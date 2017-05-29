2-й день «Ролан Гаррос». Старт Рублёва и Донского. LIVE

Онлайн-трансляция второго дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Веснина, Павлюченкова, Рублёв, Донской, Надаль и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

13:07. Андрей уже два сета закончил, а у Донского и Троицки только тай-брейк первого сета.

13:05. Шварцман взял вторую партию. Второй сет уже не так чётко провёл Рублёв. Хотя в середине партии он отыграл брейк, но потом был неудачный гейм на его подаче. В концовке оба теннисиста наладили игру на подаче, поэтому отыграть брейк снова уже не вышло.

13:01. Путинцева подружилась с боллбоем. Юлия выиграла первый сет в своём матче.

12:55. Мугуруса взяла стартовый у сет во встрече против Скьявоне — 6:2.

12:49. Красивый розыгрыш из матча Мугурусы и Скьявоне.

12:42. Елена Янкович проиграла первый сет Хогенкамп. Не так много у нас осталось бывших первых ракеток мира в сетке — Винус Уильямс, Каролина Возняцки и Янкович.

12:38. Матч Мугурусы и Скьявоне остановили, так как кто-то из болельщиков упал на трибуне.

12:31. 6:0! За 18 минут взял первый сет Рублёв. Диего взял всего два очка на своей подаче за всю партию. Пока что просто доминирует россиянин, а у Шварцмана ничего не выходит. Очень комфортно чувствует себя Андрей.

12:27. Рублёв смотрится впечатляюще, а Шварцман ещё не вошёл в игру. Андрей ведёт 5:0!

12:21. Донской и Рублёв начали свои матчи с брейков, удачный старт для россиян, хотя понятно, что это только самое начало.

12:15. На главной арене свою встречу начали две чемпионки турнира — Мугуруса и Скьявоне. Для Франчески это последний «Ролан Гаррос» в карьере.

12:11. Также свой матч проводит Евгений Донской.

12:08. Всего три года назад Рублёв выиграл этот турнир в юниорском разряде.

12:05. Начинается текстовая трансляция дебютного матча Андрея Рублёва на «Ролан Гаррос».

12:00. Начинается игровой день. За всеми результатами вы можете следить на нашем онлайн-табло.

11:54. Самое время посмотреть расписание предстоящего игрового дня.

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11:48. Уже довольно жарко в Париже.

11:45. В рубрике «Теннисный Бетон» наш автор даёт смелый прогноз на Наполитано против старшего Зверева.

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11:42. Ещё один тёплый день ожидается в Париже, но по ходу дня возможны грозы.

11:37. Обзор первого игрового дня — о победе Макаровой и возвращении Квитовой.

Первый день «Ролан Гаррос». Историческая победа Макаровой Макарова стала первой теннисисткой, которая обыграла первую сеяную в стартовом раунде «Ролан Гаррос». Кузнецова тоже добилась победы.

11:33. Новак Джокович разминается. В этот день он проведёт первый матч под руководством Андре Агасси.

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за всеми событиями «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже сегодня пройдёт второй игровой день. На корты выйдут Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Александрова, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачёва, Андрей Рублёв, Евгений Донской, Теймураз Габашвили, Михаил Южный, Константин Кравчук и многие другие. Начало игрового дня — в 12:00 по московскому времени.

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