8-й день «Ролан Гаррос». Новый большой матч Кузнецовой и Возняцки. LIVE

Онлайн-трансляция восьмого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Кузнецова, Свитолина, Хачанов, Надаль, Джокович и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

14:00. На корт Сюзанн Ленглен уже выходит Рафаэль Надаль, который сразится с Роберто Баутиста-Агутом. За текстовой трансляцией вы сможете следить на нашем сайте:

13:50. С трёх брейк-пойнтов спас подачу Хачанов — 1:0 повёл в четвёртом сете.

13:45. Светлана Кузнецова перевела поединок с Каролиной Возняцки в решающий сет — 6:4! В этой партии при такой же упорной и плотной борьбе Светлана хотя и начала проигрывать с брейком, но затем тут же отыгралась, наладила свою подачу и стала подбираться к чужой. В 8-м гейме брейк-пойнт она не реализовала, а в 10-м уже получилось. У соперницы уже не было времени отыграться.

13:40. Элина Свитолина обыграла Магду Линетт — 6:4, 7:5. Нервы отпустили Линетт во втором сете, и она стала цепляться в розыгрышах. Были у неё и брейк-пойнты, но Свитолина сегодня блестяще играла в ключевых розыгрышах. В целом украинка провела отличный поединок и в 1/8 финала сыграет теперь с Петрой Мартич.

13:35. Джон Иснер всё-таки выиграл сет у Карена Хачанова — 7:6 (7:5). Россиянин впереди по партиям 2:1. Близка была победа, но Иснер вытащил сет. В начале партии тройной брейк-пойнт был у Карена, но там подавал идеально Джон. Потом дело дошло до тай-брейка, где россиянин вёл 5:2. Однако в ключевой момент не прошла у него первая подача дважды. Сначала сам ошибся, а потом Иснер принял навылет и перевёл матч в четвёртый сет.

13:25. Каролина Плишкова уверенно разобралась с Виттхёфт — 7:5, 6:1, и вышла в 1/8 финала.

13:15. Фернандо Вердаско вчера больше чем своей победе радовался 12-му кубку Лиги Чемпионов мадридского «Реала».

13:05. Кей Нисикори чуть было не упустил преимущество со счёта 5:1 в пятом сете, но всё-таки дожал Чона — 6:4.

13:00. Петра Мартич всего за 48 минут разгромила Анастасия Севастову (6:1, 6:1) и из квалификации вышла уже в 1/8 финала! Теперь хорватка ждёт победительницу матча Свитолина-Линетт.

12:55. Первый сет Кузнецова проиграла Возняцки — 1:6. 41 минуту длилась эта партия. Девушки били плотно, сражались упорно. Каждый гейм был продолжительным, пока Каролина не сделала первый брейк. Дальше матч покатился в её сторону, хотя россиянка продолжила мощно бить и разводить мяч. Но соперница всё догоняла. Особенно показателен счёт по винерсам — 14-4. По невынужденным ошибкам тоже дела получше у датчанки — 13-16.

12:50. Карен Хачанов взял и второй сет у Джона Иснера — 6:3! Почти не было простых геймов в этом сете. В каждом гейме была борьба. Карен сумел пройти свои сложные моменты, даже брейк-пойнтов не было у Иснера. А вот у Хачанова шансов было побольше и один из них он реализовал. Неплохой перевес у россиянина теперь.

12:47. Кей Нисикори ведёт в пятом сете у Чона 4:1.

12:45. Элина Свитолина взяла первый сет у Магды Линетт — 6:4. Можно сказать, на классе взяла партию украинка. Очень уверенно она действует на задней линии, а Линетт часто не успевает к мячу, потому у неё много именно вынужденных ошибок. Ни одного брейк-пойнта не было у польки, пока очень здорово на подаче действует Элина.

12:43. С брейком уступает Возняцки Кузнецова — 1:4. Отлично выглядит пока Каролина. По винерсам счёт 12-3, при этом по невынужденным ошибкам почти равный — 12-11. Светлане нужно добавлять.

12:40. У Хачанова были первые брейк-пойнты против Иснера, но оба американец отыграл укороченными ударами. 4:3 пока впереди Карен.

12:35. Петра Мартич разгромила в первом сете Анастасия Севастову — 6:1.

12:28. Кузнецова и Возняцки 16 минут играли два первых гейма — 1:1.

12:25. Чон и Нисикори возобновили вчерашний матч, и кореец сразу взял три гейма подряд — 6:0, теннисистов ждёт решающая партия.

12:20. Стэн Вавринка очень рад своей вчерашней победе над Фабио Фоньини.

12:11. Кроме того вторая ракетка турнира — Каролина Плишкова — была загнана на третий корт (пятый по значимости). Именно там она начинает свою встречу третьего круга против Виттёфт.

12:08. А также начинают свою доигровку Хачанов и Иснер. Матч прервали после того как Карен взял первый сет у американского гиганта. За этой игрой вы тоже можете следить в текстовом режиме.

12:04. Матч Свитолиной и Линетт был запланирован на центральном корте накануне, но в итоге они не успели начать встречу и теперь сыграют на арене Сюзанн Ленглен. Мы ведём текстовую трансляцию

12:00. На центральный корт выходят Светлана Кузнецова и Каролина Возняцки. Это их 14-й очный матч. но на грунте они встретились впервые. Мы ведём текстовую трансляцию.

11:55. Расписание грядущего игрового дня.

С дождём наперегонки. Анонс 8-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 8-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

11:50. Так как матчи прервали не слишком поздно, то некоторые доигровки поставили первым запуском. К примеру, Хачанов и Иснер возобновят свой матч через несколько минут. А ещё Кей Нисикори, у которого появились проблемы к концу предыдущего дня в игре с Хёном.

11:45. Погода в Париже в этот день получше. Осадки маловероятны.

11:40. Виландер поделился своим мнением о перспективах Карена Хачанова.

Виландер: Хачанов — опасный игрок, мощно бьющий по мячу, без явных слабых мест

11:35. События предыдущего дня вы можете вспомнить в нашем обзоре.

Дождь в Париже остановил победную поступь Хачанова Карен Хачанов выиграл первый сет у Джона Иснера, но матч будет завершён 4 июня. Елена Веснина и Дарья Касаткина проиграли на кортах Парижа.

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже пройдёт восьмой игровой день второго турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. Свои матчи проведут Светлана Кузнецова, Рафаэль Надаль, Карен Хачанов, Новак Джокович, Элина Свитолина. Игровой день начнётся в 12:00 по московскому времени.

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