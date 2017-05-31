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Светлана Кузнецова
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Прощание с весной. Триллер Кузнецовой на закате солнца

Светлана Кузнецова в очень красивом и трудном матче победила Доден, а Екатерина Макарова уступила Цуренко во втором круге «Ролан Гаррос».
31 мая 2017, среда. 23:45. Теннис

Неожиданность от Цонги

На «Ролан Гаррос» завершился первый круг. Да, это произошло только в четвёртый день турнира. Если на Australian Open и Уимблдоне первый раунд проводится за два дня, то на Открытом чемпионате Франции и US Open — за три. Однако накануне Жо-Вильфрид Цонга и Ренсо Оливо не успели доиграть свой матч из-за темноты. Цонга в четвёртом сете отыграл подачу на матч, но при счёте 5:4 официальные лица приняли решение перенести игру на следующий день. Казалось, это может помочь Жо-Вильфриду. Он очень неудачно действовал во вторник, 30 мая, но сумел при счёте 0-2 по сетам выиграть третью партию. В четвёртом отрезке Оливо волновался, и в том числе по этой причине ему не удалось выиграть до заката. Французские болельщики наверняка ожидали, что в среду Цонга покажет совсем другой теннис и сумеет одержать волевую победу, но он проиграл первый же гейм после возобновления встречи, а с ним и весь матч. Впервые с 2005 года он уступил в первом круге в Париже. Кроме того, впервые в карьере Цонга проиграл на «Большом шлеме» теннисисту, не входящему в топ-80 мирового рейтинга. Безусловно, это одна из главных сенсаций первого раунда.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. Мужчины.

2-й круг
Доминик Тим (Австрия) — Симоне Болелли (Италия) — 7:5, 6:1, 6:3.
Григор Димитров (Болгария) — Томми Робредо (Испания) — 6:3, 6:4, 7:5.
Новак Джокович (Сербия) — Жоау Соуза (Бразилия) — 6:1, 6:4, 6:3.
Рафаэль Надаль (Испания) — Робин Хасе (Нидерланды) — 6:1, 6:4, 6:3.
Люка Пуи (Франция) — Томас Беллуччи (Бразилия) — 7:6 (7:5), 6:1, 6:2.

Второй круг, в том числе, начинала Екатерина Макарова. Она встречалась с Лесей Цуренко, и у российских любителей тенниса были все основания рассчитывать на то, что Екатерина выйдет в третий раунд. Напомним, что Макарова в первом круге убедительно переиграла первую сеяную Анжелику Кербер и могла воспользоваться не самой трудной сеткой, но встреча с Цуренко у неё совсем не получилась. Точнее, в начале матча Екатерина действовала на высоком уровне, проходили удары навылет, но затем пошли ошибки. Цуренко выиграла шесть геймов кряду и оставила стартовый сет за собой — 6:2. Леся довела победную серию до восьми геймов и в результате добилась уверенной победы 6:2, 6:2. Рваный темп украинки оказался очень неудобен для россиянки. Кроме того, Цуренко хорошо находила возможности для атаки и в целом сыграла на очень высоком уровне.

Макарова играла с травмой

Позднее стало известно, что Екатерина играла с травмой. На тренировке после победы над Анжеликой Кербер россиянка повредила левое бедро и не могла полноценно готовиться к игре второго круга. При этом Макарова отдала сопернице должное и отметила, что та её переиграла. Кроме того, повлияло и то внимание, которое было оказано Екатерине после победы над первой ракеткой мира. Россиянка рассказала, что справиться с этим вниманием оказалось непросто. Любопытно, что Макарова проиграла ровно с таким же счётом, с которым в стартовом раунде обыграла Кербер.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт.

2-й круг
Леся Цуренко (Украина) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:2, 6:2.
Гарбин Мугуруса (Испания) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:7, 6:4, 6:2.
Каролина Возняцки (Дания) — Франческа Абанда (Канада) — 6:0, 6:0.
Онс Жабер (Тунис) — Доминика Цибулкова (Словакия) — 6:4, 6:3.
Светлана Кузнецова (Россия) — Осеан Доден (Франция) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.

