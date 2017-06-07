Битва за звание первой ракетки мира. Анонс 12-го дня «Ролан Гаррос»

В четверг, 8 июня, на «Ролан Гаррос» будет разыгран первый финал – в миксте. Кроме того на центральной арене имени Филиппа Шатрье состояться женские полуфиналы: Остапенко — Бачински (30) и Халеп (3) — Кар.Плишкова (2).



МАТЧ ДНЯ. ХАЛЕП — ПЛИШКОВА



После того, как действующая первая ракетка мира Анжелика Кербер проиграла в стартовом раунде «Ролан Гаррос», стало ясно, что математически по ходу турнира её могут обогнать лишь две теннисистки – Симона Халеп и Каролина Плишкова. Румынка и чешка с разной степенью уверенности, но всё же добрались до стадии полуфинала, и теперь в очном матче решат, кому идти дальше. Если в четверг выиграет Симона, то она досрочно станет новой первой ракеткой мира. Если же победит Каролина, то ей ещё нужно будет победить в финале в субботу. Только в случае поражении Плишковой в финале Кербер останется первой ракеткой мира по итогам грунтовой части сезона. Халеп и Плишкова уже играли несколько раз друг с другом, в том числе трижды в 2016 году. Единственную победу чешка одержала в рамках Кубка Федерации. В остальных случаях первенствовал румынка. Всезнающие букмекеры в грядущем противостоянии также считают её фаворитом. А кто станет победителем – решится на корте.

6:3, 5:1 на Ленглен – не конец. Свитолина проиграла Халеп с матчбола В невероятном по накалу матче Симона Халеп отыграла матчбол и прошла Элину Свитолину на пути к полуфиналу «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос». День 12-й. 8 июня, четверг. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск, Филипп Шатрье – 13.00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Женщины. 1/2 финала. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Парный разряд. Женщины. 1/2 финала. Сетка



Парный разряд. Микст. Финал. Сетка



Юниорский турнир. Девушки. 1/4 финала. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Роберт Фара (Колумбия) — Габриэла Дабровски (Канада) / Рохан Бопанна (Индия) (7)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (13:00).

Прогноз букмекеров: 1.68 – 2.11.

Прогноз «Чемпионата»: победа Грёнефельд/Фары в трёх сетах.

Елена Остапенко (Латвия) — Тимя Бачински (Швейцария, 30)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (не ранее 16:00).

Личные встречи: 0-0.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2017) – 3-й круг (2015, 2017);

«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2016) – 1/2 финала (2015);

Уимблдон: 2-й круг (2015) – 1/4 финала (2015);

US Open: 2-й круг (2015) – 3-й круг (2008).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Чирико (4:6, 6:3, 6:2) – Соррибес-Тормо (6:1, 6:2);

2-й круг: Пуиг (6:3, 6:2) – Бренгл (6:0, 6:2);

3-й круг: Цуренко (6:1, 6:4) – Жабер, LL (6:2, 6:2);

4-й круг: Стосур, 23 (2:6, 6:2, 6:4) – В.Уильямс, 10 (5:7, 6:2, 6:1);

1/4 финала: Возняцки, 11 (4:6, 6:2, 6:2) – Младенович, 13 (6:4, 6:4).



Рейтинг: 47-31.

Прогноз букмекеров: 2.22 – 1.62.

Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах.

Текстовая трансляция

11-й день «Ролан Гаррос». Поражение Свитолиной с 5:1 от Халеп. Как это было Онлайн-трансляция 11-го дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Маррей, Свитолина, Халеп, Надаль, Джокович и другие.

Симона Халеп (Румыния, 3) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Philippe-Chatrier Court. 3-й запуск (около 17:30).

Личные встречи: 4-1/5-1 (Таркетт-юн-2006, Дубай, Индиан-Уэллс-2015, Сидней, Монреаль-2016 – Fed Cup-2016).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2014, 2015) – 1/4 финала (2017);

«Ролан Гаррос»: финал (2014) – 2-й круг (2014, 2015);

Уимблдон: 1/2 финала (2014) – 2-й круг (2013-2016);

US Open: 1/2 финала (2015) – финал (2016).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Чепелова (6:2, 6:3) – Сайсай (7:5, 6:2);

2-й круг: Мария (6:4, 6:3) – Александрова (6:2, 4:6, 6:3);

3-й круг: Касаткина, 26 (6:0, 7:5) – Виттёфт (7:5, 6:1);

4-й круг: Суарес-Наварро, 21 (6:1, 6:1) – Сепеде-Ройг (2:6, 6:3, 6:4).

1/4 финала: Свитолина, 5 (3:6, 7:6, 6:0) – Гарсия, 28 (7:6, 6:4).



Рейтинг: 4-3.

Прогноз букмекеров: 1.27 – 3.53.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 3

Марта Пайгина (Россия) — Ига Святек (Польша, 5)

Court 3. 2-й запуск (около 13:15).

Court 14

Елена Рыбакина (Россия, 11) — Аманда Анисимова (США, 2)

Court 14. 2-й запуск (около 13:15).