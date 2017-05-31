Второй шаг первой ракетки России. Анонс 4-го дня «Ролан Гаррос»

31 мая начнётся второй раунд в одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин, а также состоится доигрывание отложенного поединка Цонга – Оливо, который был прерван при счёте 5:7, 4:6, 7:6, 4:5 из-за наступления темноты. Кроме того, продолжатся матчи в мужском парном разряде, а также стартуют соревнования в женской паре и миксте.

Из представителей топ-10 посева свои матчи проведут Новак Джокович (2), Гарбинье Мугуруса (4), Рафаэль Надаль (4), Милош Раонич (5), Доминик Тим (6), Доминика Цибулкова (6), Светлана Кузнецова (8), Винус Уильямс (10) и Давид Гоффен (10).

В среду из россиян сыграю двое – помимо Кузнецовой ещё и Екатерина Макарова.

МАТЧ ДНЯ. ДОДЕН – КУЗНЕЦОВА

Для первой ракетки России Светланы Кузнецовой нынешний турнир начался непросто. Матч против американки Кристины Макхэйл превратился в качели. Лишь в концовках каждой из партий Светлана смогла прибавить и вырвать победу – 7:5, 6:4. Следующей соперницей Кузнецовой станет местная теннисистка Осеан Доден. Теннисистки ранее друг с другом не встречались, фаворитом грядущего противостояния называют россиянку, но всё, как обычно, решится на корте.

Маррей проверит Кузнецова на прочность на старте «Ролан Гаррос» Удачная сетка Надаля, трудный жребий для Андрея Кузнецова, тяжёлые соперники Энди Маррея и другие моменты мужской сетки «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». День 4-й. 31 мая, среда. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка

Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Винус Уильямс (США, 10) — Куруми Нара (Япония)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-1 (Уимблдон-2014, Окленд-2015 – Индиан-Уэллс-2016).

Рейтинг: 11-90.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.72.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Анетт Контавейт (Эстония)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-1 (Australian Open-2016 – Штутгарт-2017).

Рейтинг: 5-52.

Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.41.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Робин Хасе (Нидерланды) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-2 (Уимблдон-2010, Доха-2016).

Рейтинг: 46-4.

Прогноз букмекеров: 12.70 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Suzanne-Lenglen Court

Доминик Тим (Австрия, 6) – Симоне Болелли (Италия, Q)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Рим-2015).

Рейтинг: 7-463.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Жоау Соуза (Португалия) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-3 (US Open-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Майами-2016).

Рейтинг: 57-2.

Прогноз букмекеров: 12.16 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Онс Жабер (Тунис, LL) – Доминика Цибулкова (Словакия, 6)

Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 113-7.

Прогноз букмекеров: 3.71 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.

3-й день «Ролан Гаррос». Касаткина вышла во второй круг. Как это было Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Касаткина, Кузнецов, Хачанов, Свитолина, Маррей и другие.

Court 1

Милош Раонич (Канада, 5) – Рожериу Дутра-Силва (Бразилия)

Court 1. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-78.

Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.23.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах.

Осеан Доден (Франция) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 57-9.

Прогноз букмекеров: 4.03 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Court 2

Сергей Стаховский (Украина, Q) – Давид Гоффен (Бельгия, 10)

Court 2. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-3 (Кубок Дэвиса-2014, Australian Open, Галле-2016).

Рейтинг: 122-11.

Прогноз букмекеров: 9.88 – 1.03.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффен в трёх сетах.

Court 14

Йоханна Ларссон (Швеция) – Юлия Путинцева (Казахстан, 27)

Court 14. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-1 (Бостад-2015 – Санкт-Петербург-2017).

Рейтинг: 58-28.

Прогноз букмекеров: 1.94 – 1.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.

Николоз Басилашвили (Грузия) – Виктор Троицки (Сербия)

Court 14. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 71-35.

Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Троицки в пяти сетах.

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 17)

Court 14. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-1/1-1 (Алессандрия-ч-2010 – Уимблдон-2016 (отказ), Майами-2017).

Рейтинг: 88-18.

Прогноз букмекеров: 5.64 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Баутиста-Агута в четырёх сетах.

Court 16

Екатерина Макарова (Россия) – Леся Цуренко (Украина)

Court 16. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-0 (Australian Open-2011, Майами-2016).

Рейтинг: 40-42.

Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 17

Елена Остапенко (Латвия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Court 17. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Рим-2016).

Рейтинг: 45-41.

Прогноз букмекеров: 1.57 – 2.36.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Чжан Шуай (Китай, 32) – Александра Саснович (Беларусь)

Court 17. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 1-0/1-1 (Australian Open-2017 – Уимблдон-кв-2015).

Рейтинг: 34-96.

Прогноз букмекеров: 1.73 – 2.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.