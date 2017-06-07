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«Ролан Гаррос»—2017. Халеп отыграла матчбол и прошла Свитолину
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

6:3, 5:1 на Ленглен – не конец. Свитолина проиграла Халеп с матчбола

В невероятном по накалу матче Симона Халеп отыграла матчбол и прошла Элину Свитолину на пути к полуфиналу «Ролан Гаррос».
7 июня 2017, среда. 18:30. Теннис

Вторник для организаторов «Ролан Гаррос» и многих теннисистов стал неприятным напоминанием о прошлогоднем турнире – тогда дожди вносили значительные изменения в расписание, один из игровых дней и вовсе был отменён полностью впервые за 16 лет. Вот и на этот раз свои одиночные поединки завершили только Елена Остапенко и Тимя Бачински, прошедшие в полуфинал. В среду должны были определиться полуфиналистки в нижней части сетки.

Конец французской радости

Перед началом турнира французская публика была взбудоражена интригой в женском одиночном разряде. Такого шанса на победу, как у Кристины Младенович, их соотечественница не имела, пожалуй, с середины 2000-х и успехов Амели Моресмо. Кроме того, в 1/8 финала было сразу три француженки, а отсутствие в Париже явной фаворитки играло на руку всем оставшимся в сетке теннисисткам.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. Женщины

Четвертьфиналы
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Каролин Гарсия (Франция, 28) — 7:6, 6:4.
Симона Халеп (Румыния, 3) — Элина Свитолина (Украина, 5) — 3:6, 7:6, 6:0.

Но уже в среду Париж покинули и Младенович, и примкнувшая к ним Ализе Корне. Новой надеждой французской публики стала Каролин Гарсия, которая до этого пользовалась среди неё наименьшим вниманием. Да и от партнёрш по сборной Гарсии досталось с лихвой. В марте Младенович, с которой они выиграли парный «Ролан Гаррос»—2016, призналась журналистам, что ей было всегда очень непросто находить общий язык с Гарсией, прилюдно высказав догадку, что всё дело в образовании: «Каролин бросила школу, а я знаю пять языков».

Корне же до этого присоединилась к обвинениям Кристины, согласно которым Гарсия, пропустившая проигранный матч Кубка Федерации против швейцарок, не получала никакой травмы, а просто решила воспользоваться перерывом в своих личных целях. Во всей этой ситуации Каролин повела себя очень достойно и с улыбкой праздновала каждую новую победу на «Ролан Гаррос», доказывая свою правоту и право на любовь болельщиков не словами, а на деле.

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С первых геймов матча против Каролины Плишковой Гарсия старалась действовать первым номером – она и атаковала больше соперницы, и допускала немало неточностей. Проиграв свою подачу, француженка всё же смогла прибавить и сравняла счёт. Теннисистки «доигрались» до тай-брейка, где сильнее на ключевых очках была Плишкова.

Во втором сете девушки продолжили удерживать свои подачи, но Гарсия стала заметно больше ошибаться. Возможно, на неё оказывала давление проигранная партия, а публика так и не сумела снять с неё навалившееся напряжение. При счёте 5:4 в свою пользу Плишкова блестяще провела несколько атак на приёме и оформила решающий брейк, который вывел её в полуфинал. Удивительно, но до этого лучшим достижением Каролины в Париже был второй круг. После победы у чешки была возможность досмотреть параллельный матч, в котором на корте Сюзанн Ленглен определялась её соперница по полуфиналу – матчу, после победы в котором Плишкова может стать первой ракеткой мира.

Борьба Халеп до конца и упущенные возможности Свитолиной

Матч Симоны Халеп и Элины Свитолиной обещал стать центральным женским поединком в среду. Девушки великолепно проводят грунтовый сезон и буквально две недели назад разыгрывали титул в Риме. У букмекеров эти теннисистки считались перед стартом «Ролан Гаррос» одними из главных фавориток, вот только у обеих не обошлось без неприятных проблем со здоровьем.

Халеп в римском финале подвернула ногу и за несколько дней до начала парижского мейджора и вовсе признавалась, что шансы на её выступление – 50/50. Но, прибавляя от матча к матчу, Симона бурей пронеслась по сетке до четвертьфинала и хотя бы какое-то подобие проблем испытала только во встрече с Дарьей Касаткиной.

Свитолина же тоже уверенно стартовала в Париже, но в 1/8 финала неожиданно столкнулась с ожесточённым сопротивлением Петры Мартич, вернувшейся после травмы и прошедшей квалификацию. По ходу этого поединка украинка испытывала проблемы со спиной, а в третьем сете уступала хорватке со счётом 2:5 0:30, но сумела совершить невероятный камбэк. Начало матча против Халеп вышло для Свитолиной словно продолжение – уже спустя 25 минут она повела со счётом 5:0.

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У Элины получалось практически всё – она «таскала» соперницу по углам, очень плотно пробивала почти по каждому мячу, заставляя Халеп допускать ошибки в обороне. Разнервничавшаяся румынка ошибалась и в более простых ситуациях. Оказавшись на грани получения «баранки», Симона поняла, что ей нужно кардинально менять свою игру. Она стала сбивать сопернице ритм высокими кручёными ударами, и Свитолиной понадобилось время, чтобы приноровиться к новым условиям. К тому же не стоит забывать о сильном ветре, который всячески мешал девушкам проводить атаки так, как они их задумывали. Элина проиграла три гейма подряд, но всё-таки сумела завершить сет в свою пользу.

С места в карьер начала она и вторую партию. Уже спустя 20 минут после её начала Свитолина вела со счётом 5:1. Халеп выглядела абсолютно потерянной. Но в таких матчах никогда нельзя позволять себе терять концентрацию. Элина допустила всего пару неточностей, но Симона тут же почуяла запах крови и ринулась в атаку. Румынка заиграла активнее, но при этом не забывала варьировать темп. Она невероятным образом сравняла счёт и перевела игру на тай-брейк. Элина повела на нём со счётом 4:2, но продолжала очень много ошибаться. При счёте 6:5 у неё был матчбол, но Халеп провела сумасшедшую атаку, попав точно в линию, и окончательно сломала этим свою соперницу.

Вряд ли украинка захочет вспоминать, что случилось в решающей партии. Это напоминало римский финал между ними, только в зеркальном отображении – на корте была лишь одна теннисистка. Спустя всего 20 минут Халеп выиграла сет с «баранкой», напомнив, что в женском теннисе даже преимущество 6:3, 5:1 не является окончательно победным. В полуфинале Симона сразится с Каролиной Плишковой. Для того чтобы по итогам «Ролан Гаррос» отобрать у Анжелики Кербер первую строчку, Симоне нужно брать титул.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Каролина Плишкова Симона Халеп Элина Свитолина Ролан Гаррос
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