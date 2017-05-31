Второй шаг первой ракетки России. Анонс 4-го дня «Ролан Гаррос»

31 мая начнётся второй раунд в одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин, а также состоится доигрывание отложенного поединка Цонга – Оливо, который был прерван при счёте 5:7, 4:6, 7:6, 4:5 из-за наступления темноты. Кроме того, продолжатся матчи в мужском парном разряде, а также стартуют соревнования в женской паре и миксте.
Из представителей топ-10 посева свои матчи проведут Новак Джокович (2), Гарбинье Мугуруса (4), Рафаэль Надаль (4), Милош Раонич (5), Доминик Тим (6), Доминика Цибулкова (6), Светлана Кузнецова (8), Винус Уильямс (10) и Давид Гоффен (10).
В среду из россиян сыграю двое – помимо Кузнецовой ещё и Екатерина Макарова.
Для первой ракетки России Светланы Кузнецовой нынешний турнир начался непросто. Матч против американки Кристины Макхэйл превратился в качели. Лишь в концовках каждой из партий Светлана смогла прибавить и вырвать победу – 7:5, 6:4. Следующей соперницей Кузнецовой станет местная теннисистка Осеан Доден. Теннисистки ранее друг с другом не встречались, фаворитом грядущего противостояния называют россиянку, но всё, как обычно, решится на корте.
«Ролан Гаррос». День 4-й. 31 мая, среда. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка
Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка
Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка
Philippe-Chatrier Court
Винус Уильямс (США, 10) — Куруми Нара (Япония)
Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 2-1 (Уимблдон-2014, Окленд-2015 – Индиан-Уэллс-2016).
Рейтинг: 11-90.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.72.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Анетт Контавейт (Эстония)
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-1 (Australian Open-2016 – Штутгарт-2017).
Рейтинг: 5-52.
Прогноз букмекеров: 1.53 – 2.41.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.
Робин Хасе (Нидерланды) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)
Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-2 (Уимблдон-2010, Доха-2016).
Рейтинг: 46-4.
Прогноз букмекеров: 12.70 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Suzanne-Lenglen Court
Доминик Тим (Австрия, 6) – Симоне Болелли (Италия, Q)
Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-0 (Рим-2015).
Рейтинг: 7-463.
Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Жоау Соуза (Португалия) – Новак Джокович (Сербия, 2)
Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-3 (US Open-2013, «Ролан Гаррос»-2014, Майами-2016).
Рейтинг: 57-2.
Прогноз букмекеров: 12.16 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Онс Жабер (Тунис, LL) – Доминика Цибулкова (Словакия, 6)
Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 113-7.
Прогноз букмекеров: 3.71 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в двух сетах.
Court 1
Милош Раонич (Канада, 5) – Рожериу Дутра-Силва (Бразилия)
Court 1. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-78.
Прогноз букмекеров: 1.04 – 9.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в трёх сетах.
Осеан Доден (Франция) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Court 1. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 57-9.
Прогноз букмекеров: 4.03 – 1.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в двух сетах.
Court 2
Сергей Стаховский (Украина, Q) – Давид Гоффен (Бельгия, 10)
Court 2. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-3 (Кубок Дэвиса-2014, Australian Open, Галле-2016).
Рейтинг: 122-11.
Прогноз букмекеров: 9.88 – 1.03.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффен в трёх сетах.
Court 14
Йоханна Ларссон (Швеция) – Юлия Путинцева (Казахстан, 27)
Court 14. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-1 (Бостад-2015 – Санкт-Петербург-2017).
Рейтинг: 58-28.
Прогноз букмекеров: 1.94 – 1.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Путинцевой в трёх сетах.
Николоз Басилашвили (Грузия) – Виктор Троицки (Сербия)
Court 14. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 71-35.
Прогноз букмекеров: 1.75 – 2.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Троицки в пяти сетах.
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 17)
Court 14. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 0-1/1-1 (Алессандрия-ч-2010 – Уимблдон-2016 (отказ), Майами-2017).
Рейтинг: 88-18.
Прогноз букмекеров: 5.64 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Баутиста-Агута в четырёх сетах.
Court 16
Екатерина Макарова (Россия) – Леся Цуренко (Украина)
Court 16. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 2-0 (Australian Open-2011, Майами-2016).
Рейтинг: 40-42.
Прогноз букмекеров: 1.43 – 2.71.
Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.
Court 17
Елена Остапенко (Латвия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Court 17. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-0 (Рим-2016).
Рейтинг: 45-41.
Прогноз букмекеров: 1.57 – 2.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.
Чжан Шуай (Китай, 32) – Александра Саснович (Беларусь)
Court 17. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 1-0/1-1 (Australian Open-2017 – Уимблдон-кв-2015).
Рейтинг: 34-96.
Прогноз букмекеров: 1.73 – 2.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Саснович в трёх сетах.