Двойной праздник. Бачински и Остапенко сразятся за финал в день рождения

Буря в Париже

Дождь — не единственная проблема, которая мешает проведению «Ролан Гаррос». Ветер может создавать игрокам даже большие трудности. Это наглядно показали первые женские четвертьфиналы. Утром была практически стопроцентная вероятность дождя около 14:00, когда и стартовали женские встречи. На самом деле дождя не было, зато дул очень сильный ветер. На грунте это приводит к тому, что поднимаются вверх песчинки с корта и в том числе попадают в глаза. Теннисисты вынуждены прикрывать лицо руками, а если внезапный порыв ветра случается во время розыгрыша, то игрокам становится особенно трудно. Конечно, ветер влияет и на полёт мяча. Контролировать его становится труднее, поэтому преимущество получают игроки оборонительного стиля, которые выполняют низкие слайсы на центр корта без попытки чисто выиграть мяч. А те, кто бьёт сильнее и целится в углы, ошибаются гораздо чаще, чем в ясную погоду.

По конструкционным особенностям стадиона центральный корт имени Филиппа Шатрье лучше защищён от ветра, тогда как на второй арене, имени Сюзанн Ленглен, и трибуны ниже, и есть щели между рядами, через которые и проходит ветер. Однако в первые полчаса игрового дня куда большие трудности испытывали Кристина Младенович и Тимя Бачински, а они играли именно на центральной арене. Порой пауза между розыгрышами составляла до одной минуты — теннисистки просто не могли ввести мяч в игру, так как в воздух поднимались сотни песчинок. Сложнее было Младенович, которая несколько раз подбегала к своей скамейке и брала глазные капли. Ей оказалось сложнее и в игровом плане. Она допускала на старте много ошибок и никак не могла приноровиться к таким условиям. Бачински же больше времени проводила в обороне и не мешала Кристине ошибаться.

Условия для Бачински

Бачински могла повести со счётом 3:0 с двойным брейком, но Младенович отыграла брейк-пойнт и спасла подачу, а затем немного стих ветер. Кристина этим воспользовалась и отыграла подачу, а затем сравняла счёт во второй раз — 4:4. Француженка часто и успешно ходила к сетке, но укороченные, которые она пробовала достаточно часто, успеха не приносили. При 4:4 Бачински выиграла очень трудный гейм, продолжавшийся более 10 минут, а затем не без труда подала на сет — 6:4. Тимя действовала лучше и в сложных погодных условиях допускала не так много ошибок, тогда как у Кристины набралось 23 неточности при всего 10 ударах навылет.

Второй сет швейцарка тоже начала лучше и заработала тройной брейк-пойнт в третьем гейме. Два француженка отыграла, а затем начался дождь. Матч несколько раз переносили, сдвигая предполагаемое время выхода на корт на полчаса. Наконец спустя три часа после первой остановки девушки вернулись на корт. Кристина спасла подачу с 0-40, а затем и сделала брейк. Показалось, что инициатива перешла к Младенович, но в этот момент Бачински провела несколько отличных геймов и нанесла немало ударов навылет. Француженка, как показалось, находилась на эмоциональном спаде и помогла сопернице своей ошибкой. В концовке сета швейцарка действовала стабильно, хотя у Младенович была возможность вернуть подачу, но она упустила брейк-пойнт в 10-м гейме. Надо отдать должное Бачински, которая сама хорошо сыграла в атаке, а на матчболе Кристина пошла к сетке, но пробила в коридор. Со счётом 6:4, 6:4 Тимя одержала победу и вышла в свой второй полуфинал на «Большом шлеме» — первый был тоже в Париже, в 2015 году.

Полуфинал в День рождения

В свой 28-й день рождения Бачински сыграет с Еленой Остапенко, которой в этот день исполнится 20! Да, полуфиналы должны состояться в четверг, и этот день — особый для обеих девушек. При этом казалось, что латвийка встретит его уже дома. Она крайне неудачно начала матч с Каролиной Возняцки и быстро оказалась в одном гейме от поражения — 0:5. У Елены были те же проблемы, что и у Младенович в дебюте, — ошибки из-за сильного ветра. Постепенно Остапенко вошла в игру, а Каролина немного потеряла концентрацию и действовала уже не так собранно. Возняцки вернула свой теннис при 5:2, но упустила два брейк-пойнта, а затем, при 5:3, проиграла очень длинный гейм на своей подаче. Елена почти полностью вернулась в сет, но именно «почти». Свою подачу ей взять не удалось, при этом она допустила четыре ошибки подряд. То есть датчанке почти ничего не пришлось делать — 4:6.

Во втором сете, как и в конце первого, Остапенко продолжила играть в целом на высоком уровне (провал в 10-м гейме возьмём в скобки). Елена повела — 5:2 с двойным брейком, и в этот момент пошёл дождь. Кому он был на руку? Скорее, Возняцки, которой было нужно перевести дух. Правда, мячи после дождя стали тяжелее, а этот фактор уже играл в пользу Возняцки. Спустя три часа Елена подала на сет — 6:2. Каролина смогла достойно начать третью партию, но при 2:1 в её пользу вновь пошёл дождь. На сей раз перерыв оказался коротким, и он определённо пошёл на пользу латвийке. Ветер стих, погода оказалась очень благоприятной для атакующего тенниса Остапенко, а она провела заключительную стадию матча просто превосходно и выиграла пять геймов подряд — 4:6, 6:2, 6:2. Впервые в карьере она сыграет в полуфинале.



В среду, 7 июня, должно состояться шесть матчей в одиночном разряде. Дело в том, что организаторы во время дождя отменили два первых мужских четвертьфинала:Новак Джокович — Доминик Тим иРафаэль Надаль — Пабло Карреньо-Буста. Таким образом, в этот день состоятся все четыре мужских четвертьфинала и два оставшихся четвертьфинала у женщин.