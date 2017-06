С дождём наперегонки. Анонс 8-го дня «Ролан Гаррос»

К концу первой недели «Ролан Гаррос» дождь существенно вмешался в ход турнира. В субботу не успели завершиться 7 поединков – 3 у мужчин и 4 у женщин, которые были перенесены на воскресенье. Таким образом, вместе с плановыми 8 матчами 1/8 финала (по 4 у мужчин и женщин) в этот день состоятся ещё почти столько же отложенных. Кроме того продолжатся соревнования пар, а также стартует юниорский турнир.

Из представителей топ-10 посева свои поединки проведут Каролина Плишкова (2), Новак Джокович (2), Рафаэль Надаль (4), Гарбинье Мугуруса (4), Элина Свитолина (5), Милош Раонич (5), Доминик Тим (6), Кей Нисикори (8), Светлана Кузнецова (8) и Винус Уильямс (10).

Из россиян помимо Кузнецовой в воскресенье на корт выйдет ещё и Карен Хачанов.

Дождь в Париже остановил победную поступь Хачанова Карен Хачанов выиграл первый сет у Джона Иснера, но матч будет завершён 4 июня. Елена Веснина и Дарья Касаткина проиграли на кортах Парижа.

«Ролан Гаррос». День 8-й. 4 июня, воскресенье. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 3-й и 4-й круги. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Женщины. 2-й и 3-й круги. Сетка

Парный разряд. Микст. 2-й круг. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Каролина Возняцки (Дания, 11) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 7-6 (Истбурн-2008, US Open-2009, Монреаль-2010, Дубай, US Open-2011, Истбурн-2015, US Open-2016 – Индиан-Уэллс-2008, Майами-2009, Сидней, Australian Open-2013, Чжухай-2015, Уимблдон-2016).

Рейтинг: 12-9.

Прогноз букмекеров: 2.04 – 1.72.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Ришар Гаске (Франция, 24) — Гаэль Монфис (Франция, 15) – доигрывание при счёте 5:6.

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 6-7 (Мец-2004, Australian Open-2007, Шанхай-2010, Монпелье-2013, 2015, Марсель-2017 – Мец-2005, 2009, US Open-2010, Барселона-2011, Доха, Монпелье, US Open-2014).

Рейтинг: 25-16.

Прогноз букмекеров (до матча): 2.16 – 1.65.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Монфиса в пяти сетах.

Винус Уильямс (США, 10) — Тимя Бачински (Швейцария, 30)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:00).

Личные встречи: 2-1 (Олимпиада-2008, US Open-2014 – «Ролан Гаррос»-2016).

Рейтинг: 11-31.

Прогноз букмекеров: 2.06 – 1.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа Бачински в трёх сетах.

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-3 (Индиан-Уэллс, Монте-Карло-2015, Кубок Дэвиса-2017).

Рейтинг: 20-2.

Прогноз букмекеров: 7.53 – 1.07.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

7-й день «Ролан Гаррос». Дождь не дал доиграть Хачанову. Как это было Онлайн-трансляция седьмого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Веснина, Касаткина, Хачанов и другие.

Suzanne-Lenglen Court

Элина Свитолина (Украина, 5) — Магда Линетт (Польша)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 6-94.

Прогноз букмекеров: 1.08 – 7.04.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Текстовая трансляция

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 17) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-1 (Мадрид-2014).

Рейтинг: 18-4.

Прогноз букмекеров: 11.28 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Кристина Младенович (Франция, 13)

Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 0-1 (Марракеш-2015).

Рейтинг: 5-14.

Прогноз букмекеров: 1.57 – 2.31.

Прогноз «Чемпионата»: победа Младенович в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Доминик Тим (Австрия, 6) — Орасио Себальос (Аргентина)

Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 7-65.

Прогноз букмекеров: 1.03 – 10.54.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Возвращение Короля. Надаль хорош как никогда Рафаэлю Надалю в субботу, 3 июня, исполняется 31 год. Он проводит лучший сезон за пару лет и является главным фаворитом «Ролан Гаррос».

Court 1

Чхун Хён (Южная Корея) — Кей Нисикори (Япония, 8) – доигрывание при счёте 5:7, 4:6, 7:6 (7:4), 3:0.

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 67-9.

Прогноз букмекеров (до матча): 3.31 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Нисикори в четырёх сетах.

Милош Раонич (Канада, 5) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20)

Court 1. 2-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 3-0 (Уимблдон, Пекин, Париж-2016).

Рейтинг: 6-21.

Прогноз букмекеров: 1.52 – 2.42.

Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.

Court 2

Джон Иснер (США, 21) — Карен Хачанов (Россия) – доигрывание при счёте 6:7 (1:7)

Court 2. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 22-53.

Прогноз букмекеров (до матча): 1.70 – 2.08.

Прогноз «Чемпионата» (до матча): победа Хачанова в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Елена Остапенко (Латвия) — Саманта Стосур (Австралия, 23)

Court 2. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-1 (Рио-2016).

Рейтинг: 47-22.

Прогноз букмекеров: 2.04 – 1.73.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Хачанов устроит рубку с Иснером, Веснина покинет одиночный «Ролан Гаррос» В рубрике «Теннисный БетОн» поговорим о матчах третьего круга «Ролан Гаррос» с участием Карена Хачанова и Елены Весниной.

Court 3

Карина Виттёфт (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Court 3. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 73-3.

Прогноз букмекеров: 3.31 – 1.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

Court 6

Анастасия Севастова (Латвия, 17) – Петра Мартич (Хорватия, Q)

Court 6. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 19-290.

Прогноз букмекеров: 1.33 – 3.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в двух сетах.

Court 14

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – Мариана Дуке-Марино (Колумбия)

Court 14. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 2-0 (Трой-2011, Fed Cup-2012).

Рейтинг: 97-115.

Прогноз букмекеров: 1.78 – 1.97.

Прогноз «Чемпионата»: победа Сепеде-Ройг в трёх сетах.