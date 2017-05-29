Первый пятисетовый опыт Рублёва и упущенные матчболы Южного

Пятисетовое крещение Рублёва

Три года прошло с тех пор, как Андрей Рублёв отпраздновал свой самый большой успех в юниорской карьере – победу на «Ролан Гаррос». Его путь в профессиональном теннисе получается непростым. Россиянин пока не может добраться до топ-100 и всё же медленно приближается к этому рубежу.

Через три года после юниорского триумфа Андрей впервые попал в основную сетку в Париже. Причём не обошлось без удачи, ведь Рублёв уступил в третьем раунде квалификации, однако отказ Дмитрия Турсунова освободил одно место в сетке, которое как раз занял Рублёв. В первом круге он попал на аргентинца Диего Шварцмана.

На старте россиянин просто смёл с корта соперника, взяв сет за 18 минут. Затем Диего вошёл в игру, и стало тяжелее. Рублёв стал нервничать и чаще ошибаться. Шварцман взял вторую и третью партии, но в четвёртой россиянин собрался. Андрей вытащил несколько сложных геймов на своей подаче, а затем переиграл соперника на тай-брейке. Таким образом, Рублёв добрался до первого пятисетового поединка в своей карьере. Для Шварцмана это был третий пятисетовик, причём два предыдущих он проиграл.

На старте решающей партии инициатива ещё была у Рублёва. Он дважды вёл с брейком, а Диего стал хуже двигаться и позвал врача. До полноценного медицинского тайм-аута не дошло, но небольшие паузы сбили россиянина. После одной из них он отдал второй брейк, допустив три двойных ошибки за гейм. Концовка была напряжённой, и шансы оставались у обоих. Рублёв имел скрытый матчбол в 13-м гейме, но в решающий момент Шварцман сыграл лучше.

Два упущенных матчбола Южного

Евгений Донской тоже проиграл в первом круге. У россиянина было очень много возможностей в матче против Виктора Троицки, но он не сумел их реализовать. За три сета Донской заработал 21 брейк-пойнт, но использовал только один! В том числе россиянин не реализовал один сетбол в затяжном первом сете. А вот Троицки свои шансы использовал, реализовав пять брейк-пойнтов из шести, и прошёл дальше в трёх сетах.

Упустил хорошую возможность выйти во второй круг Михаил Южный. В четвёртом сете он подавал на матч, но Рожериу Дутра да Силва сумел отыграть два матчбола на приёме, а потом выиграл партию на тай-брейке. В пятом сете у бразильца было куда больше энергии, и он уверенно взял решающий сет.

Теймураз Габашвили демонстрировал отличную готовность в Париже, уверенно выйдя из квалификации. В матче первого круга он вёл 2-0 по сетам у 36-летнего Эстрелья-Бургоса, однако Виктор показал удивительную выносливость. Он выиграл равный третий сет, а в последний час матча лучше держал концентрацию и сумел завершить впечатляющий камбэк.

Зато преуспел в своём матче Константин Кравчук. Россиянин впервые попал в основную сетку «Ролан Гаррос» и достаточно уверенно (6:3, 6:4, 7:6) разобрался с аргентинцем Дельбонисом. Для 32-летнего россиянина это была первая победа в основных сетках турниров «Большого шлема». Впервые в карьере он заработает на одном турнире свыше 50 тыс. долларов. Кстати, его предыдущий рекорд по призовым был установлен в первом круге Australian Open — 2017. Во втором раунде Кравчук сыграет против Марина Чилича, который в первом круге в трёх сетах справился с Эрнестом Гулбисом.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 1-й круг



Диего Шварцман (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, LL) — 0:6, 6:4, 6:2, 6:7 (3:7), 9:7.

Виктор Троицки (Сербия) — Евгений Донской (Россия) — 7:6 (7:4), 6:4, 6:0.

Милош Раонич (Канада, 5) — Стив Дарси (Бельгия) — 6:3, 6:4, 6:2.

Новак Джокович (Сербия, 2) — Марсель Гранольерс (Испания) — 6:3, 6:4, 6:2.

Рожериу Дутра да Силва (Бразилия) — Михаил Южный (Россия) — 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:1, 6:4, 6:1.

Константин Кравчук (Россия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR) — 6:3, 6:3, 6:3.

Давид Феррер (Испания, 30) — Дональд Янг (США) — 5:7, 6:3, 4:6, 6:3, 13:11.

Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика) — Теймураз Габашвили (Россия, Q) — 6:7 (9:11), 2:6, 7:6 (7:3), 6:3, 6:2.

Разминка для Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова начала свой путь в Париже с матча против Патрисии-Марии Циг. Румынка вышла на матч с повязкой на колене, и сразу было заметно, что физически она не готова на 100%. По ходу игры проблем становилось всё больше. Она обращалась к физиотерапевту, но это не помогало. В итоге в начале второго сета Циг досрочно признала поражение.

