всего лишь за 7 геймов.

12:40. Украинец Александр Долгополов представил новый дизайн своей формы.

12:35. На стадион спешит любимец местной публики Жо-Вильфрид Цонга, накануне выигравший титул в Лионе. Сегодня матча у него нет, но тренировки никто не отменял.

12:30. Страничка немецко-французского юмора. Мона Бартель отправила своего тренера на свалку истории.

12:25. В Детском дне поучаствовало ещё несколько теннисисток — Каролина Плишкова, Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Светлана Кузнецова. Кто знает, может быть кому-то из них суждено будет стать чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017 по итогам двухнедельных сражений.

12:20. На «Ролан Гаррос» вернулась и ещё одна долго отсутствовавшая чемпионка. Виктория Азаренко после рождения сына готова приступить к сражениям с травяного сезона, а на «Ролан Гаррос» провела показательный матч в рамках так называемого Детского дня.

12:15. Кстати, у нас началась текстовая трансляция этого матча. Следите:

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 12:10 МСК
Джулия
Боузрап
Петра
Квитова
3:6
Полгода без тенниса. Нож грабителя прервал карьеру Квитовой
Грабитель проник в квартиру Петры Квитовой и ранил её ножом. По предварительной информации, чешка сможет продолжить карьеру.

12:10. После нападения злоумышленника и пропущенных пяти месяцев соревнований Петра Квитова возвращается в тур.

12:05. Ознакомьтесь пока с расписанием самых интересных матчей дня.

Макарова — против первой ракетки мира. Анонс 1-го дня «Ролан Гаррос»
Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей стартового дня «Ролан Гаррос», с историей встреч и прогнозами.

12:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос» — 2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует первый игровой день второго турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. Свои матчи проведут Андрей Кузнецов, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анжелика Кербер, Энди Маррей. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 13:30 МСК
Анжелика
Кербер
Екатерина
Макарова
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 13:30 МСК
Бенжамен
Бонзи
Даниил
Медведев
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 14:00 МСК
Кристина
Макхэйл
Светлана
Кузнецова
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 17:30 МСК
Бетани
Маттек-Сэндс
Евгения
Родина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Анжелика Кербер Даниил Медведев Екатерина Макарова Петра Квитова Светлана Кузнецова Ролан Гаррос
Новости. Теннис
28 мая 2017, воскресенье
12:45 Видеообзор финалов турниров в Лионе, Женеве и Страсбурге
12:31 Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Боузрап на «Ролан Гаррос»
11:28 Шарапова стала 88-й в чемпионской гонке WТА
11:16 Шарапова опустилась на пять мест в рейтинге WТА
11:00 «Кузнецова может побороться за титул» — подкаст «Открытый чемпионат»
10:58 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Кербер на «Ролан Гаррос»
10:40 WТА Insider включил Кузнецову в топ-5 главных фавориток «Ролан Гаррос»
09:53 Стосур: Гаврилова заставляет соперниц работать, чтобы победить её
00:25 Кербер: все знают, что грунт не является моим любимым покрытием
27 мая 2017, суббота
23:41 Бертенс: кажется, я просто не могу проиграть в Нюрнберге
23:23 Тарпищев: нас не устраивает объём трансляций тенниса на телевидении
22:27 М. Зверев: обычно игра на грунте давалась мне нелегко, но здесь всё было отлично
21:34 Вавринка: моя дочь впервые видела мою победу вживую, это делает успех особенным
20:58 Зверевы стали первыми братьями после Рохусов, сыгравшими в финалах в одном году
20:40 Цонга: я очень хорошо подавал в финале, и это помогло спокойнее играть на приёме
20:17 Бердых: несмотря на поражение, еду в Париж с высоко поднятой головой
19:09 Обыграв Гаврилову в Страсбурге, Стосур сохранила звание первой ракетки Австралии
18:49 Вавринка следом за Цонгой одержал победу на домашнем турнире
17:55 Макарова сыграет с Кербер вторым запуском 28 мая на корте Филиппа Шатрье
17:35 Цонга выиграл домашний турнир в Лионе, победив Бердыха
17:30 Молтени и Шамасдин стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде
16:39 Азаренко вышла на корт в рамках «Детского дня» на «Ролан Гаррос»
16:24 Роже и Тецэу стали победителями соревнований в Женеве в парном разряде
15:58 Бертенс за 56 минут разгромила Крейчикову в финале турнира в Нюрнберге
15:27 Барти и Деллакуа — чемпионки турнира в Страсбурге в паре
14:46 Меликар и Смит впервые в карьере выиграли турнир WТА в парном разряде
14:35 Хачанов и Рублёв будут тренироваться в Королевском теннисном клубе в Барселоне
14:15 Матьё: принимаю отказ в «уайлд-кард», но не неуважение со стороны Гьюдичелли
12:47 Джокович: считаю Надаля фаворитом номер один на «Ролан Гаррос»
12:42 Тим: теперь воспринимаю своих кумиров как соперников
11:43 Кербер: Макарова — сложная соперница, но а кто здесь лёгкая соперница?
11:28 Халеп: чувствую, что смогу выступить на «Ролан Гаррос»
10:58 Квитова: немногие верили, что я смогу вновь играть в теннис
10:58 Надаль: Пэр — не тот соперник, с которым хочешь встретиться в первом круге
09:49 Джокович: очень рад, что Агасси будет рядом на «Ролан Гаррос»
00:43 Веснина поздравила Квитову с возвращением в тур
00:05 Кар. Плишкова: на грунте стараюсь подавать более вариативно, чем на харде
26 мая 2017, пятница
23:57 Гаврилова: я уже четырежды побеждала Гарсию, так что во многом дело в психологии
23:31 Бердых: я готов к битве с Цонгой и настроен ударно завершить турнир
22:54 Цонга: я смог сохранить свой уровень в третьем сете, когда соперник дал слабину
22:40 Вавринка: болельщики в Женеве громко поддерживают меня, когда это нужнее всего
22:21 Гаврилова и Стосур — в финале Страсбурга. Видеообзор матчей турнира
22:06 В первом круге «РГ» Веснина сыграет с Хаддад-Майей, Родина — с Маттек-Сэндс
20:09 17 эйсов не помогли Раоничу обыграть Бердыха в полуфинале турнира в Лионе
19:42 Вавринка не пустил Кузнецова в финал турнира в Женеве
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