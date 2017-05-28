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«Ролан Гаррос» — 2017. Макарова и Кузнецова идут дальше
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Рывлин

Первый день «Ролан Гаррос». Историческая победа Макаровой

Макарова стала первой теннисисткой, которая обыграла первую сеяную в стартовом раунде «Ролан Гаррос». Кузнецова тоже добилась победы.
28 мая 2017, воскресенье. 23:26. Теннис

Основательная подготовка

Длинная прелюдия. Подготовка к «Ролан Гаррос» длится дольше, чем к любому другому турниру «Большого шлема». Australian Open начинается уже через две недели после старта сезона, травяной сезон перед Уимблдоном раньше тоже длился две недели, а сейчас три. К US Open же теннисисты готовятся чуть больше месяца. По-настоящему больших стартов перед Нью-Йорком всего два — «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати. На грунте же первые турниры проходят ещё в феврале (правда, в Латинской Америке, и сильных игроков там как правило нет). Основные старты начинаются в апреле. Помимо главных в Риме и Мадриде у мужчин ещё есть «Мастерс-1000» в Монте-Карло, а также крупный чемпионат в Барселоне, а женщины соревнуются в Штутгарте. В общем, календарь выстроен таким образом, что подготовка к «Ролан Гаррос» как правило самая основательная.

Возвращение Петры

В воскресенье, 28 мая, стартовал главный грунтовый турнир сезона. Открывала 116-й розыгрыш Петра Квитова. Поблагодарим организаторов за то, что именно матч чешки они поставили первым запуском на центральный корт имени Филиппа Шатрье. Безусловно, это было символично. Петра, которая из-за нападения грабителей и пореза руки была вынуждена пропустить старт сезона, вернулась в большой теннис. Конечно, её форма была загадкой, возможно и для неё самой, но первый матч с Юлией Боузрап она провела на высоком уровне. Квитова играла в свой теннис — много атаковала и умело пользовалась своими форхэндом и подачей. Петра стартовала с убедительной победы со счётом 6:3, 6:2, а после матча не смогла сдержать слёз. Её эмоции легко объяснимы. По окончании встречи Квитову поздравила и обняла Марион Бартоли, которая теперь работает корреспондентом на телевидении. Отдадим должное и Боузрап, которая в соцсети тоже поздравила чешку и отметила, что Петра выиграла нечто большее, чем просто один матч.

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 13:40 МСК
Анжелика
Кербер
Екатерина
Макарова
2:6 2:6

Сенсация на бумаге, но не по факту

Эмоции были и на лице Моники Пуиг, которая в трёх сетах обыграла Роберту Винчи и одержала первую победу в пяти встречах. А самым упорным матчем стартового дня стал поединок Мэдисон Бренгл и Юлии Гёргес. Американка добилась победы лишь со счётом 13:11 в третьем сете. Свои первые матчи провели и три россиянки. Особняком, конечно, стояла игра Екатерины Макаровой и Анжелики Кербер. Это центральная встреча не только для российских любителей тенниса, но и в целом для ценителей игры вне зависимости от страны. На бумаге первая сеяная играла с теннисисткой без номера посева. В 99 случаях из 100 это означает, что сеяный теннисист является безусловным фаворитом. Но не в этот раз. Многие считали, что шансы обеих девушек примерно равные. Кербер в этом сезоне играет намного ниже своих возможностей, а в Мадриде она ещё и получила повреждение. Да, она сыграла в Риме, но там проиграла уже в стартовом матче и взяла лишь четыре гейма у Анетт Контавейт. Макарова же является опасной соперницей для любой теннисистки, в её активе после этого матча стало десять побед над игроками топ-10 — это четвёртый показатель среди действующих теннисисток.

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 14:15 МСК
Бенжамен
Бонзи
Даниил
Медведев
5:7 6:4 6:1 3:1 Rt

Макарова сразу взяла инициативу в свои руки. Она вела игру и гоняла соперницу по углам. Кербер действовала в обороне и при этом много ошибалась. До счёта 5:1 всё для Екатерины складывалось легко, но затем немка начала немного прибавлять. Тем не менее спасти сет уже было нереально. По счёту вторая партия развивалась аналогичным образом: вновь Макарова сразу получила перевес в два брейка. Однако рисунок встречи немного изменился. Россиянка начала чуть больше ошибаться, а в её действиях появилась нервозность. Кербер боролась, она могла сделать счёт 2:3 и вернуть подачу, но почти все упорные геймы доставались Макаровой. Анжелика, чья игра построена на надёжности и минимуме ошибок, сейчас просто находится не в той форме, чтобы стабильно держать мяч в корте. Екатерина же показала хороший теннис и добилась победы со счётом 6:2, 6:2. Впервые за всю историю женского «Ролан Гаррос» первая сеяная проиграла уже в первом круге.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 1-й круг

Бенджамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 5:7, 6:4, 6:1, 3:1, отказ.
Григор Димитров (Болгария) — Стефан Робер (Франция) — 6:2, 6:3, 6:4.
Иво Карлович (Хорватия) — Стефанос Циципас (Греция) — 7:6 (7:5), 7:5, 6:4.
Доминик Тим (Австрия) — Бернард Томич (Австралия) — 6:4, 6:0, 6:2.
Люка Пуи (Франция) — Жюльен Беннето (Франция) — 7:6 (8:6), 3:6, 4:6, 6:3, 6:4.
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 19:50 МСК
Бетани
Маттек-Сэндс
Евгения
Родина
7:5 6:2

Непростой дебют Кузнецовой

Прошла дальше и Светлана Кузнецова, хотя её матч получился куда более трудным. Россиянка играла с Кристиной Макхэйл, и по личным встречам именно Кристина была впереди. В этой встрече Кузнецова выглядела фаворитом. Более того, она входит в расширенный или узкий круг фаворитов — в зависимости от ваших вкусов. Но, с учётом отсутствия Серены Уильямс и Марии Шараповой, Светлана, безусловно, является как минимум претендентом на полуфинал. Начало для россиянки выдалось отличным — 3:0. Но Макхэйл сначала отыграла одну подачу, а при 4:5 и вторую, при этом до того Кузнецова упустила сетбол. Светлана смогла вовремя собраться и тут же выиграла два гейма — 7:5. При этом нельзя сказать, что Кристина ставила перед соперницей какие-то трудные задачи. Американка редко выигрывала сама и много ошибалась, но Кузнецова довольно быстро упустила большой перевес. Во втором сете такого перевеса не было. Россиянка вела игру, но Макхэйл всё время была где-то рядом. При счёте 4:4 Светлана прибавила и взяла два гейма кряду — 7:5, 6:4. Трудовая победа — возможно, то, что нужно Кузнецовой на старте турнира. После игры она рассказала, что всегда очень хочет успешно сыграть в Париже, но с психологической точки зрения ей удобнее думать, что это не турнир «Большого шлема», а маленькое соревнование.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 1-й круг

Петра Квитова (Чехия) — Юлия Боузрап (США) — 6:3, 6:2.
Мэдисон Бренгл (США) — Юлия Гёргес (Германия) — 1:6, 6:3, 13:11.
Екатерина Макарова (Россия) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:2, 6:2.
Светлана Кузнецова (Россия) — Кристина Макхэйл (США) — 7:5, 6:4.
Винус Уильямс (США) — Ван Цян (Китай) — 6:4, 7:6 (7:3).
Бетани Маттек-Сэндс (США) — Евгения Родина (Россия) — 7:5, 6:2.
Доминика Цибулкова (Словакия) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:2, 6:1.
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 14:45 МСК
Кристина
Макхэйл
Светлана
Кузнецова
5:7 4:6

Медведев пока не готов

Если Кузнецова и Макарова добились побед, то Даниил Медведев и Евгения Родина завершили свои выступления в одиночном разряде. Евгения встречалась с Бетани Маттек-Сэндс и повела 5:1. Американка много ошибалась, а Родина надёжно действовала на задней линии. Однако затем Бетани прибавила, стала активно принимать и часто ходить к сетке, а Евгения ничего не могла противопоставить. Со счёта 5:1 она взяла в первой партии всего четыре мяча — 5:7. Во втором сете россиянка снова повела с брейком, но опять уступила шесть геймов подряд — 5:7, 2:6. А Медведев не сумел пройти Бенжамена Бонзи. Даниил взял первый сет, но затем инициатива стала переходить к французу. В одном из эпизодов россиянин даже попробовал подать снизу. После матча, с которого он снялся при счёте 7:5, 4:6, 1:6, 1:3, россиянин рассказал, что сейчас пока не готов играть на 100% из-за последствий мононуклеоза: этот диагноз ему был поставлен после мартовского турнира в Индиан-Уэллсе.

Если в воскресенье прошли 32 встречи (одна мужская не успела завершиться из-за темноты), то в понедельник намечено 56 матчей. Из россиян «Ролан Гаррос» начнут Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Ирина Хромачёва, Екатерина Александрова, Наталья Вихлянцева, Михаил Южный, Андрей Рублёв, Теймураз Габашвили и Константин Кравчук.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелика Кербер Даниил Медведев Екатерина Макарова Петра Квитова Светлана Кузнецова
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