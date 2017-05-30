Близок локоток. Кузнецов взял сет у Маррея, но не вышел во второй круг

В первые два дня «Ролан Гаррос»-2017 парижская погода подарила и теннисистам, и болельщикам целый спектр эмоций. Если в воскресенье корты нещадно поливал дождь, то во понедельник солнце прогрело воздух до 30 градусов. 30 мая стихия решила обойти Париж стороной и предоставила спортсменам возможность играть в комфортных условиях.

Сложный старт Хачанова и контроль Касаткиной

После напряжённого понедельника российский болельщик смог немного расслабиться в третий день турнира. На корты в одиночных разрядах должны были выйти только трое россиян. Первым из них игру начал Карен Хачанов. Россиянину, неделю назад добравшемуся до четвертьфинала в Лионе, предстояло проверить 207-ю ракетку мира Николаса Джарри, прошедшего сети квалификации.

Карен бодро начал и уже в третьем гейме сделал брейк. У него хуже, чем у соперника, шла подача, зато работала лучше и исправно приносила очки –за весь первый у чилийца не возникло ни одного брейк-пойнта. Взяв сет, россиянин вдруг стал нервничать и в следующих шести геймах на его подаче у соперника неизменно были шансы их взять — двумя брейк-пойнтами Николас при этом воспользовался и сравнял счёт по партиям.

В игре необходимо было что-то менять, Карен сосредоточился в первую очередь на продуктивности подачи. Теннисисты добрались до тай-брейка, на котором Джарри сразу же повёл 3:0. Однако россиянину удалось собраться – из следующих восьми розыгрышей он проиграл лишь один и взял важнейший сет. Как выяснилось дальше, третий сет чилиец доигрывал на морально-волевых, а в четвёртом силы окончательно покинули его. Спустя 2 часа и 44 минуты Хачанов оформил выход во второй круг, где сыграет с Томашем Бердыхом.

Непростым получился матч первого круга и для Дарьи Касаткиной. Россиянка, серьёзно подвернувшая ногу на турнире в Риме, успела залечить повреждение к «Ролан Гаррос», но уже в стартовом матче её ждала неуступчивая Янина Викмайер. Бельгийка с первых геймов начала действовать первым номером, но слишком много ошибалась. Частыми срывами отвечала ей и Дарья, но делала это всё-таки реже. В десятом гейме Янина вернула брейк и сравняла счёт, но россиянка очень собранно провела концовку партии, выиграв заключительные геймы.

Второй сет Касаткина сразу начала с брейка. Янина продолжала давить, но число ошибок ей сократить не удалось. Кроме того, Дарья старалась сбивать ей темп многочисленными резанными и укороченными ударами, которые только усугубляли ситуацию для бельгийки. За весь второй сет у Викмайер так и не возникло ни одного брейк-пойнта, а россиянка оформила уверенный выход во второй круг, где она сыграет с опасной Маркетой Вондроушовой. 17-летняя чешка за три матча в квалификации отдала соперницам только 6 геймов, а во вторник разгромила Аманден Эсс из Франции – 6:1, 6:0.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 1-й круг



Дарья Касаткина (Россия, 26) — Янина Викмайер (Бельгия) — 7:5, 6:4.

Се Шувэй (Китайский Тайбэй — Тайвань) — Йоханна Конта (Великобритания, 7) — 1:6, 7:6, 6:4.

Элина Свитолина (Украина, 5) — Ярослава Шведова (Казахстан) — 6:4, 6:3.

Симона Халеп (Румыния, 3) — Яна Чепелова (Словакия) — 6:2, 6:3.

Анастасия Севастова (Латвия, 17) — Анника Бек (Германия) — 6:2, 6:4.

Мэдисон Кис (США, 12) — Эшли Барти (Австралия) — 6:3, 6:2.

Ализе Корне (Франция) — Тимя Бабош (Венгрия) — 6:2, 6:7, 6:2.

Петра Мартич (Хорватия, Q) — Катерина Бондаренко (Украина) — 6:2, 7:5.

Эжени Бушар (Канада) — Риса Одзаки (Япония) — 2:6, 6:3, 6:2.

Кузнецов не сумел «раскачать» Маррея

Александр Зверев и Фернандо Вердаско начали свой матч ещё во второй день турнира, но не смогли завершить его вовремя из-за наступившей в Париже темноты. К перерыву испанец взял у победителя Мастерса в Риме первый сет — 6:4, но уступил второй – 3:6. Организаторы воспользовались моментом и поставили продолжение поединка вторым запуском на корте Филиппа Шатрие.

Во вторник активнее матч начал немецкий теннисист, оформивший брейк уже в третьем гейме. Но оба много ошибались, а Зверев вскоре стал отходить всё дальше за заднюю линию. У Вердаско появилось время для планирования атак, а его соперник всё чаще не справлялся с сильно закрученными мячами, которые успевали раскручиваться, пока вылетали за заднюю линию. В шестом гейме испанец вернул брейк, а в самой концовке партии прибавил и сделал ещё один. Звереву необходимо было прибавлять, но он, наоборот, опустил руки. Уже через 10 минут после начала четвёртой партии он проигрывал 0:3 и так и не сумел вывести игру на достойный уровень. Вердаско совершил одну из главных сенсаций первого круга, а Александр мудро отметил на пресс-конференции, что жизнь на этом поражении не заканчивается.

Сразу после испанца и немца на центральный корт должны были выйти Андрей Кузнецов и Энди Маррей. Первая ракетка мира проводит пока один из самых невразумительных сезонов в карьере, Андрей же буквально на прошлой неделе здорово отыграл в Женеве, где дошёл до полуфинала и посражался со Стэном Вавринкой, поэтому их встреча ожидалась с особым интересом.

