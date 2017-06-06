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«Ролан Гаррос» 2017
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

10-й день «Ролан Гаррос». Остапенко пытается остановить Возняцки. LIVE

Онлайн-трансляция 10-го дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Младенович, Возняцки, Надаль, Джокович и другие.
6 июня 2017, вторник. 14:30. Теннис

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

«Ролан Гаррос». Женская сетка

16:50. Яркое солнце в Париже. Есть надежда, что матчи и правда скоро возобновят, но почти наверняка это не последняя остановка на сегодня.

16:45. Молния на фоне корта.

16:42. Не ранее 17:00 по московскому времени возобновятся матчи. Сейчас дождь прекратился, но ещё возможны осадки в ближайшее время.

16:39. Незадолго до дождя Главачкова и Роже-Васслен успели оформить выход в полуфинал микста.

16:36. Матч россиянина Захарова остановили на тай-брейке первого сета, когда у его сопреника был сетбол, но на подаче будет Алексей — 6:6 (5:6).

16:33. Несколько раз по ходу матча Остапенко пыталась показать судье неправильную метку от мяча.

16:30. Пошёл дождь. Остановили матчи на всех кортах. Остапенко ведёт 5:2, у Младенович 1:1 в первом сете и брейк-пойнт у Бачински.

16:27. А Остапенко во втором сете перестала столько промахиваться. В итоге с двойным брейком она уже ведёт — 5:2.

16:18. Итоги первой партии из нашей трансляции: В первой половине сета дул очень сильный ветер, особенно непросто было Кристине, которая много ошибалась и никак не могла приноровиться к таким условиям. Затем ветер стих, Младенович заиграла лучше, отыграла свою подачу, но проиграла очень длинный и упорный гейм, длившийся порядка 11 минут, при счёте 4:4.

16:15. Бачински за час взяла тяжелейший первый сет у Младенович — 6:4.

16:10. Выиграла очень затяжной гейм Бачински. Будет она подавать на сет при счёте 5:4. 56 минут уже идёт сет.

16:05. Статистика первого сета.

16:02. А на центральном корте очень упорная борьба. Бачински вела в счёте дважды, но Младенович продолжает отыгрываться — 4:4.

16:00. Возняцки взяла сет. Поначалу ничего в таких погодных условиях не могла сделать Остапенко. Слишком много ошибалась. Да ещё и брейк-пойнты не использовала. Возняцки повела 5:0, но затем ветер стал слабее. Каролина немного потеряла концентрацию, а Елена стала чаще пробивать соперницу. Четыре гейма кряду взяла Остапенко, но вот последний гейм сета просто провалила, допустив четыре ошибки. И всё же непростой сет вышел для Возняцки.

15:55. Две подачи соперницы на сет отыграла Остапенко. Минимальный перевес остался у Каролины — 5:4.

15:50. Послабее стало ветер, поэтому пошли получше дела у Елены. Уже три гейма кряду она взяла. В последнем пришлось отыграть двойной сетбол.

15:44. Туча вроде бы прошла мимо. А в это время Остапенко с восьмого брейк-пойнта всё-таки смогла сделать брейк — 2:5.

15:38. А на центральном корте всё упорно — 2:2.

15:35. Пять брейк-пойнтов было у Остапенко в этом сете, но пока так она не взяла ни гейма — 0:5.

15:31. Нависла большая туча над стадионом.

15:27. Из-за ветра не могут толком играть на главной арене. Поднимаются вихри пыли и приходится пережидать девушкам.

15:24. 3:0 повела Каролина, хотя три брейк-пойнта было у Остапенко, но много она промахивается пока что. Каролине даже не приходится наносить удары навылет.

15:18. У Остапенко удары летят в большие ауты. Она тоже сразу проиграла подачу.

15:15. Ветер доставляет много проблем сразу же девушка, особенно при подбросе мяча. Бачински уже сделала брейк.

15:11. Всего 17 градусов в Париже и сильный ветер. Теплее по ходу дня не станет.

15:07. Для Возняцки это 4-й матч на турнире против соперницы не старше 20 лет.

15:04. А на корте Сюзанн Ленглен разминаются Каролина Возняцки и Елена Остапенко. Про этот матч мы тоже рассказываем в режиме текстовой трансляции.

Ролан Гаррос 2017. 1/4 финала
06 июня 2017 года, вторник. 15:10 МСК
Елена
Остапенко
Каролина
Возняцки
4:6 5:2

15:00. На центральный корт скоро выйдут Тимя Бачински и Кристина Младенович. Француженка говорит на пяти языках, но Тимя знает семь. Мы ведём текстовую трансляцию.

Ролан Гаррос 2017. 1/4 финала
06 июня 2017 года, вторник. 15:10 МСК
Кристина
Младенович
Тимя
Бачински
4:6 1:1

14:55. Расписание предстоящего игрового дня.

Надаль: останется только один испанец. Анонс 10-го дня «Ролан Гаррос»
Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 10-го игрового дня «Ролан Гаррос», с историей встреч и прогнозами.

14:49. А у юношей среди россиянин остался только Алексей Захаров. Его матч против второго сеяного француза Муте был прерван в первом гейме.

