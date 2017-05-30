Суровое испытание для Андрея Кузнецова. Анонс 3-го дня «Ролан Гаррос»

30 мая должен завершиться стартовый раунд в одиночном разряде на втором в сезоне турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». В третий день главного грунтового теннисного соревнования в мире, Открытого чемпионата Франции — 2017, будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин и женщин, а также состоится доигрывание отложенного поединка А. Зверев – Вердаско, который был прерван при счёте 4:6, 6:3 из-за наступления темноты. Кроме того, начнутся матчи в мужском парном разряде.

Из представителей топ-10 посева помимо Зверева (9) свои матчи проведут также Энди Маррей (1), Стэн Вавринка (3), Симона Халеп (3), Элина Свитолина (5), Йоханна Конта (7), Кей Нисикори (8) и Агнешка Радваньска (9).

Во вторник в борьбу вступят и трое россиян – Дарья Касаткина (26), Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.

МАТЧ ДНЯ. МАРРЕЙ – КУЗНЕЦОВ

Россиянина Андрея Кузнецова ждёт суровое испытание на старте «Ролан Гаррос»-2017 – первая ракетка мира Энди Маррей. Соперники уже дважды встречались друг с другом – на US Open-2014 и в Пекине-2016, и в обоих случаях первенствовал британец. Всезнающие букмекеры называют Маррея фаворитом и в предстоящей встрече, а кто станет в итоге победителем, как обычно, решится на корте.

Маррей проверит Кузнецова на прочность на старте «Ролан Гаррос» Удачная сетка Надаля, трудный жребий для Андрея Кузнецова, тяжёлые соперники Энди Маррея и другие моменты мужской сетки «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». День 3-й. 30 мая, вторник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-1 (Ванкувер-2013 – Истбурн-2013).

Рейтинг: 8-109.

Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.06.

Прогноз «Чемпионата»: победа Конты в двух сетах.

Александр Зверев (Германия, 9) — Фернандо Вердаско (Испания) – доигрывание при счёте 4:6, 6:3

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-1 (Мадрид-2017 – Мец-2015).

Рейтинг: 10-37.

Прогноз букмекеров (до матча): 1.15 – 5.05.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Зверева в трёх сетах.

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Андрей Кузнецов (Россия)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 2-0 (US Open-2014, Пекин-2016).

Рейтинг: 1-85.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.82.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Яна Чепелова (Словакия) — Симона Халеп (Румыния, 3)

Philippe-Chatrier Court. 5-й запуск (около 19:00).

Личные встречи: 1-1 (Уимблдон-2015 – US Open-2014).

Рейтинг: 88-4.

Прогноз букмекеров: 5.16 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Suzanne-Lenglen Court

Элина Свитолина (Украина, 5) — Ярослава Шведова (Казахстан)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2016).

Рейтинг: 6-51.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Текстовая трансляция

Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Йозеф Ковалик (Словакия, Q)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-152.

Прогноз букмекеров: 1.05 – 8.53.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в трёх сетах.

Первый пятисетовый опыт Рублёва и упущенные матчболы Южного 29 мая в Париже Рублёв проиграл в первом в карьере пятисетовом матче, Южный уступил с матчболов, а Веснина прошла стартовую проверку.

Court 1

Танаси Коккинакис (Австралия, SR) — Кей Нисикори (Япония, 8)

Court 1. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: нет-9.

Прогноз букмекеров: 11.88 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.

Фиона Ферро (Франция, WC) — Агнешка Радваньска (Польша, 9)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 208-10.

Прогноз букмекеров: 6.95 – 1.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в двух сетах.

Court 2

Раду Албот (Молдова) — Жереми Шарди (Франция)

Court 2. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1 (Индиан-Уэллс-2017).

Рейтинг: 86-73.

Прогноз букмекеров: 5.14 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Шарди в четырёх сетах.

Court 4

Паоло Лоренци (Италия) — Ричардас Беранкис (Литва, SR)

Court 4. 4-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 34-243.

Прогноз букмекеров: 1.29 – 3.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Лоренци в четырёх сетах.

Court 5

Карен Хачанов (Россия) — Николас Джарри (Чили, Q)

Court 5. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 54-204.

Прогноз букмекеров: 1.16 – 4.74.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Борьба в Париже за первое место. Без Серены, Шараповой и Азаренко По итогам жеребьёвки «Ролан Гаррос»-2017 Кербер начнёт защиту звания первой ракетки мира от Плишковой и Халеп матчем против Макаровой.

Court 6

Анастасия Севастова (Латвия, 17) — Анника Бек (Германия)

Court 6. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-2 (Версмольд-2012, Бостад-2016).

Рейтинг: 18-70.

Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Court 8

Эрнесто Эскобедо (США) — Денис Истомин (Узбекистан)

Court 8. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 74-81.

Прогноз букмекеров: 1.79 – 1.95.

Прогноз «Чемпионата»: победа Истомина в пяти сетах.

Court 10

Александр Долгополов (Украина) — Карлос Берлок (Аргентина)

Court 10. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 4-2 (Акапулько, Уинстон-Сэйлем-2011, Умаг-2012, Брисбен-2015 – Истбурн-2011, Индиан-Уэллс-2013).

Рейтинг: 87-63.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа Долгополова в пяти сетах.

Court 16

Дарья Касаткина (Россия, 26) — Янина Викмайер (Бельгия)

Court 16. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 27-71.

Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.23.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 17

Катерина Бондаренко (Украина) — Петра Мартич (Хорватия, Q)

Court 17. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Макон-2014, Стэнфорд-кв-2015).

Рейтинг: 92-285.

Прогноз букмекеров: 2.55 – 1.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бондаренко в трёх сетах.