Светлана Кузнецова. Одна на половину сетки. Анонс 6-го дня «Ролан Гаррос»

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 6-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

2 июня на «Ролан Гаррос» стартует третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей – по 8 у мужчин и женщин.

Из представителей топ-10 посева свои поединки проведут Новак Джокович (2), Рафаэль Надаль (4), Гарбинье Мугуруса (4), Милош Раонич (5), Доминик Тим (6), Светлана Кузнецова (8), Винус Уильямс (10) и Давид Гоффен (10).

МАТЧ ДНЯ. ЧЖАН ШУАЙ – КУЗНЕЦОВА

К пятнице в верхней половине сетки у женщин и нижней половине у мужчин остался лишь один представитель России – Светлана Кузнецова. В рамках третьего круга она померится силами с китаянкой Чжан Шуай. Теннисистки уже 5 раз играли друг с другом и счёт на данный момент 4-1 в пользу Кузнецовой. Всезнающие букмекеры называют россиянку фаворитом и предстоящего поединка, а кто станет его победительницей – решится, как обычно, на корте.

Новые вершины Карена. Хачанов обыграл Бердыха в Париже 1 июня на «Ролан Гаррос» Хачанов впервые вышел в 3-й круг БШ, переиграв в 3 сетах Бердыха. Веснина и Касаткина проследовали тем же путём.

«Ролан Гаррос». День 6-й. 2 июня, пятница. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Женщины. 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-0 (Пекин-2016).

Рейтинг: 5-29.

Прогноз букмекеров: 1.23 – 3.86.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мугурусы в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Николоз Басилашвили (Грузия) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 63-4.

Прогноз букмекеров: 20.00 – 1.01.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Диего Швартцман (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1 (US Open-2014).

Рейтинг: 41-2.

Прогноз букмекеров: 8.93 – 1.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Винус Уильямс (США, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия)

Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 11-60.

Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.

5-й день «Ролан Гаррос». Хачанов и Касаткина в третьем круге. Как это было Онлайн-трансляция пятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кравчук, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Веснина и другие.

Suzanne-Lenglen Court

Орасио Себальос (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия, 10)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-3/1-4 (Майами-2014 – Бордо-ч-2014, Уимблдон, Гштаад-2015, Майами-2016).

Рейтинг: 65-12.

Прогноз букмекеров: 6.20 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гоффена в четырёх сетах.

Шелби Роджерс (США) — Кристина Младенович (Франция, 13)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-0 (Нью-Хэйвен-2016).

Рейтинг: 49-14.

Прогноз букмекеров: 3.51 – 1.27.

Прогноз «Чемпионата»: победа Младенович в трёх сетах.

Люка Пуи (Франция, 16) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19)

Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-1/1-2 (Окленд-2015 – Кенитра-ч-2014, Монте-Карло-2017).

Рейтинг: 17-20.

Прогноз букмекеров: 1.79 – 1.96.

Прогноз «Чемпионата»: победа Рамоса в пяти сетах.

Каролина Возняцки (Дания, 11) — Катрин Беллис (США)

Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (Дубай-2017).

Рейтинг: 12-48.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.

Серьёзная проверка Карена Хачанова. Анонс 5-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание 14 самых интересных матчей 5-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

Court 1

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Григор Димитров (Болгария, 11)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-2/1-3 (Мадрид-2016 – Марбург-ч-кв-2010, Мадрид-2014, Париж-2015).

Рейтинг: 21-13.

Прогноз букмекеров: 2.19 – 1.63.

Прогноз «Чемпионата»: победа Димитрова в пяти сетах.

Доминик Тим (Австрия, 6) — Стив Джонсон (США, 25)

Court 1. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-0 (Ницца-2014).

Рейтинг: 7-26.

Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.36.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Чжан Шуай (Китай, 32) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Court 1. 3-й запуск (около 16:00).

Личные встречи: 1-4 (Прага-2015 – US Open-2008, Уимблдон-2011, Паттайя, Оэйраш-2014).

Рейтинг: 34-9.

Прогноз букмекеров: 5.20 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Тимя Бачински (Швейцария, 30) — Онс Жабер (Тунис, LL)

Court 1. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (Оэйраш-2014).

Рейтинг: 31-114.

Прогноз букмекеров: 1.19 – 4.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бачински в двух сетах.

Прощание с весной. Триллер Кузнецовой на закате солнца Светлана Кузнецова в очень красивом и трудном матче победила Доден, а Екатерина Макарова уступила Цуренко во втором круге «Ролан Гаррос».

Court 2

Леся Цуренко (Украина) — Елена Остапенко (Латвия)

Court 2. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-1 (Акапулько-2017 – Прага-2017).

Рейтинг: 42-47.

Прогноз букмекеров: 2.56 – 1.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Милош Раонич (Канада, 5) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, LD)

Court 2. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 2-0 (Кубок Дэвиса-2013, Майами-2014).

Рейтинг: 6-153.

Прогноз букмекеров: 1.07 – 7.57.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.

Court 3

Иржи Веселы (Чехия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 17)

Court 3. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-2 (Окленд, Роттердам-2016).

Рейтинг: 57-18.

Прогноз букмекеров: 3.08 – 1.34.

Прогноз «Чемпионата»: победа Баутиста-Агута в четырёх сетах.

Саманта Стосур (Австралия, 23) — Бетани Маттек-Сэндс (США, Q)

Court 3. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 1-0/2-2 (LTA-юн-2001, Уимблдон-2009 – Australian Hardcourt-юн, Australian Open-юн-2000).

Рейтинг: 22-117.

Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маттек-Сэндс в трёх сетах.