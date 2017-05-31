4-й день «Ролан Гаррос». Макарова против Цуренко. LIVE

«Ролан Гаррос». Мужская сетка
«Ролан Гаррос». Женская сетка
11:35. Новак Джокович и Кристина Младенович бок о бок тренируются на центральном корте.
11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас последить за событиями «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже сегодня пройдёт четвёртый игровой день турнира. На корты выйдут Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Гарбинье Мугуруса и многие другие. Начало игрового дня в 12:00 по московскому времени.
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