Повторение финала в Риме. Анонс 11-го дня «Ролан Гаррос»

В среду, 7 июня, на «Ролан Гаррос» будут разыграны сразу шесть четвертьфиналов в одиночном разряде из восьми возможных, поскольку накануне из-за затяжных дождей успели завершиться лишь два женских матча. Таким образом, в 11-й день турнира состоятся все четыре мужских поединка этой стадии и половина женских: Карреньо-Буста (20) — Надаль (4), Гарсия (28) — Кар. Плишкова (2), Маррей (1) — Нисикори (8), Тим (6) — Джокович (2), Свитолина (5) — Халеп (3) и Вавринка (3) — Чилич (7). Организаторам пришлось даже сдвинуть начало игровой сессии на 3 часа раньше – с 14 по местному времени – на 11.



МАТЧ ДНЯ. СВИТОЛИНА — ХАЛЕП



Симона Халеп ведёт отчаянную заочную борьбу с Каролиной Плишковой за право обогнать действующую пока первую ракетку мира Анжелику Кербер, досрочно сошедшую с турнирной дистанции «Ролан Гаррос». Каждая победа приближает румынку и чешку к заветной цели. Но на стадии четвертьфинала Халеп будет противостоять набравшая ход Элина Свитолина. 22-летняя украинка уже гарантировала рекордное для себя пятое место в рейтинге, а следующая победа поднимет её ещё на ступеньку выше. Теннисистки уже встречались трижды. Румынка победила – на Турнире чемпионок — 2013 и в Кубке Федерации — 2014, а в этом году, совсем недавно в финале Рима, на грунте первенствовала уже Элина. Всезнающие букмекеры отдают предпочтение в их грядущей четвёртой встрече Халеп, а кто одержит победу – решится на корте.

«Ролан Гаррос». День 11-й. 7 июня, среда. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск)



Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Женщины. 1/4 финала. Сетка



Парный разряд. Микст. 1/4 финала. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Рафаэль Надаль (Испания, 4)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-3 (Рио-де-Жанейро-2015, Доха, Рио-де-Жанейро-2016).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2017) – титул (2009);

«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2015, 2016) – титул (2005-2008, 2010-2014);

Уимблдон: 1-й круг (2014-2016) – титул (2008, 2010);

US Open: 3-й круг (2014, 2016) – титул (2010, 2013).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Ф. Майер (6:4, 6:2, 6:2) – Пэр (6:1, 6:4, 6:1);

2-й круг: Дэниэл, Q (7:5, 6:4, 4:6, 6:0) – Хасе (6:1, 6:4, 6:3);

3-й круг: Димитров, 11 (7:5, 6:3, 6:4) – Басилашвили (6:0, 6:1, 6:0);

4-й круг: Раонич, 5 (4:6, 7:6, 6:7, 6:4, 8:6) – Баутиста-Агут, 17 (6:1, 6:2, 6:2).



Рейтинг: 21-4.

Прогноз букмекеров: 15.00 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Каролин Гарсия (Франция, 28) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (не ранее 15:00).

Личные встречи: 2-1/2-2 (Мадрид-2015, Fed Cup-2016 – Цинциннати-кв-2013, Доха-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2015, 2017) – 1/4 финала (2017);

«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2011, 2013, 2016) – 2-й круг (2014, 2015);

Уимблдон: 3-й круг (2014) – 2-й круг (2013-2016);

US Open: 3-й круг (2016) – финал (2016).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Хибино (6:2, 6:2) – Сайсай (7:5, 6:2);

2-й круг: Паке, WC (7:5, 6:4) – Александрова (6:2, 4:6, 6:3);

3-й круг: Шувэй (6:4, 4:6, 9:7) – Виттёфт (7:5, 6:1);

4-й круг: Корне (6:2, 6:4) – Сепеде-Ройг (2:6, 6:3, 6:4).



Рейтинг: 27-3.

Прогноз букмекеров: 2.37 – 1.54.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Кей Нисикори (Япония, 8)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 16:30).

