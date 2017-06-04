Хачанов добрался до Маррея. Анонс 9-го дня «Ролан Гаррос»

В понедельник, 5 июня, на «Ролан Гаррос» должны завершиться матчи 4-го круга – по 4 у мужчин и женщин. Одиночных поединков осталось так мало (8), что они все разместятся на двух центральных аренах – Филиппа Шатрье и Сюзан Ленглен.

Из представителей топ-10 посева свои поединки проведут Энди Маррей (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (3), Стэн Вавринка (3), Элина Свитолина (5), Марин Чилич (7) и Кей Нисикори (8).

Из россиян до понедельника в турнире добрался Карен Хачанов.

МАТЧ ДНЯ. МАРРЕЙ – ХАЧАНОВ

Карен Хачанов играет в Париже вдохновенно. Благодаря выходу в четвёртый круг он в новом рейтинге уже должен ворваться в топ-40. Помимо трёх рекордных для себя побед подряд на турнире «Большого шлема», две из которых были над игроками с большим именем (Томаш Бердых и Джон Иснер), 21-летний россиян ещё и уверенно держит свою подачу. Начиная с матча первого круга против чилийца Джарри он выиграл 48 геймов на своей подаче подряд. В следующем круге Хачанову как раз достанется мастер игры на приёме – первая ракетка мира Энди Маррей. Будет интересно понаблюдать, что Карен сможет противопоставить опытному британцу. Соперники ещё ни разу друг с другом не играли. Всезнающие букмекеры называют Маррея безусловным фаворитом, а кто выйдет победителем в этой дуэли, как всегда, решится на корте.

Карен – покоритель великанов. Хачанов вышел в четвёртый круг 4 июня в Париже Хачанов не дрогнул в доигровке матча с Иснером и вышел в 4-й круг, а Кузнецова в 1/8 финала уступила Возняцки.

«Ролан Гаррос». День 9-й. 5 июня, понедельник. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка

Парный разряд. Женщины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Карла Суарес-Наварро (Испания, 21) — Симона Халеп (Румыния, 3)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 5-6 (Барселона-2010, US Open-2011, Барселона-2012, «Ролан Гаррос»-2013, Рим-2014 (отказ), 2015 – Майами, Токио-2012, Хертогенбосх, Нью-Хэйвен-2013, Индиан-Уэллс-2015, US Open-2016).

Рейтинг: 23-4.

Прогноз букмекеров: 3.53 – 1.27.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Карен Хачанов (Россия)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-53.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррея в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Гаэль Монфис (Франция, 15)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 2-2/3-2 (Лион-кв-2004, Нью-Хэйвен-2007, Australian Open-2011, Кубок Дэвиса-2014 (отказ) – Токио-2009, Валенсия-2010).

Рейтинг: 3-16.

Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Каролин Гарсия (Франция, 28) — Ализе Корне (Франция)

Philippe-Chatrier Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 1-0 (Марсель-2010).

Рейтинг: 27-43.

Прогноз букмекеров: 2.06 – 1.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа Корне в трёх сетах.

8-й день «Ролан Гаррос». Хачанов победил Иснера. Как это было Онлайн-трансляция восьмого дня «Ролан Гаррос». Кузнецова уступила, Хачанов вышел в 4-й круг, а Мугуруса проиграла Младенович.

Suzanne-Lenglen Court

Элина Свитолина (Украина, 5) — Петра Мартич (Хорватия, Q)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 1-1 («Ролан Гаррос»-2014 – Катовице-2013).

Рейтинг: 6-290.

Прогноз букмекеров: 1.19 – 4.37.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Текстовая трансляция

Фернандо Вердаско (Испания) — Кей Нисикори (Япония, 8)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 13:30).

Личные встречи: 2-3 (Australian Open-2011, Барселона-2012 – Индиан-Уэллс-2015, «Ролан Гаррос»-2016, Майами-2017).

Рейтинг: 37-9.

Прогноз букмекеров: 2.43 – 1.52.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в пяти сетах.

Кевин Андерсон (ЮАР) — Марин Чилич (Хорватия, 7)

Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (около 15:30).

Личные встречи: 1-5 (Рим-2013 – Australian Open-2009, Пекин-2011, Монте-Карло-2013, Делрей-Бич, US Open-2014).

Рейтинг: 56-8.

Прогноз букмекеров: 3.61 – 1.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Чилича в четырёх сетах.

Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Suzanne-Lenglen Court. 4-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (US Open-юн-2010).

Рейтинг: 97-3.

Прогноз букмекеров: 4.17 – 1.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.

С дождём наперегонки. Анонс 8-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 8-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

Court 1

Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия) — Дарья Гаврилова / Анастасия Павлюченкова (Австралия / Россия)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Прогноз букмекеров: 1.31 – 3.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гавриловой/Павлюченковой в трёх сетах.

Андрея Клепач / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Словения / Испания, 15) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Court 1. 2-й запуск (около 13:30).

Прогноз букмекеров: 4.42 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.

Бетани Маттек-Сэндс / Люси Шафаржова (США / Чехия, 1) — Светлана Кузнецова / Кристина Младенович (Россия / Франция, 14)

Court 1. 3-й запуск (около 15:00).

Прогноз «Чемпионата»: победа Кузнецовой/Младенович в трёх сетах.