Дрим Тим. Джокович сложил чемпионские полномочия на «Ролан Гаррос»

Быстрый старт Надаля

На корте Филиппа Шатрье в среду первым запуском должны были сыграть Рафаэль Надаль и его соотечественник Пабло Карреньо-Буста. 9-кратный победитель «Ролан Гаррос» и на этот раз является его основным фаворитом, тем более тот ход, который ему удалось набрать на первой неделе, пугает его будущих оппонентов ещё до начала матчей. У Пабло же был тяжелейший пятисетовый матч с Милошем Раоничем с 1/8 финала, да и играть в восьмёрке сильнейших он пока не привык, так что нервы Карреньо-Бусты на старте поединка можно было легко объяснить.



Надаль сделал брейк уже во втором гейме, Карреньо-Буста часто ошибался. Но Пабло быстро осознал, что терять ему нечего, и тут же вернул утерянную подачу. Впрочем, было заметно, что, как только Надаль разогреется и прибавит, его соперник уже не сможет конкурировать на таких скоростях. Карреньо-Буста выглядел очень уставшим, и вскоре на табло уже горели цифры «1:5» не в его пользу. Надаль не сумел подать на сет, но тут же исправился третьим брейком.

Пабло был вынужден вызвать на корт врача – его начали беспокоить мышцы брюшного пресса. Физиотерапевт увёл испанца в подтрибунное помещение, где ему попытались оказать медицинскую помощь, и через несколько минут Карреньо-Буста вернулся на корт и возобновил игру. Но при счёте 2:0 в пользу соперника Пабло выпрыгнул для того, чтобы пробить смэш, выкрикнул от боли и вынужден был подойти к сопернику, чтобы пожать ему руку – продолжать матч Буста уже не мог. Всего через 50 минут после начала матча Надаль оформил выход в полуфинал. Его соперник должен был определиться в параллельном поединке, где Новак Джокович и Доминик Тим за то же самое время ещё не закончили стартовую партию.

Опустошение Джоковича и доминирование Тима

Новак Джокович, пытаясь решить все свои многочисленные игровые проблемы, очень нелегко пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос», а в третьем круге против Диего Шварцмана действующему чемпиону даже пришлось отыгрываться со счёта 1:2 по сетам. Матч с Альбертом Рамосом получился проще по счёту, но игра в исполнении серба всё равно выглядела, скорее, мучением. Кроме того, после третьего матча своего подопечного Париж покинул Андре Агасси, у которого график был расписан на месяцы вперёд.



Доминик Тим же, напротив, вихрем пролетел по сетке и не обнаружил на пути ни малейшей проблемы. Особенно впечатляла подача – на официальном сайте турнира австриец по-прежнему лидирует в списке самых быстрых подавальщиков с выстрелом на 227 км/ч. Перед матчем с Джоковичем болельщиков Доминика смущало лишь одно немаленькое «но»: за пять личных встреч Тим взял у соперника только один сет, а две недели назад в Риме был разгромлен со счётом 1:6, 0:6.

Матч начался очень ровно, и на брейк соперника в третьем гейме Новак тут же ответил своим. Доминик зачастую не справлялся с непростым ветром и достаточно много ошибался, поэтому вскоре уже уступал со счётом 2:4. Впрочем, тут же он не без помощи Джоковича сравнял счёт, а матч стал аккуратно двигаться к тай-брейку. Игра и здесь до последнего была ровной. Правда, первое очко, выигранное подающим, случилось только при счёте 3:3. Новак в концовке допустил несколько грубых ошибок, а вместе с ними отдал и сет.



В этот момент показалось, что вся борьба ещё впереди. Тем более серб в первом же гейме имел на приёме счёт 0:30. Но не сумев его взять, он проиграл 10-минутный гейм на своей подаче. Тим заиграл на космическом уровне – у него великолепно работала подача, проходили коронные пушечные выстрелы с бэкхенда по линии. Он полностью раздавил соперника в игре на задней линии, мощно пробивая чуть ли не по каждому мячу и при этом значительно меньше ошибаясь, чем на старте матча. У Новака была возможность сделать обратный брейк при счёте 2:4, но Тим хладнокровно и очень остро подал с первого мяча. После этого Доминик с первой попытки подал на партию и поставил действующего чемпиона на грань вылета.