Личные встречи: 8-2 (Шанхай-2011, Australian Open-2012, Брисбен-2013, Мадрид, Монреаль-2015, Кубок Дэвиса, Олимпиада, ATP World Tour Finals-2016 – ATP World Tour Finals-2014, US Open-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) – 1/4 финала (2012, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: финал (2016) – 1/4 финала (2015);

Уимблдон: титул (2013, 2016) – 4-й круг (2014, 2016);

US Open: титул (2012) – финал (2014).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Кузнецов (6:4, 4:6, 6:2, 6:0) – Коккинакис, SR (4:6, 6:1, 6:4, 6:4);

2-й круг: Клижан (6:7, 6:2, 6:2, 7:6) – Шарди (6:3, 6:0, 7:6);

3-й круг: дель Потро, 29 (7:6, 7:5, 6:0) – Чхун Хён (7:5, 6:4, 6:7, 0:6, 6:4);

4-й круг: Хачанов (6:3, 6:4, 6:4) – Вердаско (0:6, 6:4, 6:4, 6:0).



Рейтинг: 1-9.

Прогноз букмекеров: 1.27 – 3.63.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маррей в четырёх сетах.

Suzanne-Lenglen Court

Доминик Тим (Австрия, 6) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Suzanne-Lenglen Court. 1-й запуск (12:00).

Личные встречи: 0-5 (Шанхай-2014, Майами, «Ролан Гаррос», ATP World Tour Finals-2016, Рим-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 4-й круг (2017) – титул (2008, 2011-2013, 2015, 2016);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2016) – титул (2016);

Уимблдон: 2-й круг (2015, 2016) – титул (2011, 2014, 2015);

US Open: 4-й круг (2014, 2016) – титул (2011, 2015).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Томич (6:4, 6:0, 6:2) – Гранольерс (6:3, 6:4, 6:2);

2-й круг: Болелли, Q (7:5, 6:1, 6:3) – Соуза-POR (6:1, 6:4, 6:3);

3-й круг: Джонсон, 25 (6:1, 7:6, 6:3) – Шварцман (5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1);

4-й круг: Себальос (6:1, 6:3, 6:1) – Рамос, 19 (7:6, 6:1, 6:3).



Рейтинг: 7-2.

Прогноз букмекеров: 2.87 – 1.40.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Элина Свитолина (Украина, 5) — Симона Халеп (Румыния, 3)

Suzanne-Lenglen Court. 2-й запуск (не ранее 15:00).

Личные встречи: 1-2 (Рим-2017 – Турнир чемпионок-2013, Fed Cup-2014).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2014, 2015, 2017) – 1/4 финала (2014, 2015);

«Ролан Гаррос»: 1/4 финала (2015) – финал (2014);

Уимблдон: 2-й круг (2015, 2016) – 1/2 финала (2014);

US Open: 3-й круг (2015, 2016) – 1/2 финала (2015).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Шведова (6:4, 6:3) – Чепелова (6:2, 6:3);

2-й круг: Пиронкова (3:6, 6:3, 6:2) – Мария (6:4, 6:3);

3-й круг: Линетт (6:4, 7:5) – Касаткина, 26 (6:0, 7:5);

4-й круг: Мартич, Q (4:6, 6:3, 7:5) – Суарес-Наварро, 21 (6:1, 6:1).



Рейтинг: 6-4.

Прогноз букмекеров: 3.03 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в трёх сетах.

Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Марин Чилич (Хорватия, 7)

Suzanne-Lenglen Court. 3-й запуск (не ранее 16:30).

Личные встречи: 11-2 (Умаг, Вена-2006, Штутгарт-2007, «Ролан Гаррос»-2008, Индиан-Уэллс-2011, Монте-Карло, Цинциннати, ATP World Tour Finals-2014, Шанхай-2015, Женева, ATP World Tour Finals-2016 – Ченнай, Australian Open-2010).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2014) – 1/2 финала (2010);

«Ролан Гаррос»: титул (2015) – 4-й круг (2009, 2010, 2015);

Уимблдон: 1/4 финала (2014, 2015) – 1/4 финала (2014-2016);

US Open: титул (2016) – титул (2014).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Ковалик, Q (6:2, 7:6, 6:3) – Гулбис, SR (6:3, 6:3, 6:3);

2-й круг: Долгополов (6:4, 7:6, 7:5) – Кравчук (6:3, 6:2, 6:2);

3-й круг: Фоньини, 28 (7:6, 6:0, 6:2) – Ф. Лопес (6:1, 6:3, 6:3);

4-й круг: Монфис, 15 (7:5, 7:6, 6:2) – Андерсон (6:3, 3:0-отказ).



Рейтинг: 3-8.

Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.71.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.

Court 6

Люция Градецка / Катержина Синякова (Чехия, 6) — Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия, 2)

Court 6. 2-й запуск (около 13:30).

Прогноз букмекеров: 2.89 – 1.38.

Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой/Весниной в трёх сетах.