А вот для Елены Весниной первый матч стал настоящим испытанием. В первом сете она имела перевес, но со второго в игре против Беатрис Хаддад-Майи начались проблемы. Небольшая пауза после второго сета серьёзно помогла Весниной настроиться на третью партию, где она повела 5:1. В этот момент в Париже пошёл дождь, но можно было продолжать. Тем не менее характер игры поменялся, и бразильянка отыграла две подачи на матч. Однако Веснина сумела завершить встречу на приёме и теперь сыграет с Варварой Лепченко.

Приятно удивила Екатерина Александрова. На своём первом «Ролан Гаррос» она прошла Катержину Синякову в трёх партиях. Впереди у россиянки матч с ещё одной представительницей Чехии – Каролиной Плишковой, которая справилась с Чжен Сайсай. От Каролины на грунте ожидания скромные, но если она разгонится и дойдёт до финала, то станет первой ракеткой мира.

Продолжилась неудачная серия Натальи Вихлянцевой, которая проиграла пятую встречу кряду. На сей раз она не смогла справиться с Юханной Ларссон. Для Вихлянцевой это был первый матч на «Ролан Гаррос». Также неудачным вышел парижский дебют Ирины Хромачёвой, которая уступила Полин Пармантье – 3:6, 0:6.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 1-й круг



Каролина Возняцки (Дания, 11) — Джейми Форлис (Австралия, WC) — 6:4, 3:6, 6:2.

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Франческа Скьявоне (Италия) — 6:2, 6:4.

Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:4, 6:4.

Екатерина Александрова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:2.

(Франция, 13) — Дженнифер Брэйди (США) — 3:6, 6:3, 9:7.

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Чжэн Сайсай (Китай) — 7:5, 6:2.

(Россия, 16) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) — 6:1, 1:0, — отказ.

Полин Пармантье (Франция) — Ирина Хромачёва (Россия) — 6:3, 6:0.

(Россия, 14) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — 6:2, 3:6, 6:4. Каролина Возняцки (Дания, 11) — Джейми Форлис (Австралия, WC) — 6:4, 3:6, 6:2.Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Франческа Скьявоне (Италия) — 6:2, 6:4.Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:4, 6:4.Екатерина Александрова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:4, 2:6, 6:2. Кристина Младенович (Франция, 13) — Дженнифер Брэйди (США) — 3:6, 6:3, 9:7.Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Чжэн Сайсай (Китай) — 7:5, 6:2. Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Патрисия-Мария Циг (Румыния) — 6:1, 1:0, — отказ.Полин Пармантье (Франция) — Ирина Хромачёва (Россия) — 6:3, 6:0. Елена Веснина (Россия, 14) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, Q) — 6:2, 3:6, 6:4.

Дебют Агасси-тренера

В целом игровой день обошёлся без больших сенсаций. Рафаэль Надаль справился с Бенуа Пэром. Любопытно, что игра девятикратного чемпиона турнира против местного теннисиста прошла на втором по значимости корте. А вот Новак Джокович в своём первом матче под руководством Андре Агасси сыграл на главной арене. Новак не испытал особых сложностей во встрече с Марселем Гранольерсом, а после матча исполнил фирменное празднование, но уже вместе с боллбоями. Что касается Агасси, то его по ходу игры навестил бывший тренер серба Борис Беккер.

У девушек выделялся матч двух чемпионок турнира – Франчески Скьявоне и Гарбинье Мугурусы. В первом сете игра была остановлена из-за проблем со здоровьем у одного из зрителей. После паузы испанка выиграла 15 очков кряду. Во втором сете Скьявоне поборолась, но в итоге всё-таки потерпела поражение на своём [возможно] заключительном Открытом чемпионате Франции. Итальянка вообще собиралась завершать карьеру после этого сезона, но в середине сезона результаты пошли в гору и теперь уже речь идёт о том, что она объявит о своём решении позже.

Драматичным вышел матч главной надежды Франции в женском турнире – Кристины Младенович. С самого старта она жаловалась на проблемы со спиной, тем не менее за три часа обыграла Дженнифер Брэйди, отыгравшись с 0:3 в решающей партии.

По количеству геймов в решающей партии всех превзошли Давид Феррер и Дональд Янг. У испанца возникли серьёзные проблемы против Дональда, который не слишком удачно играет на этом покрытии. Однако Феррер смог сломить сопротивление соперника только в конце пятого сета – 13:11!

А вот поединок Фернандо Вердаско и Александра Зверева в понедельник не удалось завершить из-за дождя. Теннисисты обменялись партиями и продолжат своё противостояние на следующий день.

30 мая в Париже завершатся матчи первого круга и начнётся парный турнир. Андрей Кузнецов сыграет против Энди Маррея. Встреча россиянина с первой ракеткой мира пройдёт на центральном корте. Также свои матчи проведут Дарья Касаткина и Карен Хачанов.