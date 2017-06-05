Надаль: останется только один испанец. Анонс 10-го дня «Ролан Гаррос»

Во вторник, 6 июня, на «Ролан Гаррос» стартуют четвертьфиналы в одиночном разряде. Будет сыграно 4 матча (по два у мужчин и женщин), которые разместятся на двух центральных аренах – Филиппа Шатрье и Сюзан Ленглен. Поединков осталось так мало, что игровая сессия начнётся теперь не в 11 утра по местному времени, а в 14 часов.



В этот день сразятся Младенович (13) — Бачински (30), Карреньо-Буста (20) — Надаль (4), Остапенко — Возняцки (11) и Тим (6) — Джокович (2).



МАТЧ ДНЯ. КАРРЕНЬО-БУСТА — НАДАЛЬ



До восьмёрки сильнейших мужского «Ролан Гаррос» только от Испании добралось более одного представителя. Это 25-летний Пабло Карреньо-Буста, который до этого момента дальше 3-го круга турнира «Большого шлема» не доходил, а также отпраздновавший на днях 31-летие Рафаэль Надаль, в чьём активе одних только титулов в Париже аж 9, к тому же его называют главным фаворитом первенства — 2017. Соперники трижды встречались до этого, и во всех случаях первенствовал Надаль. В грядущем испанском дерби всезнающие букмекеры безоговорочно ему отдают пальму первенства. Но даже если на корте во вторник случится что-то экстраординарное, в полуфинале всё равно окажется теннисист из Испании.

Мастер-класс от Маррея. Хачанов уступил первой ракетке мира В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Карен Хачанов не совладал с Энди Марреем, продемонстрировавшим предельную концентрацию против Карена.

«Ролан Гаррос». День 10-й. 6 июня, вторник. Начало матчей в 14:00 (15:00 мск)



Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Кристина Младенович (Франция, 13) — Тимя Бачински (Швейцария, 30)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 1-1 (Истбурн-2016 – Fed Cup-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2016) – 3-й круг (2015, 2017);

«Ролан Гаррос»: 3-й круг (2014-2016) – 1/2 финала (2015);

Уимблдон: 3-й круг (2015) – 1/4 финала (2015);

US Open: 1/4 финала (2015) – 3-й круг (2008).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Брэйди (3:6, 6:3, 9:7) – Соррибес-Тормо (6:1, 6:2);

2-й круг: Эррани, Q (6:2, 6:3) – Бренгл (6:0, 6:2);

3-й круг: Роджерс (7:5, 4:6, 8:6) – Жабер, LL (6:2, 6:2);

4-й круг: Мугуруса, 4 (6:1, 3:6, 6:3) – В.Уильямс, 10 (5:7, 6:2, 6:1).



Рейтинг: 14-31.

Прогноз букмекеров: 1.79 – 1.96.

Прогноз «Чемпионата»: победа Младенович в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-3 (Рио-де-Жанейро-2015, Доха, Рио-де-Жанейро-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2017) – титул (2009);

«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2015, 2016) – титул (2005-2008, 2010-2014);

Уимблдон: 1-й круг (2014-2016) – титул (2008, 2010);

US Open: 3-й круг (2014, 2016) – титул (2010, 2013).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Ф.Майер (6:4, 6:2, 6:2) – Пэр (6:1, 6:4, 6:1);

2-й круг: Дэниэл, Q (7:5, 6:4, 4:6, 6:0) – Хасе (6:1, 6:4, 6:3);

3-й круг: Димитров, 11 (7:5, 6:3, 6:4) – Басилашвили (6:0, 6:1, 6:0);

4-й круг: Раонич, 5 (4:6, 7:6, 6:7, 6:4, 8:6) – Баутиста-Агут, 17 (6:1, 6:2, 6:2).



Рейтинг: 21-4.

Прогноз букмекеров: 11.76 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Текстовая трансляция

9-й день «Ролан Гаррос». Тяжёлая победа Плишковой. Как это было Онлайн-трансляция девятого дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Хачанов, Маррей, Свитолина, Халеп, Вавринка и другие.

Suzanne-Lenglen Court

Елена Остапенко (Латвия) — Каролина Возняцки (Дания, 11)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (15:00).

Личные встречи: 3-0 (Нью-Хэйвен-2016, Чарльстон, Прага-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2017) – 1/2 финала (2011);

«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2016) – 1/4 финала (2010);

Уимблдон: 2-й круг (2015) – 4-й круг (2009-2011, 2014, 2015);

US Open: 2-й круг (2015) – финал (2009, 2014).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Чирико (4:6, 6:3, 6:2) – Форлис, WC (6:4, 3:6, 6:2);

2-й круг: Пуиг (6:3, 6:2) – Абанда, Q (6:0, 6:0);

3-й круг: Цуренко (6:1, 6:4) – Беллис (6:2, 2:6, 6:3);

4-й круг: Стосур, 23 (2:6, 6:2, 6:4) – Кузнецова, 8 (6:1, 4:6, 6:2).



Рейтинг: 47-12.

Прогноз букмекеров: 2.13 – 1.66.

Прогноз «Чемпионата»: победа Возняцки в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Доминик Тим (Австрия, 6) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 0-5 (Шанхай-2014, Майами, «Ролан Гаррос», ATP World Tour Finals-2016, Рим-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 4-й круг (2017) – титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2016) – титул (2016);

Уимблдон: 2-й круг (2015, 2016) – титул (2011, 2014, 2015);

US Open: 4-й круг (2014, 2016) – титул (2011, 2015).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Томич (6:4, 6:0, 6:2) – Гранольерс (6:3, 6:4, 6:2);

2-й круг: Болелли, Q (7:5, 6:1, 6:3) – Соуза-POR (6:1, 6:4, 6:3);

3-й круг: Джонсон, 25 (6:1, 7:6, 6:3) – Шварцман (5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1);

4-й круг: Себальос (6:1, 6:3, 6:1) – Рамос, 19 (7:6, 6:1, 6:3).



Рейтинг: 7-2.

Прогноз букмекеров: 2.53 – 1.48.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Текстовая трансляция