Лучший подарок на 20-летие. Остапенко — в финале «Ролан Гаррос»

Пять именинниц

8 июня — возможно, главный день в истории тенниса. Во всяком случае, именно в этот день родились многие отличные теннисисты. В первую очередь отметим чемпионок турниров «Большого шлема» в одиночке — Линдсей Дэвенпорт и Ким Клейстерс. Кроме того, 8 июня на свет появилась и одна из лучших российских теннисисток, победительница парных «Шлемов» Надежда Петрова. Праздник в этот день и у Елены Остапенко с Тимя Бачински — двух участниц первого полуфинала «Ролан Гаррос». Подобное совпадение бывает очень редко. А в данном случае девушки проводили не обычный матч в свой день рождения, а главный в карьере. Тимя во второй раз дошла до полуфинала «Шлема», а Елене подобный рубеж покорился впервые. После успеха в четвертьфинале Бачински рассказала, что она в неплохих отношениях с Остапенко и что она знала об их совместном празднике. В тренажёрном зале теннисистки обнялись и пожелали друг другу удачи.

В 15:00 в четверг, 8 июня, они появились на центральной арене имени Филиппа Шатрье. Если в паре они играли, то в одиночке их пути ни разу не пересекались. Букмекеры считали фавориткой Тимя. Во-первых, она выше в рейтинге. Во-вторых, у неё больший опыт важных матчей. В-третьих, швейцарка в первых пяти матчах выглядела предпочтительнее. Три первые встречи с не самыми сильными соперницами она выиграла очень уверенно, отдав не более четырёх геймов. Игра четвёртого раунда с Винус Уильямс получилась трудной, но и соперница была совсем другого уровня. В четвертьфинале Бачински победила Кристину Младенович в двух упорных сетах. Что касается Елены, она одержала три волевые победы, в том числе над Самантой Стосур и Каролиной Возняцки, а это тоже дорогого стоит.

Активность Остапенко против обороны Бачински

В Париже установилась сухая погода, без сильного ветра, а это давало преимущество играющей в более атакующий теннис Елене. Правда, начало лучше удалось Тимя. Она играла достаточно активно, а Остапенко не вошла в игру и действовала пассивно. Правда, вскоре ей удалось найти свой теннис и выиграть четыре гейма из следующих пяти. Бачински в одном из эпизодов неудачно проскользнула и травмировала колено. Она вызвала врача, который перевязал ногу. К счастью, швейцарка смогла продолжить встречу, а это повреждение больше не напоминало о себе — по крайней мере Тимя этого не показывала.



Интересно, что после медицинского перерыва Бачински заиграла на высоком уровне и выиграла восемь мячей из следующих 10, но в целом первый сет, да и весь матч шёл, как на качелях. При 4:5 два гейма подряд уже взяла Остапенко, однако не сумела подать на сет. На тай-брейке латвийка почти всё время была впереди и достаточно убедительно выиграла со счётом 7:6 (7:4). Любопытно, что в конце первого сета у обеих девушек было по 12 ударов навылет и 10 ошибок. Почему любопытно? Потому что в этот момент игра резко изменилась, и Остапенко стала играть куда активнее, а Тимя в основном действовала только в обороне.

Ключевым геймом второй партии стал седьмой. Елена при 3:3 вела — 40:0, но допустила пять ошибок, в том числе и двойную. Остапенко явно была недовольна собой и всю концовку сета провела на низком уровне, постоянно посылая мячи за пределы корта. Бачински этим воспользовалась и сравняла счёт по сетам — 6:3. При этом у Тимя в этой партии было всего три удара навылет, но её резаные удары доставляли большие неудобства представительнице Латвии.

Остапенко — самая низкорейтинговая финалистка в Париже

Матч не имел какого-то цельного рисунка. В основном это было связано с тем, что Остапенко то проводила отличные отрезки, то вдруг начинала ошибаться. Кроме того, Елена — очень эмоциональная теннисистка. Она достаточно часто демонстрировала эмоции и порой спорила с арбитром по поводу спорных мячей. Остапенко с каждой минутой играла всё активнее. Она и часто ходила вперёд, и постоянно пробивала навылет справа. Да, это не всегда приводило к успеху, но всё равно такая тактика была эффективной. Бачински же полностью отошла в оборону и старалась просто как можно дольше держать мяч в корте, рассчитывая, что у Остапенко прицел начнёт давать сбой. Но этого не произошло. И даже с нервами юная латвийка, которая праздновала в этот день 20-летие, совладала и выиграла три гейма кряду в концовке партии — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Впервые в карьере она вышла в финал турнира «Большого шлема» и стала первым представителем Латвии (обоих полов), кому покорилась эта вершила со времён Ларисы Нейланд (Уимблдон-1996 в парном разряде). Кроме того, начиная с 2000 года Елена — седьмая в списке самых юных финалисток «Шлема». Никогда в финале «Ролан Гаррос» не играла теннисистка с таким низким рейтингом (начиная с введения компьютерного рейтинга в 1975 году) — Остапенко в данный момент занимает 47-е место. Безусловно, лучшего подарка на день рождения и придумать нельзя.

