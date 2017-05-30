3-й день «Ролан Гаррос». Боевое крещение Свитолиной. LIVE

Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Касаткина, Кузнецов, Хачанов, Свитолина, Маррей и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

12:22. Мертенс накануне обыгралаГаврилову в напряжённом матче первого круга.

12:18. Дель Потро проводит первый матч на «Ролан Гаррос» за пять лет.

12:12. Начинается текстовая трансляция матча Свитолиной и Шведовой.

12:07. Также в этот день начинается мужской парный турнир. Результаты этих и других матчей — на нашем онлайн-табло.

12:00. Первым запуском на корт выйдет лидер чемпионской гонки WTA — Элина Свитолина. Её соперница — Ярослава Шведова.

11:55. Расписание предстоящего игрового дня.

Суровое испытание для Андрея Кузнецова. Анонс 3-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание 16 самых интересных матчей 3-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

11:51. Погода в Париже неплохая. Уже не так жарко — около 20 градусов. Ночью прошёл дождь, но днём он не должен помешать теннисистам.

11:45. В разделе ставок в этот день предлагают прогноз против Таунсенд.

Парижский зритель недолго будет наслаждаться игрой Таунсенд На «Ролан Гаррос» продолжаются матчи первого круга. В рубрике «Теннисный БетОн» прогнозируем исходы встреч 30 мая.

11:40. Лучший розыгрыш предыдущего игрового дня.

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за всеми событиями «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже сегодня пройдёт третий игровой день. На корты выйдут Дарья Касаткина, Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Элина Свитолина и многие другие. Начало игрового дня — в 12:00 по московскому времени.

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