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Андрей Рублёв
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Рывлин

2-й день «Ролан Гаррос». Старт Рублёва и Донского. LIVE

Онлайн-трансляция второго дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Веснина, Павлюченкова, Рублёв, Донской, Надаль и другие.
29 мая 2017, понедельник. 11:30. Теннис

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

13:07. Андрей уже два сета закончил, а у Донского и Троицки только тай-брейк первого сета.

13:05. Шварцман взял вторую партию. Второй сет уже не так чётко провёл Рублёв. Хотя в середине партии он отыграл брейк, но потом был неудачный гейм на его подаче. В концовке оба теннисиста наладили игру на подаче, поэтому отыграть брейк снова уже не вышло.

13:01. Путинцева подружилась с боллбоем. Юлия выиграла первый сет в своём матче.

12:55. Мугуруса взяла стартовый у сет во встрече против Скьявоне — 6:2.

12:49. Красивый розыгрыш из матча Мугурусы и Скьявоне.

12:42. Елена Янкович проиграла первый сет Хогенкамп. Не так много у нас осталось бывших первых ракеток мира в сетке — Винус Уильямс, Каролина Возняцки и Янкович.

12:38. Матч Мугурусы и Скьявоне остановили, так как кто-то из болельщиков упал на трибуне.

12:31. 6:0! За 18 минут взял первый сет Рублёв. Диего взял всего два очка на своей подаче за всю партию. Пока что просто доминирует россиянин, а у Шварцмана ничего не выходит. Очень комфортно чувствует себя Андрей.

12:27. Рублёв смотрится впечатляюще, а Шварцман ещё не вошёл в игру. Андрей ведёт 5:0!

12:21. Донской и Рублёв начали свои матчи с брейков, удачный старт для россиян, хотя понятно, что это только самое начало.

12:15. На главной арене свою встречу начали две чемпионки турнира — Мугуруса и Скьявоне. Для Франчески это последний «Ролан Гаррос» в карьере.

12:11. Также свой матч проводит Евгений Донской.

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Виктор
Троицки
Евгений
Донской
6:6

12:08. Всего три года назад Рублёв выиграл этот турнир в юниорском разряде.

12:05. Начинается текстовая трансляция дебютного матча Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Андрей
Рублёв
Диего
Шварцман
6:0 4:6

12:00. Начинается игровой день. За всеми результатами вы можете следить на нашем онлайн-табло.

11:54. Самое время посмотреть расписание предстоящего игрового дня.

Дебют Андрея Рублёва в основе Парижа. Анонс 2-го дня «Ролан Гаррос»
Предлагаем вашему вниманию расписание 22 самых интересных матчей 2-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

11:48. Уже довольно жарко в Париже.

11:45. В рубрике «Теннисный Бетон» наш автор даёт смелый прогноз на Наполитано против старшего Зверева.

Надаль стартует на «Ролан Гаррос» корректной победой над Пэром
В рубрике «Теннисный БетОн» делаем серию прогнозов на матчи «Ролан Гаррос», которые состоятся 29 мая.

11:42. Ещё один тёплый день ожидается в Париже, но по ходу дня возможны грозы.

11:37. Обзор первого игрового дня — о победе Макаровой и возвращении Квитовой.

Первый день «Ролан Гаррос». Историческая победа Макаровой
Макарова стала первой теннисисткой, которая обыграла первую сеяную в стартовом раунде «Ролан Гаррос». Кузнецова тоже добилась победы.

11:33. Новак Джокович разминается. В этот день он проведёт первый матч под руководством Андре Агасси.

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за всеми событиями «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже сегодня пройдёт второй игровой день. На корты выйдут Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Александрова, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва, Андрей Рублёв, Евгений Донской, Теймураз Габашвили, Михаил Южный, Константин Кравчук и многие другие. Начало игрового дня — в 12:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие онлайн-трансляции:

