Дождь в Париже остановил победную поступь Хачанова

Дождь вмешался в расписание

Впервые на этом «Ролан Гаррос» не было доиграно сразу несколько матчей. Причиной тому — непогода. Дожди шли и накануне. В частности, по этой причине была отложена игра Каролины Возняцки и Кэтрин Беллис. В субботу, 3 июня, сильный дождь пошёл намного раньше и не позволил завершиться трём мужским матчам, а четыре женские встречи и вовсе не начались. Организаторы сначала попросили теннисистов покинуть корты, затем отложили встречи до 18:00 местного времени, потом — на 18:45, а когда стало очевидно, что дождь не заканчивается, объявили об отмене всех проходящих встреч. Карен Хачанов и Джон Иснер как раз успели завершить первый сет. Они дошли до тай-брейка, что не должно удивлять, учитывая уверенную игру на подаче обоих. При этом на тай-брейке у американца игра совсем не пошла, и он практически демонстративно перестал бороться на последних очках, а на пятерном сетболе Хачанова и вовсе выбил мяч на несколько метров за пределы корта.

Веснина уже готовится к траве

Если у Хачанова хорошие шансы на выход в следующий раунд, то Елена Веснина и Дарья Касаткина игру в одиночном разряде завершили. В теории они могли выйти друг на друга, но Елена проиграла Карле Суарес-Наварро, а Дарья не справилась с Симоной Халеп. Веснина действовала намного активнее, но слишком часто допускала неточности. Суарес-Наварро, для которой грунт объективно наиболее удобное покрытие, ощущала себя на корте куда увереннее. «Матч получился сложным, и мне не удалось довести до конца какие-то розыгрыши, в которых действовала правильно. Старалась играть предельно жёстко, придавливать Карлу плотными длинными ударами, но соперница здорово оборонялась и при этом играла хорошо, очень активно. Как раз в тех розыгрышах, когда я старалась сыграть надежно, Карла входила в корт и грамотно раскладывала мячи. Грунт – однозначно её покрытие. Мне неудобно было с ней играть, но я старалась действовать в том ключе, в котором должна была. Конечно же это предполагает огромное количество невынужденных ошибок», — рассказала Елена по окончании встречи.

Касаткина упустила четыре сетбола

Касаткина встречалась с Халеп и крайне неудачно провела первый сет. Счёт 0:6 смущать не должен. Дарья боролась и в каждом из первых трёх геймов имела брейк-пойнт или геймбол, но Симона брала все ключевые очки. Бороться дальше при счёте 0:3 было уже нецелесообразно. Касаткина неудачно начала и вторую партию, но со счёта 1:3 взяла четыре гейма подряд. Халеп вдруг стала ошибаться, а у россиянки проходили красивые удары по углам. Дарья говорила перед матчем, что, учитывая повреждение ноги Симоны, постарается заставить её как можно больше бегать. Это удалось только в течение короткого отрезка. Касаткина имела четыре сетбола, однако Халеп их все отыграла. Дарья так расстроилась, что проиграла свою подачу под ноль и уступила со счётом 0:6, 5:7. Всё равно этот турнир россиянка может занести себе в актив. «Большой корт тут совершенно ни при чем. На меня это уже совершенно не давит, все-таки сыграла уже достаточно матчей. Просто первые три гейма могли повернуться в любую сторону. Могла и я повести — 3:0. Соперница просто чуть лучше сыграла важные мячи. А потом всё пошло по накатанной. Во втором сете у меня реально были очень хорошие шансы, но я их не использовала. Ничего, сделаем выводы. Я же вообще не должна была играть на этом турнире. Это просто чудо, что я сюда приехала, выиграла два матча, да еще и один в паре», — рассказала Дарья.

Теперь обе девушки могут готовиться к травяному сезону. Елена рассказала, что выступит на всех трёх возможных соревнованиях — в Бирмингеме, Истбурне и на Уимблдоне. По словам Весниной, она с нетерпением ждёт перехода на новое покрытие, при этом не чувствует дополнительного давления из-за того, что ей предстоит защищать полуфинальные очки на Уимблдоне. Таким образом, в женской сетке осталась одна россиянка — Светлана Кузнецова. Она в 14-й раз сыграет с Каролиной Возняцки, при этом предстоящая встреча будет первой на грунте. Каролина доигрывала матч с Беллис и добилась победы со счётом 6:2, 2:6, 6:3. Игра Каролины и Светланы пройдёт уже первым запуском в воскресенье, 4 июня.

Удивительно, но Каролина всего во второй раз вышла в четвёртый круг в Париже и впервые с 2010 года. Во второй раз сыграет на этой стадии и Ализе Корне. Она стала автором самого неожиданного результата дня в женской части турнира. Сама по себе победа над Агнешкой Радваньской удивления не вызывает, но счёт — 6:2, 6:1 — оставил в лёгком недоумении. Полька, которая как правило очень мало ошибается, допустила 19 неточностей. Ализе же играла в хороший атакующий теннис и нанесла 32 удара навылет. Далее ей играть с Каролин Гарсия. Две француженки не являются близкими подругами, и Ализе сказала, что вряд ли выпьет кофе с Каролин до или после матча.

Маррей переборол дель Потро

У мужчин состоялся первый большой матч турнира — Энди Маррей встречался с Хуаном-Мартином дель Потро. Эту игру ждали, и она получилась яркой. Первый сет и вовсе длился без малого полтора часа! Дель Потро подавал на сет и имел четыре сетбола, но Энди проявил цепкость и вырвал победу на напряжённом тай-брейке. Хуан-Мартин, облокотившись на сетку, стоял в таком положении секунд 10. Ему удалось найти силы для продолжения борьбы, но он проиграл и упорный второй сет, а в третьем уже Маррей полностью владел инициативой — 7:6 (10:8), 7:5, 6:0. Кстати, впервые с «Ролан Гаррос» — 2012 дель Потро проиграл сет всухую. Маррей же провёл один из лучших матчей в сезоне и вышел в четвёртый круг.

Удивительно легко дальше прошёл Фернандо Вердаско — 6:2, 6:1, 6:3 в игре с Пабло Куэвасом. Стэн Вавринка, отыграв четыре сетбола в первой партии, далее легко разобрался с Фабио Фоньини — 7:6 (7:2), 6:0, 6:1. В единственном пятисетовом матче дня Кевин Андерсон отыгрался с 1-2 во встрече с Кайлом Эдмундом — 6:7, 7:6, 5:7, 6:1, 6:4. Пять сетов может быть и в игре Чхён Хёна и Кея Нисикори. Японец выиграл две первые партии, но кореец взял третий сет и повёл в четвёртом — 3:0. Кей, обычно не проявляющий эмоций, даже кинул ракетку. Эта встреча будет завершена в воскресенье, 4 июня.

Первым запуском на центральном корте 4 июня появятся Светлана Кузнецова и Каролина Возняцки. В это же время матч с Иснером доиграет Хачанов. Кроме того, состоятся встречи Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Элины Свитолиной и Гарбинье Мугурусы.