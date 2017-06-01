Серьёзная проверка Карена Хачанова. Анонс 5-го дня «Ролан Гаррос»

В первый день лета на «Ролан Гаррос» должен завершиться второй круг в одиночном разряде. Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин.

Из представителей топ-10 посева свои поединки проведут Энди Маррей (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (3), Стэн Вавринка (3), Элина Свитолина (5), Марин Чилич (7), Кей Нисикори (8) и Агнешка Радваньска (9).

В четверг из россиян сыграю шестеро – Елена Веснина (14), Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (26), Екатерина Александрова, Константин Кравчук и Карен Хачанов.

МАТЧ ДНЯ. ХАЧАНОВ – БЕРДЫХ

Первая ракетка России Карен Хачанов неплохо проводит грунтовый отрезок сезона. Он добрался до четвертьфиналов Барселоны и Лиона, а на старте «Ролан Гаррос» в четырёх сетах обыграл грунтового специалиста – Николаса Джарри. Следующий соперник более именитый – многолетний лидер чешского тенниса Томаш Бердых. Теннисисты ещё ни разу друг с другом не встречались. Всезнающие букмекеры считают фаворитом Бердыха, но всё, как обычно, решится на корте.

4-й день РГ. Кузнецова прошла дальше, Макарова проиграла. Как это было Онлайн-трансляция четвёртого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Макарова, Кузнецова, Надаль, Джокович и другие.

«Ролан Гаррос». День 5-й. 1 июня, четверг. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1-й и 2-й круги. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка

Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Александр Долгополов (Украина)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-2 (US Open-2012 – Акапулько-2011, Рим-2013 (отказ), Майами-2014).

Рейтинг: 3-89.

Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 86-3.

Прогноз букмекеров: 5.60 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Близок локоток. Кузнецов взял сет у Маррея, но не вышел во второй круг Поражение Кузнецова от Маррея, контроль Касаткиной, неожиданный вылет Зверева и другие результаты – в обзоре третьего дня «Ролан Гаррос».

Suzanne-Lenglen Court

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) — Агнешка Радваньска (Польша, 9)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-2 (Брюссель-2012, Fed Cup-2013).

Рейтинг: 113-10.

Прогноз букмекеров: 2.96 – 1.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Мартин Клижан (Словакия)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-0 (Вена-2016).

Рейтинг: 1-50.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в четырёх сетах.

Татьяна Мария (Германия) — Симона Халеп (Румыния, 3)

Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 2-0 (Монсон, Макарска-2009).

Рейтинг: 102-4.

Прогноз букмекеров: 6.43 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Court 1

Константин Кравчук (Россия) — Марин Чилич (Хорватия, 7)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0/1-1 (Хорватия-ф-2005 – Москва-кв-2007).

Рейтинг: 129-8.

Прогноз букмекеров: 11.41 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Жереми Шарди (Франция) – Кей Нисикори (Япония, 8)

Court 1. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 2-5/5-5 (Эдди Херр-2004, US Open-юн, Осака-юн-2005, Акапулько-2012, Рим-2013 – Майами-2011, Токио-2014, Париж-2015, Барселона-2016, Australian Open-2017).

Рейтинг: 74-9.

Прогноз букмекеров: 3.65 – 1.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.

!!! Вставить ID статьи 274276

Court 2

Элина Свитолина (Украина, 5) — Цветана Пиронкова (Болгария)

Court 2. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-77.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 6.83.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Анастасия Севастова (Латвия, 17) — Эжени Бушар (Канада)

Court 2. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-1 (Мальорка-2016 – Доха-2016).

Рейтинг: 19-57.

Прогноз букмекеров: 1.49 – 2.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.

Court 6

Дарья Касаткина (Россия, 26) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q)

Court 6. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0/1-0 («Ролан Гаррос»-юн-2014).

Рейтинг: 28-96.

Прогноз букмекеров: 2.22 – 1.61.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вондроушовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Карен Хачанов (Россия) — Томаш Бердых (Чехия, 13)

Court 6. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 53-14.

Прогноз букмекеров: 3.83 – 1.24.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай)

Court 6. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 17-97.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.

Текстовая трансляция

Court 14

Чхун Хён (Южная Корея) — Денис Истомин (Узбекистан)

Court 14. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-1 (Барселона-2017 – Кубок Дэвиса-2015).

Рейтинг: 67-80.

Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хёна в четырёх сетах.

Court 16

Елена Веснина (Россия, 14) — Варвара Лепченко (США)

Court 16. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 2-0/2-1 (Будапешт-2012, Australian Open-2013 – Мемфис-кв-2005).

Рейтинг: 15-68.

Прогноз букмекеров: 1.54 – 2.39.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Текстовая трансляция