14:46. Чуть ранее в этот игровой день свой матч во втором раунде юниорского турнира выиграла Анастасия Потапова. Она стала шестой россиянкой на стадии 1/8 финала! В третьем раунда Потапова сыграет против другой россиянки — Мартой Паигиной.

14:41. В нашей рубрике ставок на теннис Алексей Агеев верит в победу Остапенко над Возняцки.

Время молодых. Ставим на Остапенко и Тима
6 июня на «Ролан Гаррос» стартуют четвертьфиналы в одиночных разрядах. Поговорим о матчах Возняцки — Остапенко и Джокович — Тим.

14:38. Очень сильный ветер в Париже. Периодические дожди возможны ещё в течение нескольких часов.

14:35. Погода в этот день довольно непредсказуемая. Сейчас вот солнце, но полчаса назад было вот так…

14:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже пройдёт 10-й игровой день «Ролан Гаррос». На двух главных кортах пройдут четвертьфиналы. У девушек Кристина Младенович сыграет против Тими Бачински, а Каролина Возняцки против Елены Остапенко. А в мужском турнире состоятся встречи Новака Джоковича против Доминика Тима и Рафаэля Надаля против Пабло Карреньо-Бусты. Начало игрового дня — в 15:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие текстовые трансляции:

Ролан Гаррос 2017. 1/4 финала
06 июня 2017 года, вторник. 17:00 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Рафаэль
Надаль
Ролан Гаррос 2017. 1/4 финала
06 июня 2017 года, вторник. 17:00 МСК
Доминик
Тим
Новак
Джокович
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Доминик Тим Каролина Возняцки Кристина Младенович Новак Джокович Рафаэль Надаль Тимя Бачински
Новости. Теннис
6 июня 2017, вторник
16:46 Совет ITF поддержал изменения в формате КД и КФ с 2018 года
15:53 Вихлянцева проиграла Каданту на старте турнира в Боле
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Джокович на «Ролан Гаррос»
14:32 Панова не смогла выйти во второй круг турнира в Боле
14:27 Корне: может быть, я могла сыграть лучше, если бы не вся эта история с Гарсией
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Карреньо-Буста — Надаль на «Ролан Гаррос»
13:21 Потапова отдала всего 3 гейма Болтон во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Бачински на «Ролан Гаррос»
12:16 Гарсия: я просто хотела играть в теннис и не собиралась ни с кем ссориться
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Возняцки на «Ролан Гаррос»
11:48 Суарес-Наварро: результат говорит сам за себя. Халеп провела великолепный матч
11:35 Халеп: матч со Свитолиной будет большим испытанием для меня
11:14 Мартич: я вышла на корт, надеясь не проиграть за 45 минут
11:10 Свитолина: при счёте 2:5 я включила «режим Свитолиной»
11:08 Сепеде-Ройг: конечно, хотелось большего, но я боролась за каждое очко
10:53 Плишкова: выйти в 1/4 финала на грунте с не лучшей игрой — мой большой успех
10:51 Мойя: Надаль прекрасно сыграл на первой неделе «Ролан Гаррос»
10:28 Т. Надаль: меня всегда пугает, когда Рафа побеждает легко
10:01 Монфис: мне не нравится проигрывать, особенно на «Ролан Гаррос»
09:42 Чилич: даже на US Open — 2014 я не проходил по сетке так комфортно, как на «РГ»
09:18 Андерсон: надеюсь, в этот раз я смогу восстановиться быстро
09:11 Вердаско: я не мог найти себе место на корте, даже когда выиграл первый сет 6:0
09:10 Нисикори: в четвёртом сете матча с Вердаско я показал идеальный теннис
09:08 Маррей одержал 650-ю победу в карьере
08:07 Дэвенпорт: Шараповой нужны матчи на траве накануне «Уимблдона»
06:00 Уимблдон-2017 обслужат вооружённые сотрудники лондонской полиции
00:44 Вавринка: в последнее время ко мне вернулась уверенность, и это очень важно
5 июня 2017, понедельник
23:48 Маррей: сейчас мне совершенно ясно, что я делаю
23:34 Хачанов: поставленные мною цели гораздо выше, чем Top-40
22:47 Касаткина поработала комментатором на матче Надаля на «Ролан Гаррос»
21:39 Саснович и Гёргес удостоены Fed Cup Heart Awards
21:05 Кар. Плишкова и Гарсия сыграют за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
19:41 Текстовая онлайн-трансляция матча Сепеде-Ройг – Кар. Плишкова на «РГ»
19:32 Первушина вышла в третий круг юниорского «Ролан Гаррос», обыграв Висмане
19:05 Вавринка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграет с Чиличем
18:50 Аншба вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос» среди девушек, обыграв Костюк
18:40 Маррей после матча на «Ролан Гаррос» поддержал пострадавших в терактах
17:37 Кузнецова и Младенович не смогли выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
17:26 Нисикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Вердаско
16:32 Захаров вышел во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»
16:19 Мартич: наверное, всю ночь буду прокручивать в голове моменты игры со Свитолиной
16:00 Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
15:57 Рыбакина одержала волевую победу во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
15:39 Хачанов в трёх сетах проиграл Маррею в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
15:15 Лансере пробилась в третий раунд юниорского Открытого чемпионата Франции
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