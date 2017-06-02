6-й день «Ролан Гаррос». Путинцева против действующей чемпионки. LIVE

Онлайн-трансляция шестого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кузнецова, Надаль, Джокович, Мугуруса и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

12:25. Григор Димитров уже с двумя брейками ведёт у Пабло Карреньо-Бусты — 3:0 в первом сете.

12:20. Равная борьба пока в матче Мугурусы и Путинцевой — 2:1, казахстанская теннисистка впереди. А вот Елена Остапенко громит Лесю Цуренко 5:0.

12:10. Карен Хачанов в паре с Михаилом Елгиным пока проигрывают одним из главных фаворитов турнираМаррею и Соаресу — 0:3.

12:00. Прогноз погоды в Париже сегодня не самый удачный для теннисистов и болельщиков — ожидается дождь с грозой, который может серьёзно перекроить расписание.

11:55. Совсем скоро начнётся первый запуск этого игрового дня. На центральном корте сразятся Гарбинье Мугуруса и Юлия Путинцева, текстовую трансляцию этого матча мы будем вести для вас на нашем сайте.

11:50. Самое время вспомнить лучшие удары вчерашнего дня.

11:40. Сегодня в одиночных матчах из россиян поучаствует только Светлана Кузнецова, которой предстоит проверка матчем с Чжан Шуай. Вчера же свои поединки провели сразу шестеро отечественных теннисистов. Константин Кравчук был разгромлен Марином Чиличем (3:6, 2:6, 2:6), Анастасия Павлюченкова сенсационно проиграла Веронике Сепеде-Ройг (6:7 (4:7), 6:2, 4:6), а Екатерина Александрова уступила Каролине Плишковой (2:6, 6:4, 3:6). Зато Карен Хачанов выбил 14-го сеяного Томаша Бердыха (7:5, 6:4, 6:4), Елена Веснина справилась с Варварой Лепченко (4:6, 6:3, 6:0), а Дарья Касаткина проэкзаменовала Маркету Вондроушеву (7:6 (7:1), 6:4). Все они вышли в третий круг и сыграют в субботу.

11:35. Боллбои уже готовы к старту игрового дня!

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за всеми событиями «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже сегодня пройдёт шестой игровой день. На корты выйдут Светлана Кузнецова, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Гарбинье Мугуруса, Кристина Младенович и многие другие. Начало игрового дня — в 12:00 по московскому времени.

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