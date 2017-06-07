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Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2017. 8 июня
Фото: Reuters
Текст: Даниил Сальников

Битва за звание первой ракетки мира. Анонс 12-го дня «Ролан Гаррос»

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 12-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.
7 июня 2017, среда. 23:30. Теннис

В четверг, 8 июня, на «Ролан Гаррос» будет разыгран первый финал – в миксте. Кроме того на центральной арене имени Филиппа Шатрье состояться женские полуфиналы: Остапенко — Бачински (30) и Халеп (3) — Кар.Плишкова (2).

МАТЧ ДНЯ. ХАЛЕП — ПЛИШКОВА

После того, как действующая первая ракетка мира Анжелика Кербер проиграла в стартовом раунде «Ролан Гаррос», стало ясно, что математически по ходу турнира её могут обогнать лишь две теннисистки – Симона Халеп и Каролина Плишкова. Румынка и чешка с разной степенью уверенности, но всё же добрались до стадии полуфинала, и теперь в очном матче решат, кому идти дальше. Если в четверг выиграет Симона, то она досрочно станет новой первой ракеткой мира. Если же победит Каролина, то ей ещё нужно будет победить в финале в субботу. Только в случае поражении Плишковой в финале Кербер останется первой ракеткой мира по итогам грунтовой части сезона. Халеп и Плишкова уже играли несколько раз друг с другом, в том числе трижды в 2016 году. Единственную победу чешка одержала в рамках Кубка Федерации. В остальных случаях первенствовал румынка. Всезнающие букмекеры в грядущем противостоянии также считают её фаворитом. А кто станет победителем – решится на корте.

6:3, 5:1 на Ленглен – не конец. Свитолина проиграла Халеп с матчбола
В невероятном по накалу матче Симона Халеп отыграла матчбол и прошла Элину Свитолину на пути к полуфиналу «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». День 12-й. 8 июня, четверг. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск, Филипп Шатрье – 13.00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Женщины. 1/2 финала. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1/2 финала. Сетка

Парный разряд. Микст. Финал. Сетка

Юниорский турнир. Девушки. 1/4 финала. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Роберт Фара (Колумбия) — Габриэла Дабровски (Канада) / Рохан Бопанна (Индия) (7)
Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (13:00).
Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.11.
Прогноз «Чемпионата»: победа Грёнефельд/Фары в трёх сетах.

Елена Остапенко (Латвия) — Тимя Бачински (Швейцария, 30)
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (не ранее 16:00).
Личные встречи: 0-0.

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 3-й круг (2017) – 3-й круг (2015, 2017);
«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2016) – 1/2 финала (2015);
Уимблдон: 2-й круг (2015) – 1/4 финала (2015);
US Open: 2-й круг (2015) – 3-й круг (2008).

Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:
1-й круг: Чирико (4:6, 6:3, 6:2) – Соррибес-Тормо (6:1, 6:2);
2-й круг: Пуиг (6:3, 6:2) – Бренгл (6:0, 6:2);
3-й круг: Цуренко (6:1, 6:4) – Жабер, LL (6:2, 6:2);
4-й круг: Стосур, 23 (2:6, 6:2, 6:4) – В.Уильямс, 10 (5:7, 6:2, 6:1);
1/4 финала: Возняцки, 11 (4:6, 6:2, 6:2) – Младенович, 13 (6:4, 6:4).

Рейтинг: 47-31.
Прогноз букмекеров: 2.22 – 1.62.
Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.
Текстовая трансляция

11-й день «Ролан Гаррос». Поражение Свитолиной с 5:1 от Халеп. Как это было
Онлайн-трансляция 11-го дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Маррей, Свитолина, Халеп, Надаль, Джокович и другие.

Симона Халеп (Румыния, 3) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 17:30).
Личные встречи: 4-1/5-1 (Таркетт-юн-2006, Дубай, Индиан-Уэллс-2015, Сидней, Монреаль-2016 – Fed Cup-2016).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 1/4 финала (2014, 2015) – 1/4 финала (2017);
«Ролан Гаррос»: финал (2014) – 2-й круг (2014, 2015);
Уимблдон: 1/2 финала (2014) – 2-й круг (2013-2016);
US Open: 1/2 финала (2015) – финал (2016).

Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:
1-й круг: Чепелова (6:2, 6:3) – Сайсай (7:5, 6:2);
2-й круг: Мария (6:4, 6:3) – Александрова (6:2, 4:6, 6:3);
3-й круг: Касаткина, 26 (6:0, 7:5) – Виттёфт (7:5, 6:1);
4-й круг: Суарес-Наварро, 21 (6:1, 6:1) – Сепеде-Ройг (2:6, 6:3, 6:4).
1/4 финала: Свитолина, 5 (3:6, 7:6, 6:0) – Гарсия, 28 (7:6, 6:4).

Рейтинг: 4-3.
Прогноз букмекеров: 1.27 – 3.53.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.
Текстовая трансляция

Court 3

Марта Пайгина (Россия) — Ига Святек (Польша, 5)
Court 3. 2-й запуск (около 13:15).

Court 14

Елена Рыбакина (Россия, 11) — Аманда Анисимова (США, 2)
Court 14. 2-й запуск (около 13:15).

Двойной праздник. Бачински и Остапенко сразятся за финал в день рождения
Елена Остапенко одержала победу над Каролиной Возняцки, а Тимя Бачински выиграла у Кристины Младенович в четвертьфиналах «Ролан Гаррос».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Каролина Плишкова Симона Халеп Ролан Гаррос
Новости. Теннис
8 июня 2017, четверг
00:21 Карреньо-Буста: если хочешь победить Надаля, то должен держать свою подачу
7 июня 2017, среда
23:50 Маррей: чтобы обыграть Вавринку, надо провести лучший матч на грунте в карьере
23:21 Вавринка: в четвертьфинале с Чиличем я провёл почти идеальный матч
21:48 Тим: после побед над топ-игроками я обычно играю не лучшим образом
21:40 Плишкова: первое место в рейтинге сейчас одновременно близко и далеко
21:05 Халеп: я не сделала ничего, чтобы перевернуть ход матча со Свитолиной
20:15 Маррей победил Нисикори и поспорит с Вавринкой за выход в финал «Ролан Гаррос»
20:01 Тим: я легко мог проиграть первый сет, и тогда матч сложился бы по-другому
19:32 Вавринка разгромил Чилича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
18:53 Беккер: Джоковичу надо расстаться с Агасси и срочно искать постоянного тренера
18:43 Свитолина: это плохой результат, но думаю, что уже завтра я не буду грустить
17:24 Халеп победила Свитолину в 1/4 финала «Ролан Гаррос», проигрывая 3:6, 1:5
17:14 Кар. Плишкова одолела Гарсию и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
17:01 Аншба не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции среди юниоров
16:56 Потапова проиграла Пайгиной в третьем круге юниорского «Ролан Гаррос»
16:48 Надаль: Карреньо-Буста способен завершить сезон в топ-10
16:00 Видеообзор четвертьфиналов «РГ» Бачински — Младенович и Остапенко — Возняцки
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13:11 Карреньо-Буста снялся по ходу матча с Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Гарсия — Плишкова на «Ролан Гаррос»
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10:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Джокович на «Ролан Гаррос»
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6 июня 2017, вторник
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