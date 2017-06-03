Хачанов устроит рубку с Иснером, Веснина покинет одиночный «Ролан Гаррос»

Карреньо-Буста притормозит бравую поступь Димитрова 2 июня на «Ролан Гаррос» стартует третий круг в женских и мужских одиночных разрядах. Делаем прогнозы на несколько матчей пятницы.

Второй кряду успешный день для рубрики. Всего один гейм отделил нас от хет-трика. Впрочем, обо всём по порядку.

Елена Остапенко ожидаемо выглядела лучше Леси Цуренко. Первый сет теннисистка из Латвии взяла очень легко — 6:1. Во втором до счёта 4:4 была равная борьба. Но в решающий момент Остапенко прибавила, сделала гроссмейстерский брейк, а затем взяла партию. Обеспечив тем самым проход нашей ставке на победу латвийки 2:0 по сетам.

Григор Димитров лихо начал матч против Пабло Карреньо-Бусты и повёл со счётом 4:0 в первом сете. Но испанец не дрогнул, сумел выравнять ситуацию, а затем и вовсе вырвать партию — 7:5. Болгарину перейти в разряд топовых игроков, на мой взгляд, не даёт отсутствие бойцовского характера. Проявилось оно и на этот раз. После обидной потери первого сета Димитров расклеился и почти без боя отдал две последующие партии. Наш прогноз на победу Карреньо-Бусты оказался абсолютно верным.

Неплохо начала матч против Каролины Возняцки и американка Катрин Беллис. 18-летняя девушка выиграла первые два гейма. Но затем датчанка включилась в игру и взяла шесть геймов кряду. К чести Беллис она сумела не расклеиться, бодро начав и вторую партию. Но при счёте 5:2 в пользу Катрин встречу остановили из-за наступления темноты. Мы же, напомню, ставили минимум на один выигранный сет в исполнении теннисистки из США. Будем надеяться, что молодая спортсменка справится с нервами и сумеет сегодня довести сет до победы.

В результате теперь в нашем банке 111 032 фишки не считая тысячи, которая подвисла в связи с переносом матча Возняцки — Беллис. Продолжаем.

Ставка: победа Суарес-Наварро 2:0 по сетам за 2.15 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1725 фишек).

По традиции начнём с девушек. От Елены Весниной не ждали многого на этом «Ролан Гаррос». Теннисистка традиционно успешнее выступает на более быстрых покрытиях, а нынешний грунтовый сезон и вовсе проваливала. Так, перед Открытым чемпионатом Франции Елена проиграла четыре матча подряд на глине.

Но в Париже Веснина приятно удивляет. Сначала россиянка не без борьбы прошла будущее женского тенниса Бразилии в лице Беатрис Хаддад-Майя, а затем также в трёх партиях сломила сопротивление Варвары Лепченко. И вот уже Елена в третьем круге, что является её личным рекордом на «Ролан Гаррос».

Но боюсь, что четвёртый круг вновь останется недостижимым для россиянки. Потому что ей предстоит крайне непростой матч. Испанка Карла Суарес-Наварро сейчас не в лучшей форме, но продолжает оставаться грозной силой. В Париже она пока не замечает сорперниц и не проиграла ни сета.

А главное — Суарес-Наварро имеет убийственную статистику личных встреч с Весниной. Убийственную для россиянки. Трижды играли девушки друг с другом, и ни разу Елене не удавалось взять даже сета. Последняя очная встреча теннисисток состоялась совсем недавно — на грунте Штутгарта в апреле этого года. В двух партиях Суарес-Наварро не оставила шансов Весниной.

Предположу, что и предстоящий матч будет развиваться по схожему сценарию — Елена уступит всухую.

Ставка: тотал матча больше 43,5 гейма за 1.98 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1470 фишек).

И ещё один матч с участием представителя России. Карен Хачанов поборется за выход в четвёртый круг. Соперником россиянина станет американец Джон Иснер.

Хачанов приятно удивил в предыдущем матче против Томаша Бердыха. Да, чех провёл не лучшую свою игру. Но во многом проявить себя ему не дал именно Карен, который, что для него редкость, сумел весь матч провести без спадов, сохраняя концентрацию.

Иснер по понятным причинам не может причислить грунт к своим любимым покрытиям. Но при этом ниже определённого уровня опытный американец не опускается. На «Ролан Гаррос» он пару раз доходил до четвёртого раунда, дальше, например, чем на Уимблдоне. И даже имеет в активе выигранный турнир на глине.

Легко Хачанову не будет, хотя шансы пройти дальше очень даже неплохие. Не стану гадать с именем победителя, матч, на мой взгляд, на два исхода. Предположу лишь, что лёгкой победы ни один их соперников не добьётся. Хачанов сейчас хорош, и если сыграет как с Бердыхом, минимум одну-две партии брать обязан. Но и Иснер непрост. Американца отличает умение сохранять спокойствие. И даже после неудачных розыгрышей, геймов или даже сетов он продолжает упорно гнуть свою линию. Не раскисая и не позволяя эмоциям брать верх. Добавим, что Иснер намного более опытен. И не успел особо устать, сыграв всего семь сетов в первых двух кругах.

Думаю, оба теннисиста возьмут минимум по одному сету и сыграют четыре партии, а то и все пять. И уж парочка из них точно будет затяжными. В матче двухметровых гигантов тай-брейки весьма вероятны. В результате тотал в 43,5 гейма может быть пробит, причём не исключено, что и с запасом.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 108 032 фишки (плюс ставка на сет Беллис в размере 1000 фишек).