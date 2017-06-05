Мастер-класс от Маррея. Хачанов уступил первой ракетке мира

Карен – последний россиянин в одиночке

Долгое время «Ролан Гаррос» был самым успешным «Шлемом» для российских теннисисток. В период с 2003-го по 2014-й каждый год до полуфинала доходила как минимум одна россиянка. А дважды (2004 и 2009) турниры просто завершались российскими финалами. Однако вот уже в третий год кряду ни одна россиянка не добирается до четвертьфинала.

Во многом это связано с отсутствием Марии Шараповой, на счету которой три финала в Париже в этом десятилетии. В 2015-м она уступила Люси Шафаржовой, в 2016-м – пропустила турнир из-за дисквалификации, а в 2017-м не попала по рейтингу и не получила «уайлд-кард». Были большие надежды на Светлану Кузнецову, но у неё было много драматичных матчей на первой неделе, и к четвёртому кругу сил на ещё один подвиг не хватило.

В итоге впервые так сложилось на «Большом шлеме», что Карен Хачанов остался последним представителем России в одиночных турнирах. Хотя в будущем наверняка такое ещё будет происходить. Говорим это, конечно, с надеждой на прогресс Карена, а не регресс остальных. Хачанов проводит всего третий турнир «Большого шлема» и добрался до второй недели, обыграв матёрых оппонентов – Томаша Бердыха и Джона Иснера.

На очереди был матч против первой ракетки мира – Энди Маррея. До этого Карен ещё ни разу не играл с соперниками из топ-5. Самым именитым оппонентом Карена был Кей Нисикори на US Open 2016. Японец на тот момент занимал шестую строчку в рейтинге.

Думаю, это будет хороший матч и хороший опыт для меня. Я в четвёртом круге, и это здорово. Надо будет подготовиться как можно лучше и показать всё, на что я способен. Именно для этого мы и работаем – чтобы выходить на самые большие корты и играть с лучшими в мире. Я перед каждым турниром ставлю цели выступить как можно успешнее, поэтому верил, что могу дойти до Маррея", — цитирует Хачанова «Спорт-экспресс».

Предельная концентрация Маррея

У Маррея до «Ролан Гаррос» получался весьма средний сезон. Особенно на грунтовых турнирах Энди смотрелся скромно. В чемпионской гонке до старта второго «Шлема» он и в топ-10 не входил. И всё же британец был оптимистичен по поводу своего выступления в Париже, и не зря. По ходу турнира лидер мирового рейтинга набрал хорошую форму и на стадии третьего раунда разобрался с Хуаном-Мартином дель Потро. Подобные матчи вернули Энди назад его уверенность, поэтому он снова был опасен, как и полагается для первой ракетки мира.

Карен подошёл к этому поединку с серией из 48 подряд удержанных подач, хотя, конечно, Бердых и Иснер на приёме — это совсем не Маррей. Энди сразу стал доставлять сложности Хачанову. Россиянин довёл свою серию до 50 геймов, однако потом всё-таки дрогнул и отдал подачу. Энди особенно хорошо принимал из первого квадрата, да и вообще надёжно действовал в розыгрышах на задней линии. Хачанов старался обострять, и в отдельных розыгрышах у него это получалось, но превзойти соперника в стабильности не выходило.

Одной из удачных вспышек стал обратный брейк в середине второго сета, однако в следующем гейме после этого Хачанов опять отдал свою подачу. В отличие от предыдущих матчей, у него не было эйсов (всего один за три сета), да и процент первой подачи он поправил только в третьем сете. Маррей же подавал здорово, а ещё к тому же практически не ошибался. За весь матч у Энди было всего 14 невынужденных ошибок, а у Карена – 38.

Зато по ходу игры Карен серьёзно впечатлил Джона Макинроя. «Я буду удивлён, если в ближайшие два года этот парень не войдёт в топ-10», — сказал американец в эфире британской версии Eurosport.

В третьем сете история с обратным брейком повторилась. Карен вернул проигранную подачу, но подтвердить удачный гейм не сумел. Энди тут же сделал обратный брейк, а потом успешно подал на матч. На протяжении всей игры британец прекрасно держал концентрацию, что говорит о том, что недооценки соперника с его стороны не наблюдалось.

Это был хороший опыт большого матча для Карена. Пусть у него не вышло показать свою лучшую игру, но всё же он оставил благоприятное впечатление. Не стоит забывать, что это только первое выступление Карена в основной сетке «Ролан Гаррос», и оно получилось весьма позитивным.

