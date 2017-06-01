5-й день «Ролан Гаррос». Касаткина прошла Вондроушову. LIVE

Онлайн-трансляция пятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кравчук, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Веснина и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

13:47. Свитолина ведёт с брейком в решающем сете. У Радваньской тоже дела получше пошли — 5:1 во второй партии.

13:44. Итоги матча из нашей текстовой трансляции: Пугающий ритм был у Маркеты на этом турнире, но всё-таки даже короткие матчи в квалификации сказались. Не идеально она себя чувствовала, беспокоила её левая рука, поэтому и форхенд работал не так здорово, как в предыдущих матчах. Но надо отдать должное Даше, которая провела хороший матч и вышла в третий круг.

13:41. Успешно подала на матч Касаткина! Вышла в третий круг Дарья, где сыграет с Марией или Халеп.

13:38. Один брейк отыграла Вондроушова, но пока сохраняет лидерство россиянка и сейчас будет подавать на матч.

13:33. И в третьем сете Марин уже взял подачу Константина.

13:29. Чилич взял второй сет. Ещё быстрее прошла эта партия по сравнению с первой — 34 минуты. Хорват сделал два брейка на старте, лишь потом Костя наладил свою подачу. В этой партии у россиянина даже был первый брейк-пойнт, но он его не реализовал. Чилич уже успел набрать 8 эйсов за 2 партии, но и 5 двойных у него было.

13:27. Пошли получше дела у Свитолиной. Она взяла второй сет, так что там будет решающая партия.

13:25. У Касаткиной всё благополучно складывается. Во втором сете она ведёт с двойным брейком.

13:23. Корне выиграла четыре гейма кряду и взяла стартовый сет у Стрыцовой за 69 минут — 6:4.

13:21. Магда Линнет впервые в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема». Полька обыграла Ану Конюх и теперь сыграет с Пиронковой или Свитолиной.

13:18. Касаткина повела с брейком во втором сете. Вондроушову всё сильнее беспокоит локоть. Едва не плачет она на переходе.

13:14. Ван Эйтванк взяла напряжённый первый сет у Радваньской на тай-брейке. Неудачный пока сезон у польки, но в этом матче ещё есть время всё исправить.

13:11. Во втором сете Свитолина повела с брейком, но всё равно тяжело пока идёт матч

13:07. Кравчук во второй партии уже с двойным брейком уступает.

13:05. А на центральном корте бьются Стрыцова и Корне. Там ещё и первый сет не завершился.

12:59. Радваньска сумела отыграть подачу Ван Эйтванк на сет. Полька пропустила почти весь грунтовый сезон из-за травмы.

12:56. Взяла первую партию Касаткина! Хотя лучше начала Вондроушова. Она на этом турнире постоянно (ещё с квалификации) громила соперниц в первом сете. Но здесь в нужный момент Даша добавила и выиграла 12 очков кряду. Дальше шла равная борьба, где обе успешно держали подачи. Вондроушову немного беспокоил локоть левой руки, но при этом подавала она всё равно неплохо. Дело дошло до тай-брейка, где россиянка сыграла намного лучше и взяла важный первый сет.

12:49. Чилич выиграл стартовую партию у Кравчука. 35 минут шла первая партия. С запасом играет Чилич, свою подачу держит хорошо, а на подаче Кости создает себе шансы. 1 из 5 брейк-пойнтов за партию он реализовал.

12:45. Взяла первый сет Цветана! В прошлом году она была здесь в четвертьфинале.

12:40. Пиронкова повела с брейком у Свитолиной в середине второго сета. Украинка — одна из фавориток на победу в турнире, хотя у неё ещё пока не было по-настоящему далёких проходов на «Больших шлемах».

12:37. Феррер неудачно пропустил смэш, но смог исправиться.

12:33. Магда Линнет за 18 минут взяла партию у Конюх. А вот другая представительница Польши — Агнешка Радваньска — пока проигрывает.

12:27. Касаткина исправилась после неудачного старта и выиграла 12 очков подряд — 3:2!

12:23. Чилич тоже смог сделать ранний брейк против Кравчука.

12:20. 17-летняя Вондроушова — очень опасна. Она просто громила всех на своём пути к основной сетке. Вот и в этом матче она начала с брейка.

12:15. Также свою встречу начала Элина Свитолина. Её вторая соперница — Цветана Пиронкова, которая в прошлом году была в четвертьфинале.

12:11. За поединком Касаткина — Вондроушова вы также можете наблюдать в режиме текстовой трансляции.

12:08. На шесть минут где-то задержалась Касаткина. Только сейчас начнётся разминка в этой встрече.

12:05. Соперница Касаткиной уже вышла на корт, а вот Дарья что-то пока не появляется.

12:01. Очень интересный игровой день намечается. И на старте уже два матча с участием россиян. На первый корт вышли Кравчук и Чилич. Вы можете следить за матчем в нашей текстовой трансляции.

11:55. Самое время изучить расписание предстоящего игрового дня.

Серьёзная проверка Карена Хачанова. Анонс 5-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей 5-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

11:50. Погода в Париже благоприятная. Снова тепло будет и без осадков. А вот в пятницу и субботу в теории возможны дожди.

11:43. Лучшие удары предыдущего игрового дня.

11:35. Обзор предыдущего игрового дня.

Прощание с весной. Триллер Кузнецовой на закате солнца Светлана Кузнецова в очень красивом и трудном матче победила Доден, а Екатерина Макарова уступила Цуренко во втором круге «Ролан Гаррос».

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за всеми событиями «Ролан Гаррос» — 2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже пройдёт пятый игровой день второго турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. Свои матчи проведут Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Константин Кравчук, Елена Веснина, Карен Хачанов. Игровой день начнётся в 12:00 по московскому времени.

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