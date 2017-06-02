Светлана Кузнецова. Одна на половину сетки. Анонс 6-го дня «Ролан Гаррос»

2 июня на «Ролан Гаррос» стартует третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей – по 8 у мужчин и женщин.
Из представителей топ-10 посева свои поединки проведут Новак Джокович (2), Рафаэль Надаль (4), Гарбинье Мугуруса (4), Милош Раонич (5), Доминик Тим (6), Светлана Кузнецова (8), Винус Уильямс (10) и Давид Гоффен (10).
МАТЧ ДНЯ. ЧЖАН ШУАЙ – КУЗНЕЦОВА
К пятнице в верхней половине сетки у женщин и нижней половине у мужчин остался лишь один представитель России – Светлана Кузнецова. В рамках третьего круга она померится силами с китаянкой Чжан Шуай. Теннисистки уже 5 раз играли друг с другом и счёт на данный момент 4-1 в пользу Кузнецовой. Всезнающие букмекеры называют россиянку фаворитом и предстоящего поединка, а кто станет его победительницей – решится, как обычно, на корте.
«Ролан Гаррос». День 6-й. 2 июня, пятница. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Парный разряд. Мужчины. 2-й круг. Сетка
Парный разряд. Женщины. 2-й круг. Сетка
Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка
Philippe-Chatrier Court
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27)
Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-0 (Пекин-2016).
Рейтинг: 5-29.
Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.86.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.
Николоз Басилашвили (Грузия) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 63-4.
Прогноз букмекеров: 20.00 – 1.01.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Диего Швартцман (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2014).
Рейтинг: 41-2.
Прогноз букмекеров: 8.93 – 1.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Винус Уильямс (США, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия)
Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 11-60.
Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.
Suzanne-Lenglen Court
Орасио Себальос (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)
Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-3/1-4 (Майами-2014 – Бордо-ч-2014, Уимблдон, Гштаад-2015, Майами-2016).
Рейтинг: 65-12.
Прогноз букмекеров: 6.20 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.
Шелби Роджерс (США) — Кристина Младенович (Франция, 13)
Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 1-0 (Нью-Хэйвен-2016).
Рейтинг: 49-14.
Прогноз букмекеров: 3.51 – 1.27.
Прогноз «Чемпионата»: победа Младенович в трёх сетах.
Люка Пуи (Франция, 16) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19)
Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 1-1/1-2 (Окленд-2015 – Кенитра-ч-2014, Монте-Карло-2017).
Рейтинг: 17-20.
Прогноз букмекеров: 1.79 – 1.96.
Прогноз «Чемпионата»: победа Рамоса в пяти сетах.
Каролина Возняцки (Дания, 11) — Катрин Беллис (США)
Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 1-0 (Дубай-2017).
Рейтинг: 12-48.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.
Court 1
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Григор Димитров (Болгария, 11)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-2/1-3 (Мадрид-2016 – Марбург-ч-кв-2010, Мадрид-2014, Париж-2015).
Рейтинг: 21-13.
Прогноз букмекеров: 2.19 – 1.63.
Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в пяти сетах.
Доминик Тим (Австрия, 6) — Стив Джонсон (США, 25)
Court 1. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 1-0 (Ницца-2014).
Рейтинг: 7-26.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.36.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Чжан Шуай (Китай, 32) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Court 1. 3-й запуск (около 16:00).
Личные встречи: 1-4 (Прага-2015 – US Open-2008, Уимблдон-2011, Паттайя, Оэйраш-2014).
Рейтинг: 34-9.
Прогноз букмекеров: 5.20 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.
Тимя Бачински (Швейцария, 30) — Онс Жабер (Тунис, LL)
Court 1. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 1-0 (Оэйраш-2014).
Рейтинг: 31-114.
Прогноз букмекеров: 1.19 – 4.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Бачински в двух сетах.
Court 2
Леся Цуренко (Украина) — Елена Остапенко (Латвия)
Court 2. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-1 (Акапулько-2017 – Прага-2017).
Рейтинг: 42-47.
Прогноз букмекеров: 2.56 – 1.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.
Милош Раонич (Канада, 5) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, LD)
Court 2. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 2-0 (Кубок Дэвиса-2013, Майами-2014).
Рейтинг: 6-153.
Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.57.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.
Court 3
Иржи Веселы (Чехия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 17)
Court 3. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-2 (Окленд, Роттердам-2016).
Рейтинг: 57-18.
Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.
Прогноз «Чемпионата»: победа Баутиста-Агута в четырёх сетах.
Саманта Стосур (Австралия, 23) — Бетани Маттек-Сэндс (США, Q)
Court 3. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 1-0/2-2 (LTA-юн-2001, Уимблдон-2009 – Australian Hardcourt-юн, Australian Open-юн-2000).
Рейтинг: 22-117.
Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маттек-Сэндс в трёх сетах.