В среду свои матчи провели всего два представителя России — помимо Екатерины Макаровой на корт вышла Светлана Кузнецова. Её матч с Осеан Доден получился и очень упорным, и очень зрелищным. В дебюте россиянка владела инициативой и спокойно повела 5:2. Казалось, что Кузнецова одержит убедительную победу или по крайней мере выиграет в двух сетах. Осеан много ошибалась, слишком торопилась и показывала теннис низкого уровня. Но при 2:5 француженка, которая, видимо, была скована в начале встречи (всё-таки она пока очень редко играла с теннисистками подобного уровня), раскрепостилась и заиграла свободно. Она отыграла две подачи на сет, а затем ещё и третью и дошла до тай-брейка. На нём Доден, уступая 1:5, смогла сделать счёт 5:6, но допустила двойную. Светлана выиграла очень тяжёлую партию за час.

Опыт победил молодость

Более равный теннис пошёл во втором сете. Осеан продолжила играть активно и регулярно пробивала навылет справа, а также довольно успешно ходила вперёд. Любопытно, что чем дольше шёл розыгрыш, тем выше шансы на его успех были у француженки. Кузнецова пыталась играть резаными низкими мячами, чтобы сбить атакующий порыв соперницы, но Доден играла прекрасно. Она выиграла второй сет и взяла четыре гейма подряд на стыке второй и третьей партий. Тем не менее, россиянка проявила характер и использовала свой огромный опыт, чтобы переломить ход встречи. Кузнецова внешне совсем не нервничала и просто ждала своего шанса. Осеан всё же играла не слишком стабильно, так что небольшие провалы у неё возникали. Например, один из геймов она проиграла на трёх ошибках. Публика неистово поддерживала свою соотечественницу, а Доден почти весь матч играла с улыбкой. Осеан наверняка оставила очень приятное впечатление своим активным атакующим теннисом у многих болельщиков, но дальше прошла Кузнецова — 7:6 (7:5), 5:7, 6:3. Пожалуй, это был самый красивый и интересный матч турнира на данный момент.

Гордость Туниса

Главная сенсация дня произошла в матче Доминики Цибулковой и Онс Жабер. Представительница Туниса, ранее ни разу не побеждавшая игроков топ-20, показала очень хороший теннис и взяла верх со счётом 6:4, 6:3. Жабер стала первой теннисисткой из арабских стран, которая дошла до третьего круга на турнире «Большого шлема» в одиночке. Кроме того, она первый лаки-лузер в третьем круге «Ролан Гаррос» с 1996 года. Тогда успешно выступила итальянка Глория Пиццичини. Жабер взяла от одного из зрителей флаг Туниса и накинула его на себя. Момент триумфа для всего континента. Могла проиграть и ещё одна фаворитка: Гарбинье Мугуруса, которая уступила Анетт Контавейт пару недель назад в Штутгарте, взяла реванш со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Отметим уверенную победу Винус Уильямс над Куруми Нарой 6:3, 6:1, а также ещё один успех американки: Бетани Маттек-Сэндс на двух тай-брейках обыграла Петру Квитову. Чешка успешно вернулась в теннис, но, конечно, пока она не может действовать на 100 %. Кристина Младенович, которая с большим трудом выиграла в первом круге, во втором убедительно прошла Сару Эррани — 6:2, 6:3.

Синхронные победы Надаля и Джоковича

Из других матчей отметим одинаковые по счёту победы Рафаэля Надаля и Новака Джоковича — оба выиграли со счётом 6:1, 6:4, 6:3. А главная драма развернулась во встрече Стива Джонсона и Борна Чорича. В четвёртом сете американец упустил четыре матчбола, а затем на тай-брейке отыграл два сетбола и всё же добился победы. Любопытнее другое: в одном из геймов Джонсон получил предупреждение за неспортивное поведение, хотя на самом деле он слегка откинул мяч в сторону уже после завершения розыгрыша. Это не был сильный удар со злости. Стив даже вызвал супервайзера, который рассказал, что эпизод спорный, но поменять решение арбитра он не может. Американец несколько минут поспорил, а затем продолжил игру и через 15 минут добился победы. В слезах Стив упал на колени и наверняка испытывал смешанные эмоции: несколько недель назад у него скончался отец. Чорич же от досады около 10 раз ударил ракеткой об корт.

В четверг, 1 июня, должны завершиться матчи второго круга. Среди россиян сыграют Константин Кравчук, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Екатерина Макарова Новак Джокович Петра Квитова Рафаэль Надаль Светлана Кузнецова Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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