1-й день «Ролан Гаррос». Дебютный матч Кузнецовой. LIVE

Онлайн-трансляция первого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кузнецова, Макарова, Кербер, Квитова, Медведев и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

12:55. Выиграла первый сет и Квитова. Отлично она начала матч и могла даже повести 4:0, но потом и Боузрап включилась в борьбу. Американка чуть лучше стала отвечать, поэтому стало больше ошибок у Петры. Имела шансы отыграть брейк Джулия, но упустила свои брейк-пойнты. Да и последний гейм прошёл в борьбе, но в нужный момент Квитовой помогла подача — 6:3. Следите дальше за ходом этого матча в нашей текстовой трансляции.

12:50. Можно пока ознакомиться с видеообзорами финалов турниров в Лионе между Цонгой и Томашем Бердыхом и австралийским сражением в Страсбурге между Самантой Стосур и Дарьей Гавриловой.

Видеообзор финалов турниров в Лионе, Женеве и Страсбурге

12:45. Немка Юлия Гёргес выиграла первый сет у американки Мэдисон Бренгл (6:1), набрав фантастический 21 удар навылет всего лишь за 7 геймов.

12:40. Украинец Александр Долгополов представил новый дизайн своей формы.

12:35. На стадион спешит любимец местной публики Жо-Вильфрид Цонга, накануне выигравший титул в Лионе. Сегодня матча у него нет, но тренировки никто не отменял.

12:30. Страничка немецко-французского юмора. Мона Бартель отправила своего тренера на свалку истории.

12:25. В Детском дне поучаствовало ещё несколько теннисисток — Каролина Плишкова, Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса и Светлана Кузнецова. Кто знает, может быть кому-то из них суждено будет стать чемпионкой «Ролан Гаррос»-2017 по итогам двухнедельных сражений.

12:20. На «Ролан Гаррос» вернулась и ещё одна долго отсутствовавшая чемпионка. Виктория Азаренко после рождения сына готова приступить к сражениям с травяного сезона, а на «Ролан Гаррос» провела показательный матч в рамках так называемого Детского дня.

12:15. Кстати, у нас началась текстовая трансляция этого матча. Следите:

Полгода без тенниса. Нож грабителя прервал карьеру Квитовой Грабитель проник в квартиру Петры Квитовой и ранил её ножом. По предварительной информации, чешка сможет продолжить карьеру.

12:10. После нападения злоумышленника и пропущенных пяти месяцев соревнований Петра Квитова возвращается в тур.

12:05. Ознакомьтесь пока с расписанием самых интересных матчей дня.

Макарова — против первой ракетки мира. Анонс 1-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей стартового дня «Ролан Гаррос», с историей встреч и прогнозами.

12:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос» — 2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует первый игровой день второго турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. Свои матчи проведут Андрей Кузнецов, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анжелика Кербер, Энди Маррей. Игровой день начнётся в 03:00 по московскому времени.

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