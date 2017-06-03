Маррей – дель Потро. Должок за Кубок Дэвиса. Анонс 7-го дня «Ролан Гаррос»

Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 7-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

3 июня на «Ролан Гаррос» должен завершиться третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей – по 8 у мужчин и женщин, кроме того, должна быть доиграна встреча Возняцки (11) — Беллис, отложенная накануне из-за дождя при счёте 6:2, 2:5.

Из представителей топ-10 посева свои поединки проведут Энди Маррей (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (3), Стэн Вавринка (3), Элина Свитолина (5), Марин Чилич (7), Кей Нисикори (8) и Агнешка Радваньска (9).

Из россиян в субботу на корт выйдут Елена Веснина (14), Дарья Касаткина (16) и Карен Хачанов.

Матч дня. Маррей — дель Потро

Главным матчем дня обещает стать противостояние Энди Маррея и Хуана-Мартина дель Потро. Соперники хорошо друг друга знают, ведь они провели более десятка очных матчей. Важным на события был 2016 год. Тогда соперники встретились в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и успех праздновал британец, ставший в итоге двукратным олимпийским чемпионом. А вот двукратным победителем Кубка Дэвиса Маррей стать не смог как раз из-за дель Потро, который в рамках сентябрьского полуфинала на глазах у родной публики обыграл Энди в Глазго. В итоге действующие обладатели кубка пройти дальше не смогли, а аргентинцы в итоге сами завоевали знаменитую Серебряную салатницу, победив в финале хорватов. Фаворитом грядущего противостояния в матче Маррей – дель Потро называют первую ракетку мира, а кто станет победителем, решится, как обычно, на корте.

«Всем хочу подарить много валидола». Кузнецова – во второй неделе РГ В пятницу на кортах «Ролан Гаррос» Кузнецова и Джокович за три часа пробились в 1/8 финала турнира, а Надаль отдал сопернику лишь гейм.

«Ролан Гаррос». День 7-й. 3 июня, суббота. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Женщины. 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Микст. 2-й круг. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Ализе Корне (Франция) — Агнешка Радваньска (Польша, 9)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-7/2-10 (Катовице-2014, Кубок Хопмана — 2015 – ZS Cup-юн, Fed Cup-юн-2005, «Ролан Гаррос» — 2008, Линц-2009, Кубок Хопмана, Индиан-Уэллс-2014, Сидней, Торонто, Нью-Хэйвен-2015, Майами-2016).

Рейтинг: 43-10.

Прогноз букмекеров: 2.51 – 1.49.

Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 7-3/8-3 (US Open-юн-2004, «Ролан Гаррос» — 2005, Рим, US Open-2008, Майами, Монреаль, ATP World Tour Finals – 2009, Олимпиада-2016 – Мадрид-2009, Индиан-Уэллс-2013, Кубок Дэвиса — 2016).

Рейтинг: 1-30.

Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Ришар Гаске (Франция, 24) — Гаэль Монфис (Франция, 15)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 6-7 (Мец-2004, Australian Open — 2007, Шанхай-2010, Монпелье-2013, 2015, Марсель-2017 – Мец-2005, 2009, US Open — 2010, Барселона-2011, Доха, Монпелье, US Open — 2014).

Рейтинг: 25-16.

Прогноз букмекеров: 2.16 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в пяти сетах.

Элина Свитолина (Украина, 5) — Магда Линетт (Польша)

Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-94.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Текстовая трансляция

6-й день РГ. Тяжёлые победы Кузнецовой и Джоковича. Как это было Онлайн-трансляция шестого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кузнецова, Надаль, Джокович, Мугуруса и другие.

Suzanne-Lenglen Court

Фелисьяно Лопес (Испания) – Марин Чилич (Хорватия, 7)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-4 (Гштаад-2006, Рим-2010 – Вена-2009, Лондон-2013, Цинциннати-2014, Лондон-2016).

Рейтинг: 36-8.

Прогноз букмекеров: 4.38 – 1.19.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 14:00).

Личные встречи: 0-1 (Майами-2016).

Рейтинг: 28-4.

Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Стэн Вавринка (Швейцария, 3) – Фабио Фоньини (Италия, 28)

Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 4-1/5-1 (Наполи-2005, «Ролан Гаррос»-2010, Акапулько, Рим-2011, Кубок Дэвиса — 2014 – Акапулько-2013).

Рейтинг: 3-29.

Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.58.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Анастасия Севастова (Латвия, 17) – Петра Мартич (Хорватия, Q)

Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 19-290.

Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в двух сетах.

Светлана Кузнецова. Одна на половину сетки. Анонс 6-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 6-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

Court 1

Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Каролин Гарсия (Франция, 28)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Нью-Хэйвен-кв-2014).

Рейтинг: 109-27.

Прогноз букмекеров: 5.55 – 1.12.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.

Чхун Хён (Южная Корея) — Кей Нисикори (Япония, 8)

Court 1. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 67-9.

Прогноз букмекеров: 3.31 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.

Карина Виттёфт (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Court 1. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 73-3.

Прогноз букмекеров: 3.31 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Новые вершины Карена. Хачанов обыграл Бердыха в Париже 1 июня на «Ролан Гаррос» Хачанов впервые вышел в 3-й круг БШ, переиграв в 3 сетах Бердыха. Веснина и Касаткина проследовали тем же путём.

Court 2

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Кевин Андерсон (ЮАР)

Court 2. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 49-56.

Прогноз букмекеров: 2.23 – 1.61.

Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в пяти сетах.

Каролина Возняцки (Дания, 11) — Катрин Беллис (США) – доигрывание при счёте 6:2, 2:5

Court 2. 2-й запуск (не ранее 13:00).

Личные встречи: 1-0 (Дубай-2017).

Рейтинг: 12-48.

Прогноз букмекеров (до матча): 1.30 – 3.34.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Возняцки в трёх сетах.

Джон Иснер (США, 21) — Карен Хачанов (Россия)

Court 2. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 22-53.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.08.

Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Мариана Дуке-Марино (Колумбия)

Court 2. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 2-0 (Трой-2011, Fed Cup-2012).

Рейтинг: 97-115.

Прогноз букмекеров: 1.78 – 1.97.

Прогноз «Чемпионата»: победа Сепеде-Ройг в трёх сетах.

Court 3

Елена Веснина (Россия, 14) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 21)

Court 3. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-3 (Доха, US Open — 2016, Штутгарт-2017).

Рейтинг: 15-23.

Прогноз букмекеров: 2.57 – 1.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Фернандо Вердаско (Испания) — Пабло Куэвас (Уругвай, 22)

Court 3. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 1-2 («Ролан Гаррос» — 2014 – Винья-дель-Мар-2008, Бостад-2014).

Рейтинг: 37-23.

Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.44.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вердаско в пяти сетах.