Дебют Андрея Рублёва в основе Парижа. Анонс 2-го дня «Ролан Гаррос»

29 мая продолжится стартовый раунд на втором в сезоне турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Это главное грунтовое теннисное соревнование в мире. Во второй день Открытого чемпионата Франции — 2017 будет проведено 56 матчей – по 28 у мужчин и женщин.
Из представителей топ-10 посева свои матчи проведут Новак Джокович (2), Каролина Плишкова (2), Гарбинье Мугуруса (4), Рафаэль Надаль (4), Милош Раонич (5), Марин Чилич (7), Александр Зверев (9) и Давид Гоффен (10).
В понедельник в борьбу вступят 10 россиян – Елена Веснина (14), Анастасия Павлюченкова (16), Ирина Хромачёва, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова, Михаил Южный, Евгений Донской, Константин Кравчук, Теймураз Габашвили (Q) и Андрей Рублёв (LL).
В 2014 году Андрей Рублёв выиграл юниорский «Ролан Гаррос», а в этот понедельник россиянин дебютирует в основной сетке главного грунтового турнира года. Соперником 19-летнего россиянина будет опытный грунтовый специалист Диего Шварцман, который старше его на пять лет. У аргентинца уже есть в активе титул в Стамбуле-2016, а в этом сезоне он добрался до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло. Соперники ещё не играли друг против друга. Всезнающие букмекеры называют фаворитом Шварцмана, но всё, как обычно, решится на корте.
«Ролан Гаррос». День 2-й. 29 мая, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Philippe-Chatrier Court
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Франческа Скьявоне (Италия)
Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-1 (Fed Cup-2016 – Рим-2014).
Рейтинг: 5-76.
Прогноз букмекеров: 1.27 – 3.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в двух сетах.
Марсель Гранольерс (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-3 (Australian Open-2011, US Open, Шанхай-2013).
Рейтинг: 76-2.
Прогноз букмекеров: 12.73 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Александр Зверев (Германия, 9) — Фернандо Вердаско (Испания)
Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 1-1 (Мадрид-2017 – Мец-2015).
Рейтинг: 10-37.
Прогноз букмекеров: 1.15 – 5.05.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.
Suzanne-Lenglen Court
Бенуа Пэр (Франция) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)
Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-2 (Барселона, Мадрид-2013).
Рейтинг: 45-4.
Прогноз букмекеров: 12.70 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Чжэн Сайсай (Китай) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-1 (Санья-2013).
Рейтинг: 66-3.
Прогноз букмекеров: 4.85 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Court 1
Жиль Симон (Франция, 31) — Николоз Басилашвили (Грузия)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-0 (Шанхай-2015).
Рейтинг: 32-71.
Прогноз букмекеров: 1.41 – 2.79.
Прогноз «Чемпионата»: победа Симона в четырёх сетах.
Поль-Анри Матьё (Франция, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)
Court 1. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 119-11.
Прогноз букмекеров: 7.84 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в трёх сетах.
Ирина Хромачёва (Россия) — Полин Пармантье (Франция)
Court 1. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 102-79.
Прогноз букмекеров: 3.41 – 1.29.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хромачёвой в трёх сетах.
Court 2
Милош Раонич (Канада, 5) — Стив Дарси (Бельгия)
Court 2. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-38.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.21.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах.
Эрнест Гулбис (Латвия, SR) — Марин Чилич (Хорватия, 7)
Court 2. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-2/2-3 (Фюрт-ч-кв-2006, Мадрид-2014 – Марракеш-ч, Санкт-Петербург-2007, Женева-2016).
Рейтинг: 225-8.
Прогноз букмекеров: 8.11 – 1.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Court 4
Анетт Контавейт (Эстония) — Моника Никулеску (Румыния)
Court 4. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 52-53.
Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.86.
Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.
Константин Кравчук (Россия) — Федерико Дельбонис (Аргентина)
Court 4. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Монца-ч-2011).
Рейтинг: 129-139.
Прогноз букмекеров: 6.14 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Дельбониса в четырёх сетах.
Court 5
Виктор Троицки (Сербия) — Евгений Донской (Россия)
Court 5. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 2-0 (Москва-2008, Будапешт-2017).
Рейтинг: 35-99.
Прогноз букмекеров: 1.17 – 4.66.
Прогноз «Чемпионата»: победа Троицки в четырёх сетах.
Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) — Михаил Южный (Россия)
Court 5. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 78-84.
Прогноз букмекеров: 1.58 – 2.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Южного в пяти сетах.
Court 6
Миртиль Жорж (Франция, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27)
Court 6. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 207-28.
Прогноз букмекеров: 5.65 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в двух сетах.
Елена Веснина (Россия, 14) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q)
Court 6. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 15-101.
Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.72.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.
Court 8
Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия)
Court 8. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 58-73.
Прогноз букмекеров: 1.56 – 2.32.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.
Court 10
Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй) — Сергей Стаховский (Украина, Q)
Court 10. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0/3-1 (Хо-Ши-Мин-ч-2004, Цинциннати-кв-2009, Манчестер-ч-2016 – Сеул-ч-2016).
Рейтинг: 58-122.
Прогноз букмекеров: 2.54 – 1.48.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стаховского в четырёх сетах.
Теймураз Габашвили (Россия, Q) — Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика)
Court 10. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-0 (Простеёв-ч-2012).
Рейтинг: 146-89.
Прогноз букмекеров: 1.55 – 2.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Габашвили в четырёх сетах.
Court 15
Андрей Рублёв (Россия, LL) — Диего Шварцман (Аргентина)
Court 15. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 117-41.
Прогноз букмекеров: 5.67 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рублёва в пяти сетах.
Екатерина Александрова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия)
Court 15. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 85-37.
Прогноз букмекеров: 3.24 – 1.31.
Прогноз «Чемпионата»: победа Синяковой в трёх сетах.
Court 16
Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Патрисия-Мария Циг (Румыния)
Court 16. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-1 (Баку-2015).
Рейтинг: 17-119.
Прогноз букмекеров: 1.09 – 6.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.