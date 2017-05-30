Суровое испытание для Андрея Кузнецова. Анонс 3-го дня «Ролан Гаррос»

30 мая должен завершиться стартовый раунд в одиночном разряде на втором в сезоне турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В третий день главного грунтового теннисного соревнования в мире, Открытого чемпионата Франции — 2017, будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин и женщин, а также состоится доигрывание отложенного поединка А. Зверев – Вердаско, который был прерван при счёте 4:6, 6:3 из-за наступления темноты. Кроме того, начнутся матчи в мужском парном разряде.
Из представителей топ-10 посева помимо Зверева (9) свои матчи проведут также Энди Маррей (1), Стэн Вавринка (3), Симона Халеп (3), Элина Свитолина (5), Йоханна Конта (7), Кей Нисикори (8) и Агнешка Радваньска (9).
Во вторник в борьбу вступят и трое россиян – Дарья Касаткина (26), Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.
Россиянина Андрея Кузнецова ждёт суровое испытание на старте «Ролан Гаррос»-2017 – первая ракетка мира Энди Маррей. Соперники уже дважды встречались друг с другом – на US Open-2014 и в Пекине-2016, и в обоих случаях первенствовал британец. Всезнающие букмекеры называют Маррея фаворитом и в предстоящей встрече, а кто станет в итоге победителем, как обычно, решится на корте.
«Ролан Гаррос». День 3-й. 30 мая, вторник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка
Philippe-Chatrier Court
Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)
Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-1 (Ванкувер-2013 – Истбурн-2013).
Рейтинг: 8-109.
Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.06.
Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.
Александр Зверев (Германия, 9) — Фернандо Вердаско (Испания) – доигрывание при счёте 4:6, 6:3
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-1 (Мадрид-2017 – Мец-2015).
Рейтинг: 10-37.
Прогноз букмекеров (до матча): 1.15 – 5.05.
Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Зверева в трёх сетах.
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Андрей Кузнецов (Россия)
Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 2-0 (US Open-2014, Пекин-2016).
Рейтинг: 1-85.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.82.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.
Яна Чепелова (Словакия) — Симона Халеп (Румыния, 3)
Philippe-Chatrier Court. 5-й запуск (около 19:00).
Личные встречи: 1-1 (Уимблдон-2015 – US Open-2014).
Рейтинг: 88-4.
Прогноз букмекеров: 5.16 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Suzanne-Lenglen Court
Элина Свитолина (Украина, 5) — Ярослава Шведова (Казахстан)
Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2016).
Рейтинг: 6-51.
Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Йозеф Ковалик (Словакия, Q)
Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 3-152.
Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.53.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в трёх сетах.
Court 1
Танаси Коккинакис (Австралия, SR) — Кей Нисикори (Япония, 8)
Court 1. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: нет-9.
Прогноз букмекеров: 11.88 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.
Фиона Ферро (Франция, WC) — Агнешка Радваньска (Польша, 9)
Court 1. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 208-10.
Прогноз букмекеров: 6.95 – 1.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в двух сетах.
Court 2
Раду Албот (Молдова) — Жереми Шарди (Франция)
Court 2. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-1 (Индиан-Уэллс-2017).
Рейтинг: 86-73.
Прогноз букмекеров: 5.14 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Шарди в четырёх сетах.
Court 4
Паоло Лоренци (Италия) — Ричардас Беранкис (Литва, SR)
Court 4. 4-й запуск (около 16:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 34-243.
Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Лоренци в четырёх сетах.
Court 5
Карен Хачанов (Россия) — Николас Джарри (Чили, Q)
Court 5. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 54-204.
Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.74.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в трёх сетах.
Court 6
Анастасия Севастова (Латвия, 17) — Анника Бек (Германия)
Court 6. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-2 (Версмольд-2012, Бостад-2016).
Рейтинг: 18-70.
Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Court 8
Эрнесто Эскобедо (США) — Денис Истомин (Узбекистан)
Court 8. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 74-81.
Прогноз букмекеров: 1.79 – 1.95.
Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.
Court 10
Александр Долгополов (Украина) — Карлос Берлок (Аргентина)
Court 10. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 4-2 (Акапулько, Уинстон-Сэйлем-2011, Умаг-2012, Брисбен-2015 – Истбурн-2011, Индиан-Уэллс-2013).
Рейтинг: 87-63.
Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.71.
Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.
Court 16
Дарья Касаткина (Россия, 26) — Янина Викмайер (Бельгия)
Court 16. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 27-71.
Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Court 17
Катерина Бондаренко (Украина) — Петра Мартич (Хорватия, Q)
Court 17. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-0/2-0 (Макон-2014, Стэнфорд-кв-2015).
Рейтинг: 92-285.
Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бондаренко в трёх сетах.