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«Ролан Гаррос» — 2017. Победы Хачанова, Весниной и Касаткиной
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Шахов

Новые вершины Карена. Хачанов обыграл Бердыха в Париже

1 июня на «Ролан Гаррос» Хачанов впервые вышел в 3-й круг БШ, переиграв в 3 сетах Бердыха. Веснина и Касаткина проследовали тем же путём.
1 июня 2017, четверг. 19:15. Теннис

Касаткина справилась с молодой угрозой

Ещё совсем недавно Дарья Касаткина делала свои первые шаги в профессиональном туре. В прошлом году она провела первый полноценный сезон, а в этом взяла первый титул в Чарльстоне. Но теперь она одна из постояльцев женского тура, а в дверь стучатся уже другие юниорки, такие как Маркета Вондроушова. 17-летняя чешка проводит феноменальный сезон и уже тоже успела выиграть титул – в Биле (Швейцария). В первой сотне у девушек Маркета – самая молодая.

На «Ролан Гаррос» чешка играла квалификацию и прошла её очень уверенно, разбрасывая со своего пути одну соперницу за другой. Такой темп, честно говоря, немного пугал перед игрой с Касаткиной. Тем более Дарья две недели назад в Риме получила травму лодыжки, хотя и успела восстановиться.

Чешка очень резво начала, но Касаткина быстро пришла в себя и выдала серию из 12 выигранных мячей. После этого игра слегка успокоилась, и обе стали успешно держать подачи. Коронный удар слева у Вондроушовой работал не так здорово, как в предыдущих матчах. Во-первых, Даша позволяла сопернице не так много, как предыдущие оппонентки Маркеты. Во-вторых, чешку беспокоила левая рука. В этом сезоне она проводила уже 53-й матч (чешка играла очень много на уровне ITF и весьма успешно). Вероятно, усталость сказывалась. Впрочем, несмотря на гримасы боли по ходу матча, она так и ни разу не вызвала врача.

В первом сете дело дошло до тай-брейка, где Касаткина не оставила сопернице ни шанса. Во втором россиянка постоянно была впереди. Вондроушова периодически выдавала серию опасных ударов, но стабильности в этот день ей не хватало, что помогло Касаткиной пройти в третий круг Там весьма вероятна встреча с фаворитом турнира, по мнению букмекеров, – Симоной Халеп.

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
01 июня 2017 года, четверг. 12:10 МСК
Дарья
Касаткина
Маркета
Вондроушова
7:6 6:4

Без брейк-пойнтов для Бердыха

Следом на том же корте прошло ещё одно российско-чешское противостояние – Карен Хачанов против Томаша Бердыха. К тому времени уже завершился матч Константина Кравчука, в котором он не сумел побороться с Марином Чиличем, то есть Хачанов оставался последним россиянином в мужском турнире. И это вряд ли должно удивлять, ведь с февраля Карен является первой ракеткой России.

Томаш в этом сезоне выступает без блеска. После Открытого чемпионата Австралии он выпал из десятки, но тем не менее определённой силой в мужском теннисе остаётся. Но в этом матче Карену удалось полностью нейтрализовать Бердыха. Со старта поединка россиянин старался действовать активно. Часто Карену помогал удар слева по линии. Но ключевым фактором стала подача, которая не подводила его по ходу всей игры.

В первой партии Карен сумел сделать брейк только в концовке, а в двух следующих сетах он уже на старте получал перевес. Томашу же не хватало стабильности, чтобы отыграть отставание. Какие-то подходы на приёме были, но каждый раз при равном счёте удачно действовал Карен. В итоге за весь матч Бердых не заработал ни одного брейк-пойнта.

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
01 июня 2017 года, четверг. 13:55 МСК
Карен
Хачанов
Томаш
Бердых
7:5 6:4 6:4

Хачанов впервые вышел в третий круг на турнирах «Большого шлема». И соперник дальше у него не самый страшный для этой стадии – Джон Иснер. Понятно, что просто с американским гигантом не будет, но на этом покрытии это отличный шанс для Хачанова пройти и дальше по сетке.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 2-й круг

Дарья Касаткина (Россия, 26) — Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — 7:6 (7:1), 6:4.
Ализе Корне (Франция) — Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — 6:4, 6:1.
Агнешка Радваньска (Польша, 9) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.
Элина Свитолина (Украина, 5) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 3:6, 6:3, 6:2.
Елена Веснина (Россия, 14) — Варвара Лепченко (США) — 4:6, 6:3, 6:0.
Анастасия Севастова (Латвия, 17) — Эжени Бушар (Канада) — 6:3, 6:0.

Веснина разыгралась по ходу матча

Для Елены Весниной грунтовый сезон складывался непросто. Да и в первом круге в Париже она не без труда прошла Хаддад-Майю, а во втором играла с неуступчивой Варварой Лепченко.

