9-й день «Ролан Гаррос». Халеп и Свитолина идут навстречу друг другу. LIVE

Онлайн-трансляция девятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Хачанов, Маррей, Свитолина, Халеп, Вавринка и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

11:43. Прогноз погоды благоприятный. Дожди могут произойти только ночью, когда они уже не помешают теннисистами.

11:37. Обзор предыдущего игрового дня — о победе Карена и неудаче Кузнецовой.

Карен – покоритель великанов. Хачанов вышел в четвёртый круг 4 июня в Париже Хачанов не дрогнул в доигровке матча с Иснером и вышел в 4-й круг, а Кузнецова в 1/8 финала уступила Возняцки.

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за всеми событиями «Ролан Гаррос»—2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже сегодня пройдёт девятый игровой день. На корты выйдут Карен Хачанов, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Элина Свитолина, Симона Халеп и многие другие. Начало игрового дня — в 12:00 по московскому времени.

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