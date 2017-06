Сражение двух трёхкратных. Анонс 13-го дня «Ролан Гаррос»

В пятницу, 9 июня, на «Ролан Гаррос» на женском турнире будет выходной перед решающим матчем, а у мужчин состоятся оба полуфинала. И если в верхней половине сетки до этой стадии добрались два наивысших номера посева – Энди Маррей (1) и Стэн Вавринка (3), – то в нижней части сетки к вполне ожидаемому в четвёрке сильнейших Рафаэлю Надалю (4) присоединился 23-летний австриец Доминик Тим (6), собственноручно убравший с дистанции на круг раньше 2-го номера посева и действовавшего чемпиона турнира Новака Джоковича.



Также в пятницу пройдут полуфиналы парного разряда у мужчин и женщин, а также в соревновании юниоров, среди которых осталось и две россиянки – Марта Пайгина и Елена Рыбакина (11).



МАТЧ ДНЯ. МАРРЕЙ — ВАВРИНКА



В этом матче сойдутся два опытных теннисиста, которые долгое время пребывали в тени более именитых Федерера, Надаля и Джоковича. Тем не менее эта парочка, Маррей и Вавринка, на двоих уже набрала шесть титулов турниров «Большого шлема». Энди был финалистом прошлого розыгрыша, а Стэн и вовсе становился чемпионом-2015. Что касается личных встреч, то они, как правило, были напряжённые. Общий счёт противостояния пока 10-7 в пользу британца. Однако в грядущем противостоянии всезнающие букмекеры небольшое преимущество отдают как раз швейцарцу. Не исключено, что в матче будут разыграны все пять сетов. А кто станет победителем – как всегда, решится на корте.

Дрим Тим. Джокович сложил чемпионские полномочия на «Ролан Гаррос» По итогам четвертьфиналов «Ролан Гаррос» Джокович не сумел защитить прошлогодний титул, Тим вышел на Надаля, а Маррей сыграет с Вавринкой.

«Ролан Гаррос». День 13-й. 9 июня, пятница. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск, Филипп Шатрье – 13:45 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Женщины. Финал. Сетка



Парный разряд. Мужчины. 1/2 финала. Сетка



Парный разряд. Женщины. 1/2 финала. Сетка



Юниорский турнир. Девушки. 1/2 финала. Сетка

Philippe-Chatrier Court

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Стэн Вавринка (Швейцария, 3)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (13:45).

Личные встречи: 10-7 (Доха, Марсель, Торонто, US Open-2008, Уимблдон-2009, Шанхай-2011, Олимпиада, Токио-2012, «Ролан Гаррос», ATP World Tour Finals-2016 – