Маррей – дель Потро. Должок за Кубок Дэвиса. Анонс 7-го дня «Ролан Гаррос»

3 июня на «Ролан Гаррос» должен завершиться третий круг в одиночном разряде. Будет проведено 16 матчей – по 8 у мужчин и женщин, кроме того, должна быть доиграна встреча Возняцки (11) — Беллис, отложенная накануне из-за дождя при счёте 6:2, 2:5.
Из представителей топ-10 посева свои поединки проведут Энди Маррей (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (3), Стэн Вавринка (3), Элина Свитолина (5), Марин Чилич (7), Кей Нисикори (8) и Агнешка Радваньска (9).
Из россиян в субботу на корт выйдут Елена Веснина (14), Дарья Касаткина (16) и Карен Хачанов.
Главным матчем дня обещает стать противостояние Энди Маррея и Хуана-Мартина дель Потро. Соперники хорошо друг друга знают, ведь они провели более десятка очных матчей. Важным на события был 2016 год. Тогда соперники встретились в финале Олимпиады в Рио-де-Жанейро, и успех праздновал британец, ставший в итоге двукратным олимпийским чемпионом. А вот двукратным победителем Кубка Дэвиса Маррей стать не смог как раз из-за дель Потро, который в рамках сентябрьского полуфинала на глазах у родной публики обыграл Энди в Глазго. В итоге действующие обладатели кубка пройти дальше не смогли, а аргентинцы в итоге сами завоевали знаменитую Серебряную салатницу, победив в финале хорватов. Фаворитом грядущего противостояния в матче Маррей – дель Потро называют первую ракетку мира, а кто станет победителем, решится, как обычно, на корте.
«Ролан Гаррос». День 7-й. 3 июня, суббота. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)
Парный разряд. Мужчины. 3-й круг. Сетка
Парный разряд. Женщины. 2-й круг. Сетка
Парный разряд. Микст. 2-й круг. Сетка
Philippe-Chatrier Court
Ализе Корне (Франция) — Агнешка Радваньска (Польша, 9)
Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 1-7/2-10 (Катовице-2014, Кубок Хопмана — 2015 – ZS Cup-юн, Fed Cup-юн-2005, «Ролан Гаррос» — 2008, Линц-2009, Кубок Хопмана, Индиан-Уэллс-2014, Сидней, Торонто, Нью-Хэйвен-2015, Майами-2016).
Рейтинг: 43-10.
Прогноз букмекеров: 2.51 – 1.49.
Прогноз «Чемпионата»: победа Радваньской в трёх сетах.
Энди Маррей (Великобритания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29)
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 7-3/8-3 (US Open-юн-2004, «Ролан Гаррос» — 2005, Рим, US Open-2008, Майами, Монреаль, ATP World Tour Finals – 2009, Олимпиада-2016 – Мадрид-2009, Индиан-Уэллс-2013, Кубок Дэвиса — 2016).
Рейтинг: 1-30.
Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в четырёх сетах.
Ришар Гаске (Франция, 24) — Гаэль Монфис (Франция, 15)
Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 6-7 (Мец-2004, Australian Open — 2007, Шанхай-2010, Монпелье-2013, 2015, Марсель-2017 – Мец-2005, 2009, US Open — 2010, Барселона-2011, Доха, Монпелье, US Open — 2014).
Рейтинг: 25-16.
Прогноз букмекеров: 2.16 – 1.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Монфиса в пяти сетах.
Элина Свитолина (Украина, 5) — Магда Линетт (Польша)
Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 6-94.
Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.04.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Suzanne-Lenglen Court
Фелисьяно Лопес (Испания) – Марин Чилич (Хорватия, 7)
Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 2-4 (Гштаад-2006, Рим-2010 – Вена-2009, Лондон-2013, Цинциннати-2014, Лондон-2016).
Рейтинг: 36-8.
Прогноз букмекеров: 4.38 – 1.19.
Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.
Дарья Касаткина (Россия, 16) – Симона Халеп (Румыния, 3)
Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 14:00).
Личные встречи: 0-1 (Майами-2016).
Рейтинг: 28-4.
Прогноз букмекеров: 3.30 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) – Фабио Фоньини (Италия, 28)
Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 4-1/5-1 (Наполи-2005, «Ролан Гаррос»-2010, Акапулько, Рим-2011, Кубок Дэвиса — 2014 – Акапулько-2013).
Рейтинг: 3-29.
Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.58.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.
Анастасия Севастова (Латвия, 17) – Петра Мартич (Хорватия, Q)
Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 19-290.
Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в двух сетах.
Court 1
Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Каролин Гарсия (Франция, 28)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Нью-Хэйвен-кв-2014).
Рейтинг: 109-27.
Прогноз букмекеров: 5.55 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гарсии в трёх сетах.
Чхун Хён (Южная Корея) — Кей Нисикори (Япония, 8)
Court 1. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 67-9.
Прогноз букмекеров: 3.31 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Карина Виттёфт (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Court 1. 3-й запуск (около 15:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 73-3.
Прогноз букмекеров: 3.31 – 1.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Court 2
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Кевин Андерсон (ЮАР)
Court 2. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 49-56.
Прогноз букмекеров: 2.23 – 1.61.
Прогноз «Чемпионата»: победа Эдмунда в пяти сетах.
Каролина Возняцки (Дания, 11) — Катрин Беллис (США) – доигрывание при счёте 6:2, 2:5
Court 2. 2-й запуск (не ранее 13:00).
Личные встречи: 1-0 (Дубай-2017).
Рейтинг: 12-48.
Прогноз букмекеров (до матча): 1.30 – 3.34.
Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Возняцки в трёх сетах.
Джон Иснер (США, 21) — Карен Хачанов (Россия)
Court 2. 3-й запуск (около 15:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 22-53.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.08.
Прогноз «Чемпионата»: победа Хачанова в пяти сетах.
Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Мариана Дуке-Марино (Колумбия)
Court 2. 4-й запуск (около 17:00).
Личные встречи: 2-0 (Трой-2011, Fed Cup-2012).
Рейтинг: 97-115.
Прогноз букмекеров: 1.78 – 1.97.
Прогноз «Чемпионата»: победа Сепеде-Ройг в трёх сетах.
Court 3
Елена Веснина (Россия, 14) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 21)
Court 3. 1-й запуск (12:00).
Личные встречи: 0-3 (Доха, US Open — 2016, Штутгарт-2017).
Рейтинг: 15-23.
Прогноз букмекеров: 2.57 – 1.47.
Прогноз «Чемпионата»: победа Весниной в трёх сетах.
Фернандо Вердаско (Испания) — Пабло Куэвас (Уругвай, 22)
Court 3. 2-й запуск (около 13:30).
Личные встречи: 1-2 («Ролан Гаррос» — 2014 – Винья-дель-Мар-2008, Бостад-2014).
Рейтинг: 37-23.
Прогноз букмекеров: 2.65 – 1.44.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вердаско в пяти сетах.