10-й день «Ролан Гаррос». Остапенко пытается остановить Возняцки. LIVE

Онлайн-трансляция 10-го дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Младенович, Возняцки, Надаль, Джокович и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка



«Ролан Гаррос». Женская сетка

16:50. Яркое солнце в Париже. Есть надежда, что матчи и правда скоро возобновят, но почти наверняка это не последняя остановка на сегодня.

16:45. Молния на фоне корта.

16:42. Не ранее 17:00 по московскому времени возобновятся матчи. Сейчас дождь прекратился, но ещё возможны осадки в ближайшее время.

16:39. Незадолго до дождя Главачкова и Роже-Васслен успели оформить выход в полуфинал микста.

16:36. Матч россиянина Захарова остановили на тай-брейке первого сета, когда у его сопреника был сетбол, но на подаче будет Алексей — 6:6 (5:6).

16:33. Несколько раз по ходу матча Остапенко пыталась показать судье неправильную метку от мяча.

16:30. Пошёл дождь. Остановили матчи на всех кортах. Остапенко ведёт 5:2, у Младенович 1:1 в первом сете и брейк-пойнт у Бачински.

16:27. А Остапенко во втором сете перестала столько промахиваться. В итоге с двойным брейком она уже ведёт — 5:2.

16:18. Итоги первой партии из нашей трансляции: В первой половине сета дул очень сильный ветер, особенно непросто было Кристине, которая много ошибалась и никак не могла приноровиться к таким условиям. Затем ветер стих, Младенович заиграла лучше, отыграла свою подачу, но проиграла очень длинный и упорный гейм, длившийся порядка 11 минут, при счёте 4:4.

16:15. Бачински за час взяла тяжелейший первый сет у Младенович — 6:4.

16:10. Выиграла очень затяжной гейм Бачински. Будет она подавать на сет при счёте 5:4. 56 минут уже идёт сет.

16:05. Статистика первого сета.

16:02. А на центральном корте очень упорная борьба. Бачински вела в счёте дважды, но Младенович продолжает отыгрываться — 4:4.

16:00. Возняцки взяла сет. Поначалу ничего в таких погодных условиях не могла сделать Остапенко. Слишком много ошибалась. Да ещё и брейк-пойнты не использовала. Возняцки повела 5:0, но затем ветер стал слабее. Каролина немного потеряла концентрацию, а Елена стала чаще пробивать соперницу. Четыре гейма кряду взяла Остапенко, но вот последний гейм сета просто провалила, допустив четыре ошибки. И всё же непростой сет вышел для Возняцки.

15:55. Две подачи соперницы на сет отыграла Остапенко. Минимальный перевес остался у Каролины — 5:4.

15:50. Послабее стало ветер, поэтому пошли получше дела у Елены. Уже три гейма кряду она взяла. В последнем пришлось отыграть двойной сетбол.

15:44. Туча вроде бы прошла мимо. А в это время Остапенко с восьмого брейк-пойнта всё-таки смогла сделать брейк — 2:5.

15:38. А на центральном корте всё упорно — 2:2.

15:35. Пять брейк-пойнтов было у Остапенко в этом сете, но пока так она не взяла ни гейма — 0:5.

15:31. Нависла большая туча над стадионом.

15:27. Из-за ветра не могут толком играть на главной арене. Поднимаются вихри пыли и приходится пережидать девушкам.

15:24. 3:0 повела Каролина, хотя три брейк-пойнта было у Остапенко, но много она промахивается пока что. Каролине даже не приходится наносить удары навылет.

15:18. У Остапенко удары летят в большие ауты. Она тоже сразу проиграла подачу.

15:15. Ветер доставляет много проблем сразу же девушка, особенно при подбросе мяча. Бачински уже сделала брейк.

15:11. Всего 17 градусов в Париже и сильный ветер. Теплее по ходу дня не станет.

15:07. Для Возняцки это 4-й матч на турнире против соперницы не старше 20 лет.

15:04. А на корте Сюзанн Ленглен разминаются Каролина Возняцки и Елена Остапенко. Про этот матч мы тоже рассказываем в режиме текстовой трансляции.

15:00. На центральный корт скоро выйдут Тимя Бачински и Кристина Младенович. Француженка говорит на пяти языках, но Тимя знает семь. Мы ведём текстовую трансляцию.

14:55. Расписание предстоящего игрового дня.

Надаль: останется только один испанец. Анонс 10-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 10-го игрового дня «Ролан Гаррос», с историей встреч и прогнозами.

14:49. А у юношей среди россиянин остался только Алексей Захаров. Его матч против второго сеяного француза Муте был прерван в первом гейме.

14:46. Чуть ранее в этот игровой день свой матч во втором раунде юниорского турнира выиграла Анастасия Потапова. Она стала шестой россиянкой на стадии 1/8 финала! В третьем раунда Потапова сыграет против другой россиянки — Мартой Паигиной.

14:41. В нашей рубрике ставок на теннис Алексей Агеев верит в победу Остапенко над Возняцки.

Время молодых. Ставим на Остапенко и Тима 6 июня на «Ролан Гаррос» стартуют четвертьфиналы в одиночных разрядах. Поговорим о матчах Возняцки — Остапенко и Джокович — Тим.

14:38. Очень сильный ветер в Париже. Периодические дожди возможны ещё в течение нескольких часов.

14:35. Погода в этот день довольно непредсказуемая. Сейчас вот солнце, но полчаса назад было вот так…

14:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже пройдёт 10-й игровой день «Ролан Гаррос». На двух главных кортах пройдут четвертьфиналы. У девушек Кристина Младенович сыграет против Тими Бачински, а Каролина Возняцки против Елены Остапенко. А в мужском турнире состоятся встречи Новака Джоковича против Доминика Тима и Рафаэля Надаля против Пабло Карреньо-Бусты. Начало игрового дня — в 15:00 по московскому времени.



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