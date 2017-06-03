7-й день «Ролан Гаррос». Веснина против Суарес-Наварро. LIVE

Онлайн-трансляция седьмого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Веснина, Касаткина, Хачанов и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

13:24. Веснина выиграла 15-минутный гейм у Карлы Суарес-Наварро! 11 раз был счёт ровно, семь брейк-пойнтов отыграла россиянка!

13:21. Чилич уже два сета выиграл у Лопеса. У Марина есть четвертьфиналы на всех «Шлемах» кроме одного — «Ролан Гаррос». И близок он к тому, чтобы завершить коллекцию. Сначала надо довести до победы эту игру, а потом обыграть лучшего из пары Андерсон — Эдмунд.

13:19. Кузнецова встретилась с Сереной.

13:17. А Радваньска проиграла шестую подачу из шести! Близка к вылету полька.

13:15. Определились соперницы Гавриловой и Павлюченковой по третьем кругу парного турнира — ими стали Кейси Деллакуа и Эшли Барти.

13:13. Эдмунд выиграл затяжной сет у Андерсона на тай-брейке — 7:6 (8:6)

13:08. Девять очков кряду проиграла россиянка, но потом всё-таки прервала серию.

13:05. Пять геймов на своей подаче провела Радваньска и пока не выиграла ни одного. Совсем не идёт игра у польки.

13:02. Вроде бы разыгралась Елена, но потом проиграла свою подачу с 30:0. Сначала пару раз ошиблась с задней линии, а потом допустила двойную ошибку.

12:58. Проигравшие первый сет Шувей, Веснина и Равдваньска на старте своих вторых партий сделали брейки. Елена закончила гейм классным ударом у сетки.

12:55. Андерсон во втором круге обыграл Кирьоса, но по ходу матча с Эдмундом он вызвал врача. Наложили ему повязку на бедро. Пока что там равенство в первой партии.

12:52. Итоги первого сета Весниной: 42 минуты длилась первая партия. После выигранного гейма на старте Веснина проиграла 4 подряд, затем включилась в игру, даже один брейк смогла ликвидировать, но всё же многовато она ошибалась и спасти сет уже не успела. Тем не менее, россиянка старается брать инициативу, иногда это у неё получается.

12:50. Ещё одну подачу проиграла Агнешка — 2:6. Неудачно завершился первый сет и для Весниной — 4:6, хотя едва она не отыграла двойной брейк.

12:47. Радваньска проигрывает — 2:5. Всего 25% мячей на своей первой подаче взяла Агнешка. Слабо она выглядит пока что.

12:42. Чилич уже выиграл сет у Лопеса. Причём Марин в первом гейме проиграл подачу, а потом взял шесть геймов кряду.

12:39. Плохие новости для Николаса Альмагро. Ему понадобится операция на колене и он пропустит не менее трёх месяцев.

12:33. Никого не удивляет, что Корне играет активнее, но пока что у неё уже девять ударов навылет, а у Радваньской ещё ни одного.

12:29. Много ошибок у Весниной на старте встречи. Уже с двойным брейком она уступает Карле.

12:25. В ближайшие два-три часа осадков в Париже не ожидается, но вот ближе к трём часам по местному времени погода может испортится.

12:18. На центральном корте Корне сразу взяла подачу Радваньской. Полька в принципе на грунте всегда выступала хуже, а в этом году ещё и не играла почти из-за травмы во время грунтового сезона.

12:15. 3 июня свой день рождения отмечает Рафаэль Надаль. В субботу на турнире у него выходной.

Возвращение Короля. Надаль хорош как никогда Рафаэлю Надалю в субботу, 3 июня, исполняется 31 год. Он проводит лучший сезон за пару лет и является главным фаворитом «Ролан Гаррос».

12:09. Стартовала встреча Елены Весниной против Карлы Суарес-Наварро. Вы можете следить за этой игрой в режиме текстовой трансляции.

12:03. На старте игрового дня самое время изучить расписание. Будет много интересного.

Маррей – дель Потро. Должок за Кубок Дэвиса. Анонс 7-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 7-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

11:58. В нашей рубрике ставок Алексей Агеев верит в сражение Хачанова и не верит в Веснину.

Хачанов устроит рубку с Иснером, Веснина покинет одиночный «Ролан Гаррос» В рубрике «Теннисный БетОн» поговорим о матчах третьего круга «Ролан Гаррос» с участием Карена Хачанова и Елены Весниной.

11:55. Забавный диалог Джона Макинроя и Бориса Беккера в программе Джона на Eurosport.

11:50. Лучшие удары предыдущего игрового дня.

11:45. Прогноз погоды лучше, чем был вчера. По крайней мере начало игрового дня пройдёт вовремя, хотя днём всё же ожидаются осадки.

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже пройдёт седьмой игровой день «Ролан Гаррос». На корты выйдут Елена Веснина, Дарья Касаткина, Элина Свитолина, Карен Хачанов, Энди Маррей и многие другие. Начало игрового дня в 12:00 по московскому времени.

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