Макарова и Веснина справились в сложном матче

Зато ещё остаются представители России в парном разряде. Олимпийские чемпионки – Екатерина Макарова и Елена Веснина – в понедельник оформили выход в четвертьфинал. Хотя матч против Мартинес-Санчес и Клепач получился очень тяжёлым. В первой партии у россиянок мало что получалось. Только во втором сете Елена и Екатерина нашли свою игру. К концу матча они уже действовали здорово и оформили волевую победу – 3:6, 6:3, 6:2. В следующем раунде их ждут чешские соперницы – Люция Градецка и Катержина Синякова.

А вот Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова покинули парный турнир. Анастасия оказалась на корте с тремя австралийками – Гавриловой, Барти и Деллакуа – 6:7, 4:6. За два сета теннисистки в сумме сделали 11 брейков. У Анастасии и Дарьи имелись шансы на успех, но всё-таки более опытная парная комбинация взяла верх. Напомним, что на счету Барти и Деллакуа три финала «Больших шлемов» в паре.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. Женщины. Парный разряд. 3-й круг



Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия) — Дарья Гаврилова / Анастасия Павлюченкова (Австралия / Россия) — 7:6 (7:4), 6:4.



Люция Градецка / Катержина Синякова (Чехия, 6) — Чань Хаочин / Барбора Крейчикова (Китайский Тайбэй — Тайвань / Чехия, 12) — 7:5, 7:5.



Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2) — Андрея Клепач / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Словения / Испания, 15) — 3:6, 6:3, 6:2. Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия) — Дарья Гаврилова / Анастасия Павлюченкова (Австралия / Россия) — 7:6 (7:4), 6:4.Люция Градецка / Катержина Синякова (Чехия, 6) — Чань Хаочин / Барбора Крейчикова (Китайский Тайбэй — Тайвань / Чехия, 12) — 7:5, 7:5.Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2) — Андрея Клепач / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Словения / Испания, 15) — 3:6, 6:3, 6:2.

Халеп подтверждает статус фаворита

В женском турнире после поражений Кузнецовой, Мугурусы и В. Уильямс стало ясно, что титул достанется теннисистке, которая ранее не выигрывала «Больших шлемов». Среди оставшихся девушек букмекеры пока отдают предпочтение Симоне Халеп. Румынка в свою очередь уверенно подтверждает свой статус.

В четвёртом круге она играла против Карлы Суарес-Наварро, которой она уступила четыре раза в их поединках на грунте. Однако на сей раз у Карлы не было ни шанса. Халеп действовала активнее и постоянно заставляла соперницу двигаться. Суарес-Наварро слишком много отвечала через центр, что совершенно не работало. В итоге Симона оформила победу за час – 6:1, 6:1.

Соперница Халеп определилась в драматичном сражении Петры Мартич и Элины Свитолиной. Хорватка только возвращается в тур после тяжёлой травмы. Она смогла из квалификации добраться до четвёртого круга и дать бой лидеру чемпионской гонки.

В первом сете обе девушки нервничали, но Петра чуть лучше справлялась с волнением. К тому же у неё хорошо проходила первая подача, а Свитолина слишком много ошибалась с задней линии. Во второй партии украинка постепенно наладила игру и в концовке сета уже смотрелась предпочтительнее.

Однако перед решающим сетом Свитолина позвала физиотерапевта, пожаловавшись на боли в спине. После медицинского тайм-аута Элина действовала не слишком здорово. Инициатива была у хорватки, которая часто заставляла ошибаться соперницу. Мартич в какой-то момент взяла 11 мячей подряд и была в двух очках от победы при счёте 5:2. Однако в этот момент Петру сильно зажало, и она начала ошибаться. Затем она, наоборот, перестала рисковать и отдала инициативу. Свитолина с удовольствием забрала её себе и стала пробивать соперницу. В концовке встречи Петра проиграла 20 мячей из последних 23.

В итоге в четвертьфинале нас ожидает блокбастер – Халеп против Свитолиной. Совсем недавно они играли в финале в Риме, и там Симона неудачно упала по ходу игры и в итоге потерпела поражение. Здесь с небольшой травмой спины к четвертьфиналу подходит украинка, но у неё будет день отдыха перед сражением, которое пройдёт в среду. Халеп остаётся выиграть всего три матча, чтобы стать первой ракеткой мира.

Во второй половине игрового дня свой матч проведёт Каролина Плишкова, которая тоже претендует на первое место. Чешке для этого необходимо дойти до финала. В четвёртом круге она сыграет против одной из главных сенсаций турнира – Вероники Сепеде-Ройг.