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 15:30 МСК
Анастасия
Павлюченкова
Патрисия-Мария
Циг
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 17:00 МСК
Мариана
Дуке-Мариньо
Ирина
Бегу
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 17:30 МСК
Ирина
Хромачёва
Полин
Пармантье
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Андрей
Рублёв
Диего
Шварцман
6:0 4:6
1-й день РГ. Макарова и Кузнецова вышли во 2-й круг. Как это было
Онлайн-трансляция первого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кузнецова, Макарова, Кербер, Квитова, Медведев и другие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Анастасия Павлюченкова Андрей Рублёв Евгений Донской Елена Веснина Михаил Южный Рафаэль Надаль Теймураз Габашвили Ролан Гаррос
Новости. Теннис
29 мая 2017, понедельник
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Циг на «Ролан Гаррос»
12:35 Маррей: сейчас я чувствую себя лучше, остался лишь кашель
12:25 Бонзи: запомню матч с Медведевым на всю жизнь
12:05 Беннето: я расстроен, но в то же время горжусь тем, что сделал всё, что мог
12:01 Пуи: я понимал, что Беннето постарается не затягивать матч
11:41 Алис: я невероятно расстроен, так как мог победить в трёх сетах
11:22 Робер: может, это было моё последнее выступление на «Ролан Гаррос»
11:04 Димитров: мне нравятся мои шансы на Открытом чемпионате Франции
10:41 Карлович: я не против ещё одного эпического противостояния с Себальосом
10:04 Тим: я немного нервничал перед матчем с Томичем
09:54 Кербер: нужно постараться забыть грунтовый сезон как можно скорее
09:45 Макарова: не думала, что мне сразу же попадётся первая ракетка мира
09:08 Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Шварцман на «Ролан Гаррос»
09:08 Хачанов занял шестую строчку в чемпионской гонке U21
09:05 Вавринка поднялся на 5-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Цонга — на 8-ю
09:05 Хачанов поднялся на 53-ю строчку в рейтинге ATP, Кузнецов — на 73-ю
01:31 Квалификацию Уимблдона с участием Шараповой впервые покажут по телевидению
00:46 Макарова и Веснина стартуют в парном разряде «РГ» матчем с Ферро и Йеролимос
28 мая 2017, воскресенье
23:59 Квитова: думала, что могу расплакаться, когда выйду на корт
23:09 Дель Потро: очень рад вернуться на «Ролан Гаррос», где не выступал пять лет
22:33 Цибулкова разгромила Арруабаррену, Саснович одержала волевую победу над Голубич
22:18 Беннето в пяти сетах проиграл Пуи на своём последнем «Ролан Гаррос»
22:05 Боузрап — Квитовой: ты выиграла гораздо больше, чем один теннисный матч
21:57 Медведев: диагностировали мононуклеоз, месяц лежал дома. Не готов и на три сета
21:24 Родина проиграла Маттек-Сэндс в двух сетах, уступив первую партию со счёта 5:1
21:14 Макарова: на крупных турнирах играю иначе — сражаюсь, чувствую спортивную злость
20:54 В. Уильямс обыграла Ван Цян в первом раунде «Ролан Гаррос»
20:24 Кузнецова: в Париже я нервничаю из-за желания выступить как можно лучше
19:49 Цуренко стала соперницей Макаровой по второму кругу «Ролан Гаррос»
19:35 В. Уильямс установила рекорд «Ролан Гаррос», приняв в нём участие в 20-й раз
19:07 Текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос»
19:01 Джокович, Надаль, Мугуруса и Кар. Плишкова сыграют на «Ролан Гаррос» 29 мая
18:32 Тим легко победил Томича в первом круге Открытого чемпионата Франции
18:25 Кербер: когда терпишь поражения, сложно получать удовольствие от игры
17:33 Димитров уверенно обыграл Робера в первом круге «Ролан Гаррос»
17:00 Кузнецова победила Макхэйл в первом круге Открытого чемпионата Франции
16:56 Медведев из-за судорог не доиграл матч с Бонзи на «Ролан Гаррос»
15:44 Лидер посева «Ролан Гаррос» впервые в истории проиграла в стартовом круге
15:10 Макарова разгромила первую ракетку мира Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»
14:16 Винчи потерпела десятое поражение в первом круге «Ролан Гаррос»
13:50 Бачински разгромила Соррибес-Тормо в первом круге Открытого чемпионата Франции
13:36 Квитова победила Боузрап на старте Открытого чемпионата Франции
12:45 Видеообзор финалов турниров в Лионе, Женеве и Страсбурге
12:31 Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Боузрап на «Ролан Гаррос»
11:28 Шарапова стала 88-й в чемпионской гонке WТА
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