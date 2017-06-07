11-й день «Ролан Гаррос». Тим разгромил Джоковича. LIVE

Онлайн-трансляция 11-го дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Маррей, Свитолина, Халеп, Надаль, Джокович и другие.

«Ролан Гаррос». Мужская сетка



«Ролан Гаррос». Женская сетка

14:50. Макарова и Веснина повели 3:1 во втором сете в матче с Градецкой и Синяковой.



14:45. Гарбинье Мугуруса с любовью покинула Париж, даже несмотря на небольшие разногласия с публикой.

14:35. Макарова и Веснина проиграли первый сет Градецке/Синяковой — 1:6. За текстовой трансляцией этого матча вы можете следить на нашем сайте:

14:30. Доминик Тим — в полуфинале «Ролан Гаррос»! В трёх сетах австриец переиграл Новака Джоковича — 7:6 (7:5), 6:3, 6:0. Большая победа для Тима, который до этого в пяти матчах с Джоковичем взял у него всего сет, а две недели назад в Риме выиграл у серба всего гейм. Третий сет Новак расстрелял по коридорам и сетка, ужасающе выглядела его игра. Очень много вопросов по поводу того, каким серб подойдёт к Уимблдону, им с Андре Агасси предстоит гигантская работа. А Тим провёл выдающийся матч, как часы работала подача и удары на задней линии, во втором сете он просто-напросто задавил соперника мощью. В полуфинале австриец сыграет теперь с Рафаэлем Надалем.

14:25. Макарова и Веснина пока никак не могут приноровиться к игре Градецки/Синяковой — 0:3.

14:20. Тим сразу же с брейка начал третий сет — 2:0. Джокович выглядит невероятно уставшим и не собранным, тут же он отдал сопернику и ещё один гейм на подаче — 0:3.

14:15. Ана Иванович наслаждается жизнью и после окончания карьеры.

14:10. Тим взял и второй сет у Джоковича — 6:3! С каждым геймом прибавлял в агрессивности игры Тим и в концовке вышел на орбиту. Невероятный теннис демонстрирует австриец, который значительно уменьшил количество невынужденных ошибок. Работает у него и подача, и коронный перевод слева по линии. Новак прозевал старт сета, а потом догнать оппонента уже никак не сумел. Большой вопрос, хватит ли Джоковичу времени внести в игру какие-то коррективы.

14:00. А на корте уже появились Екатерина Макарова и Елена Веснина, которым предстоит битва с чешками Градецкой/Синяковой.

13:55. Барти и Деллакуа стали первыми полуфиналистками в парном турнире. Австралийки обыграли Бегу/Чжэн 6:3, 6:4.

13:50. Пока удерживает своё преимущество австриец — 4:1. Блестящий пока теннис он показывает.

13:43. Доминик Тим уже с брейком впереди во втором сете — 2:0.

13:35. У Ненада Зимонича огромная группа поддержки в Париже.

13:30. Тим отыграл два сетбола по ходу партии и выиграл напряжённый сет на тай-брейке. Очень нервной вышла стартовая партия. Теннисисты по очереди вели с брейками, но не могли удержать преимущество, а на тай-брейке продолжили эту тенденцию — подающий взял первое очко при счёте 3:3. Тим очень много ошибается пока, но и в атаке играет активнее Новака, который сегодня явно решил действовать вторым номером. Пока и ветер вмешается в ход борьбы, увеличивая количество ошибок обоих теннисистов.

13:27. Елена Рыбакина справилась с американкой Баптист — 6:2, 6:4. В четвертьфинале россиянка может сыграть с ещё одной американкой — Амандой Анисимовой.

13:25. Тренировка Халеп в слоумоушн.

13:22. Проиграла и Олеся Первушина. Она не справилась с Клэр Лю — 3:6, 3:6. Четыре россиянки всё ещё продолжают борьбу в юниорском турнире.

13:19. Россиянка София Лансере уступила в 1/8 финала Бьянке Андрееску — 2:6, 2:6. Канадка посеяна под третьим номером на этом турнире.

13:16. За 63 минуты Джокович и Тим добрались до тай-брейка первого сета.

13:12. Карреньо-Буста объяснил соотечественнику, что его беспокоило.

13:08. Проиграл подачу Пабло. А потом ошибся со смэша, закричал и пожал руку Надалю. Подвела травма пресса Пабло. Надаль прошёл в полуфинал без особых усилий. Там он сыграет с Джоковичем или Тимом.

13:00. Карреньо-Буста вернулся на корт с повязкой на животе.

12:56. Помог сопернику Новак — сделал две двойные. Тим отыграл брейк — 3:4.

12:52. Джокович взял три гейма подряд, а в это время Кареньо-Буста вызывал врача. Ему окажут помощь в раздевалке.

12:49. Первый сет остался за Надалем. Ни разу за сет не взял свою подачу Карреньо-Буста. Оба гейма Пабло взял на приёме, а вот свою подачу он проиграл четыре раза из четырёх. Пока что уверенно доминирует на задней линии Рафаэль.

12:46. Рыбакина выиграла первый сет, а вот Лансере и Первушина уступили первые партии.

12:41. Надаль пока просто громит соперника — 5:1.

12:38. Екатерина Макарова в этот день отмечает день рождения. Присоединяемся к поздравлениям.

12:34. Интересная перестрелка из матч на арене Сюзанн Ленглен.

12:31. В случае победы это будет 100-й победный матч Надаля на грунте в формате из пяти сетов.

12:28. Тим повёл с брейком на старте матча, Надаль тоже сделал брейк, но затем тут же проиграл подачу.

12:20. А всего шесть девушек из России добрались до 1/8. Потапова и Паигина сыграют между собой.

12:15. Сразу три россиянки проводят свои матчи 1/8 финала в юниорском разряде — Лансере, Рыбакина и Первушина.

12:04. А на арене Сюзанн Ленглен свой поединок начнёт Тим и Джокович. За этой игрой тоже можно следить в режиме текстовой.

12:00. На центральном корте в ближайшие минуты начнётся матч двух испанцев — Надаля и Карреньо-Бусты.

11:58. Довольно сильный втеер в Париже сегодня. Вчера было хуже, но всё равно.

11:55. Расписание предстоящего игрового дня.

Повторение финала в Риме. Анонс 11-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 11-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

11:50. Девять лет назад Ана Иванович выиграла «Ролан Гаррос».

11:45. Обзор предыдущего игрового дня.

Двойной праздник. Бачински и Остапенко сразятся за финал в день рождения Елена Остапенко одержала победу над Каролиной Возняцки, а Тимя Бачински выиграла у Кристины Младенович в четвертьфиналах «Ролан Гаррос».

11:40. Погода в этот день получше, да и вообще до конца турнира проблем уже быть не должно.

11:34. Лайв предыдущего игрового дня. Из-за дождя были сыграны только два одиночных матча.

10-й день «Ролан Гаррос». Остапенко огорчила Возняцки. Как это было Онлайн-трансляция 10-го дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Младенович, Возняцки, Надаль, Джокович и другие.

11:30. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»—2017 в нашей онлайн-трансляции. В Париже пройдёт 11-й игровой день второго турнира «Большого шлема» в текущем сезоне. Свои матчи проведут Доминик Тим, Рафаэль Надаль, Симона Халеп, Новак Джокович, Элина Свитолина. Игровой день начнётся в 12:00 по московскому времени.



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