Второй номер посева трижды в карьере отыгрывался со счёта 0:2 по сетам, поэтому какие-то надежды у его болельщиков ещё оставались. Но с самого старта третьего сета Новак дал понять – бороться у него больше нет ни сил, ни желания. Допустив невероятное количество ошибок, Джокович позволил сопернику навесить ему «баранку». С понедельника серб (впервые с июля 2011 года) покинет топ-2 рейтинга, а количество набранных им в табели о рангах очков будет минимальным с июня 2007 года. Но рейтинг сейчас – последнее, о чём будет думать Новак, ему предстоит большая работа с Андре Агасси. Доминик Тим же во второй раз подряд вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», а их матч с Рафаэлем Надалем обещает стать одним из самых ярких на этом турнире.

Вавринка идёт за титулом?

Вечерняя сессия открывалась матчем Стэна Вавринки и Марина Чилича. Швейцарец вёл по личным встречам — 11-2, но однозначного фаворита в этом поединке назвать было сложно. Да, Стэн выиграл в Париже, но и Марин — тоже один из немногих чемпионов турниров «Большого шлема» эры Федерера — Надаля — Джоковича. Да и сам хорват, как никогда уверенно выступающий на «Ролан Гаррос», признался, что когда-либо чувствовал себя лучше лишь на одном турнире — на победном US Open — 2014.

Однако уже с первых геймов матча с Вавринкой преимущество швейцарца стало очевидным. Стэн сделал брейк уже во втором гейме и уверенно удержал преимущество до конца партии. Во втором сете Марин вдруг подарил зрителям небольшую вспышку в игре, но вся беда для него заключалась в том, что он к тому моменту уже уступал с брейком. Сравняв счёт, Чилич тут же отдал свою подачу, а при счёте 5:3 проиграл и ещё одну. В решающем сете борьбы и вовсе не получилось — Вавринке понадобилось всего 23 минуты, чтобы выиграть его — 6:1.

Форма швейцарца снова впечатляет, и он, подойдя к полуфиналу турнира и не проиграв ни сета, превращается в грозного претендента на победу. Его соперник должен был определиться в параллельном поединке между Энди Марреем и Кеем Нисикори.

Маррей снова на коне

Матч между ними был тем интереснее, что Кей был близок к победе над Марреем даже на Итоговом турнире 2016 года, на котором британец был в лучшей своей форме. Теннисисты подошли к четвертьфиналу в совершенно разном состоянии. Первый номер рейтинга, проваливший старт сезона, в Париже наконец-то заставил себя играть по-чемпионски и от круга к кругу прибавлял в агрессивности своей игры, улучшал качество подачи. Нисикори же традиционно испытывал проблемы со здоровьем в ходе матчей, отыгрался со счёта 1:2 по сетам во встрече с южнокорейцем Чоном, а матч с Фернандо Вердаско вытащил, отдав первый сет с «баранкой».



Несмотря на эти расклады, японец очень уверенно начал матч с Марреем. Кей действовал очень легко и свободно, буквально паря над кортом, британец же играл слишком пассивно и допускал много ошибок. Во втором сете Энди внёс коррективы, у него заработала подача, проходили укороченные и активные удары. Теперь уже Нисикори перехватил пальму первенства в количестве ошибок и позволил сопернику сравнять счёт по сетам.

Определяющей в матче стала третья партия. Маррей дважды выходил вперёд с брейком, но оба раза тут же отдавал свою подачу. Теннисисты добрались до тай-брейка, где Кея настиг провал — японец не взял ни одного очка. Да, после этого Нисикори сразу же сделал брейк на старте четвёртого сета, но силы его уже покинули — как физические, так и моральные. После этого брейка Кей не взял в матче ни гейма. Маррей вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», постепенно набрав прежний ход и снова собрав собственную игру, поэтому поединок со Стэном Вавринкой может стать настоящим украшением турнира.