Чествование Иванович

Между двумя полуфиналами состоялась церемония чествования Аны Иванович, которая в прошлом сезоне завершила карьеру. Сербка рассказала, что не жалеет о таком решении, и одарила центральный корт лучезарной улыбкой. Вскоре на арене имени Филиппа Шатрье появились участницы второго полуфинала — Каролина Плишкова и Симона Халеп. На кону стояло первое место в рейтинге: Плишковой было достаточно выйти в финал, тогда как Халеп, чтобы стать первой, нужно было завоевать титул. Каролина на пресс-конференции после четвертьфинальной победы рассказала, что она в курсе рейтинговых раскладов. Ей сообщили об этом ещё до старта турнира, при этом она в тот момент сказала: «У меня нет ни единого шанса дойти до финала». Два дня назад она заявила, что эта цель одновременно и близко, и далеко.

По личным встречам Халеп была впереди — 4-1, но на грунте они ни разу не встречались. Это покрытие больше подходит Симоне. В предыдущих матчах румынка, если вынести за скобки четвертьфинал с Элиной Свитолиной, выглядела очень уверенно. Она не отдала ни одной партии и добилась четырёх убедительных побед. Но матч со Свитолиной получился очень странным, ведь Элина вела — 6:3, 5:1. Симона потом признается, что решила, что этот матч уже проигран. Она стала действовать свободно и дошла до тай-брейка, а там, отыграв матчбол, реализовала свой сетбол. В третьей партии Свитолина психологически уже была не готова играть и не смогла взять ни гейма.

Остапенко: Я очень счастлива, это лучший способ отметить день рождения! Люблю играть в Париже, люблю местных болельщиков. В течение всего матча я играла агрессивно и атаковала, как только получала шанс. Это помогло мне добиться успеха

У Плишковой были трудности и с Екатериной Александровой, и с Вероникой Сепеде-Ройг, но ни в одном матче её соперница близко к победе не подбиралась. В четверг Каролина начала матч довольно медленно, при этом чешка в буквальном смысле плохо передвигалась. Она действовала активнее, но из-за плохого передвижения допускала очень много ошибок. Симона в основном действовала вторым номером и делала ставку на контратаки. Брейка, сделанного в самом дебюте, оказалось вполне достаточно для выигрыша партии — 6:4. Каролина же допускала одну неточность за другой, и их накопилось аж 24.

Халеп — в одной победе от звания первой ракетки

Совсем не помогала подача, которая является главным оружием Плишковой. Мячи летели достаточно коротко, и Халеп надёжно принимала их в корт. Показалось, Каролина просто устала и не может сегодня играть в свой лучший теннис. Однако Симона немного снизила уровень и стала больше ошибаться. Одновременно и Каролина чуть прибавила — прежде всего она смогла наладить подачу и держать её достаточно уверенно. В середине сета румынка провела очень неудачный гейм, Каролина сделала брейк, а затем спасла свой гейм с 15:40. Румынка, видя, что Плишкова слишком много ошибается, стала ещё чаще играть в обороне — у неё во втором сете всего три удара навылет и четыре неточности. Но, позволив Каролине вести игру, Симона позволила ей и наладить точность. В результате чешка сравняла счёт по партиям — 6:3.

Халеп удалось с хорошим настроем начать решающий сет. Две свои подачи она выиграла уверенно, а на двух чужих завязала борьбу. Каролина смогла взять первый гейм с брейк-пойнта, но затем Симона всё же добилась своего — 4:1. Более того, у неё был брейк-пойнт на 5:1, но Каролина взяла свою подачу, а затем смогла сделать ответный брейк. Показалось, психологический перевес перешёл к чешке, но в этот момент она провела очень плохой гейм на своей подаче, допустив несколько ошибок с задней линии. Симона подала на матч и вышла во второй финал в Париже — 6:4, 3:6, 6:3. Теперь румынка находится в одной победе от звания первой ракетки мира, но для этого ей надо победить Остапенко. Если выиграет латвийка, первой останется Анжелика Кербер.



В пятницу, 9 июня, состоятся мужские полуфиналы. Сначала сыграют Энди Маррей и Стэн Вавринка, а затем Рафаэль Надаль и Доминик Тим.