Первый сет получился очень неоднозначным. В первом же гейме у россиянина был тройной брейк-пойнт, но он его не реализовал, а вот когда у британца появилась первая попытка в шестом гейме, он тут же её использовал. Потом у Андрея наметился провал. Казалось, что Маррей при счёте 5:3 спокойно подаст на сет, но тут уже россиянину удался обратный брейк. И вновь произошла не самая предсказуемая вещь – Кузнецов начисто провалил подачу, отдал её под ноль, а вместе с ней и упустил сет.

Партия под номером два вышла зеркальной. Андрей повёл с брейком, потом с двумя, но растерял преимущество, подавая на сет. Он снова был близок к тому, чтобы отдать подачу, но сумел отыграться со счёта 0:30 и сравнять счёт по партиям. В целом россиянин действовал гораздо активнее соперника. Маррей откровенно не впечатлял, плохо двигался и много ошибался.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 1-й круг



(Великобритания, 1) —

Карен Хачанов (Россия) — Николас Джарри (Чили, Q) — 6:4, 3:6, 7:6, 6:1.

Ник Кирьос (Австралия, 18) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:3, 7:6, 6:3.

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Гидо Пелья (Аргентина, Q) — 6:2, 6:1, 6:4.

Чхун Хён (Южная Корея) — Сэм Куэрри (США, 27) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.

Фернандо Вердаско (Испания) —

Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Йозеф Ковалик (Словакия, Q) — 6:2, 7:6, 6:3.

Александр Долгополов (Украина) — Карлос Берлок (Аргентина) — 7:5, 6:3, 6:4. Энди Маррей (Великобритания, 1) — Андрей Кузнецов (Россия) — 6:4, 4:6, 6:2, 6:0.Карен Хачанов (Россия) — Николас Джарри (Чили, Q) — 6:4, 3:6, 7:6, 6:1.Ник Кирьос (Австралия, 18) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 6:3, 7:6, 6:3.Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Гидо Пелья (Аргентина, Q) — 6:2, 6:1, 6:4.Чхун Хён (Южная Корея) — Сэм Куэрри (США, 27) — 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.Фернандо Вердаско (Испания) — Александр Зверев (Германия, 9) — 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Йозеф Ковалик (Словакия, Q) — 6:2, 7:6, 6:3.Александр Долгополов (Украина) — Карлос Берлок (Аргентина) — 7:5, 6:3, 6:4.

Но всё изменилось буквально за несколько минут. Почувствовав, как проседает физически его соперник, Энди прибавил в активности. Уже Кузнецов стал много ошибаться в тех ситуациях, когда неграмотно подходил к мячу. Вернуться в матч Андрею так и не удалось, отдельные проблески не сменились сериями, поэтому, взяв всего два гейма из следующих 12, россиянин был вынужден зачехлить ракетку. Во втором круге действующий финалист турнира сыграет с Мартином Клижаном, который во вторник в марафонском матче перетерпел хозяина кортов Лорана Локоли — 7:6, 6:3, 4:6, 0:6, 6:4.

Первая победа дель Потро за пять лет и вылет Конты

В женском турнире начала выступление одна из главных фавориток — Элина Свитолина. Украинке предстояла непростая встреча с Ярославой Шведовой, но победительница Premier-5 в Риме продемонстрировала неплохую готовность, настреляв больше виннеров, чем соперница, и одержав уверенную победу – 6:4, 6:3. В следующем раунде Элина встретится с Цветаной Пиронковой.

В женской сетке триумфально вернулась на большие турниры Магдалена Рыбарикова. Словачка второй год пытается побороть последствия травм, а победа над 19-й сеяной Коко Вандевеге (6:1, 6:4) должна не только помочь ей в психологическом плане, но и серьёзно поднять в рейтинге – как минимум на 165-ю строчку, притом что всего две недели назад Магдалена замыкала четвёртую сотню. Ещё одно яркое возвращение во вторник удалось Петре Мартич, прошедшей квалификацию. Хорватка провела первый после Уимблдона-2016 матч на уровне турниров WTA или «Большого шлема» и одержала первую победу на мейджорах с 2013 года – её жертвой стала Катерина Бондаренко (6:2, 7:5).

Уверенно начала турнир 3-я сеяная Симона Халеп, которая всего за несколько дней до его начала вообще не была уверена в том, что сумеет сыграть в Париже. В первом круге румынка была сильнее Яны Чепеловой – 6:2, 6:3. А вот 7-я ракетка турнира Йоханна Конта в тяжёлой борьбе не справилась с Се Шувэй – 6:1, 6:7 (2:7), 4:6.

В мужской сетке стартовал чемпион 2015 года Стэн Вавринка. Швейцарец в трёх партиях спокойно разобрался с Йозефом Коваликом – 6:2, 7:6 (8:6), 6:3. Впервые за пять лет на корты «Ролан Гаррос» вышел и Хуан-Мартин дель Потро, не заметивший сопротивления соотечественника Гидо Пельи – 6:2, 6:1, 6:4. Кей Нисикори проиграл первый сет «возвращенцу» Танаси Коккинакису, но дожал его в оставшихся трёх сетах, а вот 27-й сеяный Сэм Куэрри не справился с Чхуном Хёном из Южной Кореи – 4:6, 6:3, 3:6, 3:6.

В среду на «Ролан Гаррос» начнутся матчи второго круга в одиночных разрядах. На корты выйдут Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие.