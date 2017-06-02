«Всем хочу подарить много валидола». Кузнецова – во второй неделе РГ

В пятницу на кортах «Ролан Гаррос» Кузнецова и Джокович за три часа пробились в 1/8 финала турнира, а Надаль отдал сопернику лишь гейм.

После пары солнечных дней в пятницу синоптики обещали, что над кортами «Ролан Гаррос» прольётся многочасовой дождь, отквитавшись за почти полностью сухую первую неделю. Но в результате осадки оказались не такими страшными — большинство матчей, попавших под мелкую морось, даже не прерывались, а грозные тяжёлые тучи напугали лишь своим тёмным оттенком.

Героизм Младенович и стабильность Мугурусы

В одном из первых матчей дня на центральном корте появились Гарбинье Мугуруса и Юлия Путинцева. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» уже с первого круга вынуждена находиться в режиме повышенной концентрации, потому что в стартовом матче ей противостояла чемпионка турнира-2010 Франческа Скьявоне, а во втором – набравшая крейсерский ход Анетт Контавейт. Матч с Юлией тоже не обещал ей лёгкой прогулки, тем более учитывая, что в Риме испанка имела серьёзные проблемы с шеей, вынудившие её тогда отказаться от борьбы в полуфинале.

Уже с первого гейма девушки решили устроить друг другу сложности на подачах, обменявшись брейками. При счёте 1:3 испанка во второй раз завершила подобный размен подарками, а потом вдруг неожиданно взяла 14 очков подряд. Подать на сет у Мугурусы не получилось, но Путинцева тут же провалила гейм на подаче, всё-таки упустив стартовую партию.

Во втором сете Юлия стала чаще ошибаться. Большую часть Мугурусе удавалось доминировать, и уже довольно скоро она довела матч до победы – 7:5, 6:2. Её соперница должна была определиться в матче между Кристиной Младенович и Шелби Роджерс. Француженка чуть было не уступила уже в первом круге, лишь со счётом 9:7 в решающем сете переборов Дженнифер Брейди из США. После уверенной победы над Сарой Эррани одной из главных фавориток женского турнира предстоял, как оказалось, очередной триллер против представительницы американского тенниса.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 3-й круг



(Россия, 8) — Чжан Шуай (Китай, 32) — 7:6, 4:6, 7:5.

Елена Остапенко (Латвия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:4.

(Испания, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27) — 7:5, 6:2.

Кристина Младенович (Франция, 13) — Шелби Роджерс (США) — 7:5, 4:6, 8:6.

Саманта Стосур (Австралия, 23) — Бетани Маттек-Сэндс (США, Q) — 6:2, 6:2.

Винус Уильямс (США, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:1. Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Чжан Шуай (Китай, 32) — 7:6, 4:6, 7:5.Елена Остапенко (Латвия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:1, 6:4. Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27) — 7:5, 6:2.Кристина Младенович (Франция, 13) — Шелби Роджерс (США) — 7:5, 4:6, 8:6.Саманта Стосур (Австралия, 23) — Бетани Маттек-Сэндс (США, Q) — 6:2, 6:2.Винус Уильямс (США, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:3, 6:1.

Уже в первом сете француженке пришлось отыгрываться со счёта 1:3, но она сумела не только сравнять счёт, но и выиграть сет. Во второй партии Младенович стала слишком часто ошибаться, в концовке сета это выбило её из колеи, и она отдала его вместе с подачей в десятом гейме. Нервозность в действиях Кристины перешла и на начало решающей партии – Роджерс сразу же сделала брейк.

Теннисистки играли под неприятным моросящим дождём, Младенович тут же вернула утерянную подачу, но и свою опять отдала – да ещё и под ноль. Американка продолжала удерживать отрыв, в какой-то момент сделав счёт 5:2, но тут поддержка трибун понесла француженку вперёд. Она стала рисковать почти с каждого удара и неизменно попадала. Под ноль сделав обратный брейк, Младенович проиграла только одно очко в двух заключительных геймах, переборов соперницу с героическим счётом 8:6.

Травмоопасный день и разгромная победа Надаля

Мужской одиночный турнир в пятницу начался с двух неприятных результатов. Ничто не предвещало беды для Давида Гоффена, который быстро повёл с брейком в матче с Орасио Себальосом и подавал на сет при счёте 5:4. Но при счёте «ровно» бельгиец побежал за мячом и зацепился ногой за тент, который организаторы растягивают, когда над кортами идёт сильный дождь. От неожиданности Гоффен опёрся на эту ногу и в результате подвернул лодыжку. Самостоятельно подняться он уже не смог, а через пару минут супервайзер сообщил судье, что Давид, которому оказывали помощь в подтрибунном помещении, не сможет продолжить поединок. Орасио Себальос впервые в карьере вышел в 1/8 финала ТБШ.

Буквально через час не смог продолжить выступление и Гильермо Гарсия-Лопес. Проиграв Милошу Раоничу первый сет 1:6, испанец из-за травмы бедра вынужден был сняться с поединка.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. 3-й круг



Новак Джокович (Сербия, 2) — Диего Шварцман (Аргентина) — 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:0, 6:1, 6:0.

Доминик Тим (Австрия, 6) — Стив Джонсон (США, 25) — 6:1, 7:6, 6:3.

Милош Раонич (Канада, 5) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, LD) — 6:1, 1:0 – снялся.

Орасио Себальос (Аргентина) — Давид Гоффен (Бельгия, 10) — 4:5 – снялся.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 17) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 6:4, 6:3.

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Григор Димитров (Болгария, 11) — 7:5, 6:3, 6:4.

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19) — Люка Пуи (Франция, 16) – 6:2, 3:6, 5:7, 6:2, 6:1.

В подобных условиях выход на центральный корт Рафаэля Надаля и Николоза Басилашвили был несколько смазан. Грузинский теннисист в первом круге не заметил сопротивления Жиля Симона, а потом выбил и Виктора Троицки. Но игра против 9-кратного победителя «Ролан Гаррос» у него не задалась с самого начала. Надаль очень быстро взял первый сет с «баранкой», но, как оказалось, это было лишь самое начало будущего разгрома. Басилашвили никак не мог приноровиться к перекрученным ударам Надаля, очень много ошибался, а первый виннер сделал лишь при счёте 0:6, 0:2.

Надаль, напротив, провёл очень качественный матч, а до середины второго сета и вовсе действовал практически безупречно. В итоге ровно за полтора часа Рафаэль записал на свой счёт 27 виннеров при 23 невынужденных ошибках (11 из них пришлись на третий сет) и отдал сопернику только гейм – 6:0, 6:1, 6:0. Эта победа стала для Надаля самой разгромной за всё время его выступлений в Париже, на один гейм больше взял у него Хуан Монако в 2012 году.

Соперником испанца по 1/8 финала станет его соотечественник Роберто Баутиста-Агут, который уверенно расправился с Иржи Веселы – 6:3, 6:4, 6:3.

Нервы Агасси и американские горки Джоковича

Следующими на главной арене должны были появиться Новак Джокович и Диего Шварцман. Аргентинец в первом круге провёл тяжелейший пятисетовик против Андрея Рублёва, в пятом сете перетерпев менее опытного оппонента со счётом 9:7. Во втором раунде он без проблем выбил Стефано Наполитано, но всё-таки его физические кондиции перед матчем со вторым сеяным вызывали опасения.

Джокович по всем раскладам подходил к поединку очевидным фаворитом, и мало кто ожидал, что аргентинец сумеет создать сопернику столько проблем. Серб довольно быстро повёл со счётом 4:1, но ни с того ни с сего его игра стала изобиловать огромным числом ошибок. Провалив седьмой гейм, Новак позволил Диего сделать обратный брейк. Какое-то время шла равная игра, однако при счёте 5:5 серб под ноль расстрелял гейм на подаче – Шварцман соперника за расточительность не простил.

Джокович продолжил часто ошибаться, хотя ему удалось завязать равную игру на старте сета. Над Новаком в прямом и переносном смысле сгустились тучи, но моросящий дождь сделал корт медленнее, а мячи тяжелее – эти условия были на руку сербу, который в концовке сета с шестого брейк-пойнта всё-таки взял подачу соперника. Абсолютно зеркальным вышел третий сет, в котором Шварцман точно так же сделал брейк при счёте 4:3 в свою пользу и поставил действующего чемпиона на грань вылета.

Андре Агасси очень переживал за подопечного в тренерском боксе и что-то активно обсуждал с сидящими рядом с ним людьми. Но по правилам американец, конечно, не имел права делиться с Новаком своими выводами, поэтому необходимые изменения в игру Джоковичу предстояло внести самому. Да и Диего начал физически просаживаться. Может, он и мог бы побороться в четвёртом сете, но, подавая при счёте 0:1, упустил преимущество с 40:0 и отдал брейк. Вскоре серб сделал ещё один, и даже тот факт, что он тут же его потерял, не помешал ему перевести матч в решающую партию.

Над кортом Филиппа Шатрие снова заморосил дождь, что окончательно выбило уставшего Шварцмана. Он слишком часто ошибался, дважды вызывал врача, сделавшего ему массаж, но успевать за скоростью соперника от этого всё равно не стал. За 3 часа 18 минут Джокович оформил тяжелейшую победу, но, безусловно, сделает выводы. В 1/8 финала Новак сразится с Альбертом Рамосом.

Доминик Тим в пятницу уверенно разобрался со Стивом Джонсоном (6:1, 7:6 (7:4), 6:3), а Пабло Карреньо-Буста прервал серию из семи поражений теннисистам топ-20 и выбил Григора Димитрова (7:5, 6:3, 6:4).

Приключения Кузнецовой

Для российских болельщиков главным матчем дня, безусловно, было сражение Светланы Кузнецовой и Чжан Шуай. Девушки встречались друг с другом пять раз, по личным встречам впереди была россиянка со счётом 4:1, но последний матч на грунте Праги в 2015 году остался за китаянкой.

Кузнецова перед началом турнира заслуженно считалась одной из главных фавориток, по мнению букмекеров, но стартовые матчи дались Светлане очень непросто. В первом круге ей понадобилось чуть больше двух часов, чтобы справиться с Кристиной Макхейл, а во втором она под гнётом трибун за 2,5 часа переборола Осеан Доден. Как оказалось, в пятницу россиянке предстояло продолжить эту арифметическую прогрессию.

В первом же гейме Кузнецова сделала брейк, но под моросящим дождём преимущество буквально ускользнуло из её рук. Чжан давила соперницу мощными ударами на задней линии, к которым россиянке было очень непросто успевать, и сравняла счёт в восьмом гейме. Теннисистки добрались до тай-брейка, где Кузнецова сразу же завладела преимуществом, но чуть было не упустила его из-за ошибок. И всё-таки ключевые очки Светлана отстояла, а вместе с ними забрала и сет.

Дождь усилился во втором сете, что дало преимущество китаянке с её плотным теннисом. Шуай продолжила играть активнее соперницы, у неё проходило много ударов навылет, а Кузнецова чаще ошибалась. Сделав на один брейк больше соперницы, Чжан перевела встречу в решающую партию, которую, впрочем, сразу начала с отданной подачи. Кузнецова достаточно уверенно сохраняла преимущество до счёта 5:2 в свою пользу. Внимательные любители тенниса прекрасно знают, что эти цифры чуть ли не самые опасные для лидирующей в женском матче. Так получилось и на этот раз.

При счёте 5:3 в свою пользу у Кузнецовой был двойной матчбол на своей подаче, но две ошибки россиянки чуть было не перевернули весь третий сет. Чжан сделала обратный брейк, а потом сравняла счёт, у неё снова начали проходить мощнейшие удары. Кроме того, публика гораздо активнее поддерживала именно китаянку, что только добавляло ей моральных сил. Но Кузнецова сумела отстоять гейм на подаче, снова выйдя вперёд, а потом цеплялась за каждое очко на приёме, чем надломила соперницу. Допустив четыре ошибки в последнем гейме, Шуай за 3 часа 10 минут пропустила Светлану в 4-й круг, где её соперницей станет победительница матча между Каролин Возняцки и Катрин Беллис.

В субботу на кортах «Ролан Гаррос» проведут свои матчи в одиночном разряде сразу трое россиян: Елена Веснина сыграет с Карлой Суарес-Наварро, Дарья Касаткина – с Симоной Халеп, а Карен Хачанов – с Джоном Иснером.