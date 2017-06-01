Серьёзная проверка Карена Хачанова. Анонс 5-го дня «Ролан Гаррос»

В первый день лета на «Ролан Гаррос» должен завершиться второй круг в одиночном разряде. Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин.
Из представителей топ-10 посева свои поединки проведут Энди Маррей (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (3), Стэн Вавринка (3), Элина Свитолина (5), Марин Чилич (7), Кей Нисикори (8) и Агнешка Радваньска (9).
В четверг из россиян сыграю шестеро – Елена Веснина (14), Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (26), Екатерина Александрова, Константин Кравчук и Карен Хачанов.
Первая ракетка России Карен Хачанов неплохо проводит грунтовый отрезок сезона. Он добрался до четвертьфиналов Барселоны и Лиона, а на старте «Ролан Гаррос» в четырёх сетах обыграл грунтового специалиста – Николаса Джарри. Следующий соперник более именитый – многолетний лидер чешского тенниса Томаш Бердых. Теннисисты ещё ни разу друг с другом не встречались. Всезнающие букмекеры считают фаворитом Бердыха, но всё, как обычно, решится на корте.
«Ролан Гаррос». День 5-й. 1 июня, четверг. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Парный разряд. Мужчины. 1-й и 2-й круги. Сетка
Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка
Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка
Philippe-Chatrier Court
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Александр Долгополов (Украина)
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-2 (US Open-2012 – Акапулько-2011, Рим-2013 (отказ), Майами-2014).
Рейтинг: 3-89.
Прогноз букмекеров: 1.14 – 5.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.
Екатерина Александрова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 86-3.
Прогноз букмекеров: 5.60 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Suzanne-Lenglen Court
Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) — Агнешка Радваньска (Польша, 9)
Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-2 (Брюссель-2012, Fed Cup-2013).
Рейтинг: 113-10.
Прогноз букмекеров: 2.96 – 1.37.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Мартин Клижан (Словакия)
Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-0 (Вена-2016).
Рейтинг: 1-50.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в четырёх сетах.
Татьяна Мария (Германия) — Симона Халеп (Румыния, 3)
Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 2-0 (Монсон, Макарска-2009).
Рейтинг: 102-4.
Прогноз букмекеров: 6.43 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Court 1
Константин Кравчук (Россия) — Марин Чилич (Хорватия, 7)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0/1-1 (Хорватия-ф-2005 – Москва-кв-2007).
Рейтинг: 129-8.
Прогноз букмекеров: 11.41 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в трёх сетах.
Жереми Шарди (Франция) – Кей Нисикори (Япония, 8)
Court 1. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 2-5/5-5 (Эдди Херр-2004, US Open-юн, Осака-юн-2005, Акапулько-2012, Рим-2013 – Майами-2011, Токио-2014, Париж-2015, Барселона-2016, Australian Open-2017).
Рейтинг: 74-9.
Прогноз букмекеров: 3.65 – 1.26.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
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Court 2
Элина Свитолина (Украина, 5) — Цветана Пиронкова (Болгария)
Court 2. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-77.
Прогноз букмекеров: 1.08 – 6.83.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Анастасия Севастова (Латвия, 17) — Эжени Бушар (Канада)
Court 2. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-1 (Мальорка-2016 – Доха-2016).
Рейтинг: 19-57.
Прогноз букмекеров: 1.49 – 2.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Court 6
Дарья Касаткина (Россия, 26) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q)
Court 6. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0/1-0 («Ролан Гаррос»-юн-2014).
Рейтинг: 28-96.
Прогноз букмекеров: 2.22 – 1.61.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вондроушовой в трёх сетах.
Карен Хачанов (Россия) — Томаш Бердых (Чехия, 13)
Court 6. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 53-14.
Прогноз букмекеров: 3.83 – 1.24.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.
Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай)
Court 6. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 17-97.
Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Павлюченковой в двух сетах.
Court 14
Чхун Хён (Южная Корея) — Денис Истомин (Узбекистан)
Court 14. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 1-1 (Барселона-2017 – Кубок Дэвиса-2015).
Рейтинг: 67-80.
Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хёна в четырёх сетах.
Court 16
Елена Веснина (Россия, 14) — Варвара Лепченко (США)
Court 16. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 2-0/2-1 (Будапешт-2012, Australian Open-2013 – Мемфис-кв-2005).
Рейтинг: 15-68.
Прогноз букмекеров: 1.54 – 2.39.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.