Веснина не слишком удачно вошла в игру, дважды отдала свою подачу и проиграла первый сет. У Варвары был брейк-пойнт в пятом гейме второй партии. Россиянка удержала тот гейм и после этого игра полностью перевернулась. Веснина захватила инициативу, а у Лепченко ничего не получалось в решающих розыгрышах. В итоге Варвара выиграла лишь один гейм из последних 11. Веснина всего во второй раз в карьере вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Постепенно Елена возвращает себе уверенность в своих силах. В третьем раунде ей играть с Сораной Кырстей или Карлой Суарес-Наварро.

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
01 июня 2017 года, четверг. 15:20 МСК
Елена
Веснина
Варвара
Лепченко
4:6 6:3 6:0

Свитолина и Радваньска одержали волевые победы

Больших сенсаций в первый день лета в Париже не было, но некоторые ведущие игроки столкнулись с проблемами. Элина Свитолина не слишком здорово начала матч против Цветаны Пиронковой. Болгарка взяла первый сет, но потом всё-таки инициатива перешла к лидеру чемпионской гонки WTA. Во втором и третьем сетах Элина постоянно была впереди и довела матч до победы. Пиронкова в прошлом году в Париже была в четвертьфинале и теперь после потери тех очков вылетит из топ-100.

Агнешка Радваньска, которая пропустила почти весь грунтовый сезон из-за травмы, с трудом одолела Элисон ван Эйтванк. Полька проиграла первый сет, причём в Париже она ещё ни разу не выигрывала встречи после неудачи в первой партии (0-9), но для всего есть первый раз. Агнешка постепенно сократила количество ошибок до минимума и прошла в следующий круг. Впереди у Радваньской матч с местной любимицей — Ализе Корне, которая 1 июня на центральном корте огорчила Барбору Стрыцову.

Также стоит отметить уверенную победу Анастасии Севастовой над Эжени Бушар. Канадка выиграла всего три гейма и признала поражение уже после 59 минут. Хотя сам по себе результат не вызывает никакого удивления, потому что результаты Анастасии в этом сезоне на голову выше.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 2-й круг

Фелисьяно Лопес (Испания) — Давид Феррер (Испания, 30) — 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:4.
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Константин Кравчук (Россия) — 6:3, 6:2, 6:2.
Карен Хачанов (Россия) — Томаш Бердых (Чехия, 13) — 7:5, 6:4, 6:4.
Кей Нисикори (Япония, 8) — Жереми Шарди (Франция) — 6:3, 6:0, 7:6 (7:5).
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Николас Альмагро (Испания) — 6:3, 3:6, 1:1, — отказ.
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Александр Долгополов (Украина) — 6:4, 7:6 (7:5), 7:5.
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Мартин Клижан (Словакия) – 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Драма дель Потро и Альмагро

А с точки зрения драматичности вряд ли на этом турнире что-то превзойдёт матч дель Потро и Альмагро. Хуан-Мартин взял первый сет, но во втором его стала беспокоить травма. В какой-то момент уже показалось, что он не сможет закончить поединок. Аргентинец взял медицинский тайм-аут посреди гейма, но всё-таки продолжил матч. Тем не менее второй сет достался Альмагро.

Но в третьей партии у Николаса обострилась травма колена, из-за которой он снялся по ходу игры с Рафаэлем Надалем в Риме. Альмагро наложили повязку, но это явно не помогало. В какой-то момент он просто лёг на корт и начал рыдать.

Это были боль и гнев воедино, потому что Николас явно не мог продолжить матч, был очень зол и крушил всё на своём пути, а дель Потро пытался утешить его. Аргентинец на отказе прошёл в третий раунд. Там он сыграет с Энди Марреем.

Афиша впечатляет. В прошлом году они играли в финале Олимпиады, но в данный момент оба далеки от пика. Маррей во втором круге с трудом прошёл Мартина Клижана. Британец проиграл первый сет, а в четвёртом отыграл подачу соперника на партию и сумел завершить встречу в четырёх сетах, проведя на корте 3 часа 35 минут. Но и год назад Маррей с трудом входил в турнир, а в итоге добрался в Париже до финала.

Не всё в порядке и с Кеем Нисикори, хотя по ходу матча с Жереми Шарди он в какой-то момент взял 12 геймов подряд. Только вот после этого он попросил медицинский тайм-аут. В итоге со счёта 3:0 в третьей партии у японца начались проблемы, однако он всё-таки уложился в три сета.

Также со своим соперником в трёх партиях справился и Стэн Вавринка, хотя Александр Долгополов достойно выглядел на протяжении всего матча. Просто чемпион «Ролан Гаррос»-2015 в каждой партии действовал чуть лучше в концовке. Во втором сете у украинца было 17 ударов навылет и всего две ошибки, но и этого было недостаточно, чтобы взять сет у третьей ракетки мира.

Вечером по московскому времени свои встречи проведут Екатерина Алексадрова и Анастасия Павлюченкова. А в пятницу в одиночном разряде выступит всего одна представительница России – Светлана Кузнецова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Дарья Касаткина Елена Веснина Карен Хачанов Константин Кравчук Томаш Бердых Хуан-Мартин дель Потро Энди Маррей
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