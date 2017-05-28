Дебют Андрея Рублёва в основе Парижа. Анонс 2-го дня «Ролан Гаррос»

29 мая продолжится стартовый раунд на втором в сезоне турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Это главное грунтовое теннисное соревнование в мире. Во второй день Открытого чемпионата Франции — 2017 будет проведено 56 матчей – по 28 у мужчин и женщин.

Из представителей топ-10 посева свои матчи проведут Новак Джокович (2), Каролина Плишкова (2), Гарбинье Мугуруса (4), Рафаэль Надаль (4), Милош Раонич (5), Марин Чилич (7), Александр Зверев (9) и Давид Гоффен (10).

В понедельник в борьбу вступят 10 россиян – Елена Веснина (14), Анастасия Павлюченкова (16), Ирина Хромачёва, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова, Михаил Южный, Евгений Донской, Константин Кравчук, Теймураз Габашвили (Q) и Андрей Рублёв (LL).

МАТЧ ДНЯ. РУБЛЁВ – ШВАРЦМАН

В 2014 году Андрей Рублёв выиграл юниорский «Ролан Гаррос», а в этот понедельник россиянин дебютирует в основной сетке главного грунтового турнира года. Соперником 19-летнего россиянина будет опытный грунтовый специалист Диего Шварцман, который старше его на пять лет. У аргентинца уже есть в активе титул в Стамбуле-2016, а в этом сезоне он добрался до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло. Соперники ещё не играли друг против друга. Всезнающие букмекеры называют фаворитом Шварцмана, но всё, как обычно, решится на корте.

Маррей проверит Кузнецова на прочность на старте «Ролан Гаррос» Удачная сетка Надаля, трудный жребий для Андрея Кузнецова, тяжёлые соперники Энди Маррея и другие моменты мужской сетки «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». День 2-й. 29 мая, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Франческа Скьявоне (Италия)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-1 (Fed Cup-2016 – Рим-2014).

Рейтинг: 5-76.

Прогноз букмекеров: 1.27 – 3.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.

Марсель Гранольерс (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-3 (Australian Open-2011, US Open, Шанхай-2013).

Рейтинг: 76-2.

Прогноз букмекеров: 12.73 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Александр Зверев (Германия, 9) — Фернандо Вердаско (Испания)

Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-1 (Мадрид-2017 – Мец-2015).

Рейтинг: 10-37.

Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.05.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.

Suzanne-Lenglen Court

Бенуа Пэр (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-2 (Барселона, Мадрид-2013).

Рейтинг: 45-4.

Прогноз букмекеров: 12.70 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Чжэн Сайсай (Китай) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-1 (Санья-2013).

Рейтинг: 66-3.

Прогноз букмекеров: 4.85 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

1-й день РГ. Макарова и Кузнецова вышли во 2-й круг. Как это было Онлайн-трансляция первого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кузнецова, Макарова, Кербер, Квитова, Медведев и другие.

Court 1

Жиль Симон (Франция, 31) — Николоз Басилашвили (Грузия)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Шанхай-2015).

Рейтинг: 32-71.

Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.79.

Прогноз «Чемпионата»: победа Симона в четырёх сетах.

Поль-Анри Матьё (Франция, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)

Court 1. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 119-11.

Прогноз букмекеров: 7.84 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в трёх сетах.

Ирина Хромачёва (Россия) — Полин Пармантье (Франция)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 102-79.

Прогноз букмекеров: 3.41 – 1.29.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хромачёвой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 2

Милош Раонич (Канада, 5) — Стив Дарси (Бельгия)

Court 2. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-38.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.21.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах.

Эрнест Гулбис (Латвия, SR) — Марин Чилич (Хорватия, 7)

Court 2. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-2/2-3 (Фюрт-ч-кв-2006, Мадрид-2014 – Марракеш-ч, Санкт-Петербург-2007, Женева-2016).

Рейтинг: 225-8.

Прогноз букмекеров: 8.11 – 1.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Борьба в Париже за первое место. Без Серены, Шараповой и Азаренко По итогам жеребьёвки «Ролан Гаррос»-2017 Кербер начнёт защиту звания первой ракетки мира от Плишковой и Халеп матчем против Макаровой.

Court 4

Анетт Контавейт (Эстония) — Моника Никулеску (Румыния)

Court 4. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 52-53.

Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.86.

Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.

Константин Кравчук (Россия) — Федерико Дельбонис (Аргентина)

Court 4. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Монца-ч-2011).

Рейтинг: 129-139.

Прогноз букмекеров: 6.14 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Дельбониса в четырёх сетах.

Court 5

Виктор Троицки (Сербия) — Евгений Донской (Россия)

Court 5. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-0 (Москва-2008, Будапешт-2017).

Рейтинг: 35-99.

Прогноз букмекеров: 1.17 – 4.66.

Прогноз «Чемпионата»: победа Троицки в четырёх сетах.

Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) — Михаил Южный (Россия)

Court 5. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 78-84.

Прогноз букмекеров: 1.58 – 2.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Южного в пяти сетах.

Court 6

Миртиль Жорж (Франция, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27)

Court 6. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 207-28.

Прогноз букмекеров: 5.65 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в двух сетах.

Елена Веснина (Россия, 14) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q)

Court 6. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 15-101.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.72.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 8

Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия)

Court 8. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 58-73.

Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.32.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.

Court 10

Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй) — Сергей Стаховский (Украина, Q)

Court 10. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0/3-1 (Хо-Ши-Мин-ч-2004, Цинциннати-кв-2009, Манчестер-ч-2016 – Сеул-ч-2016).

Рейтинг: 58-122.

Прогноз букмекеров: 2.54 – 1.48.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стаховского в четырёх сетах.

Теймураз Габашвили (Россия, Q) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика)

Court 10. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-0 (Простеёв-ч-2012).

Рейтинг: 146-89.

Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Габашвили в четырёх сетах.

Court 15

Андрей Рублёв (Россия, LL) — Диего Шварцман (Аргентина)

Court 15. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 117-41.

Прогноз букмекеров: 5.67 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Екатерина Александрова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия)

Court 15. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 85-37.

Прогноз букмекеров: 3.24 – 1.31.

Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.

Court 16

Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Патрисия-Мария Циг (Румыния)

Court 16. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1 (Баку-2015).

Рейтинг: 17-119.

Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.

Текстовая трансляция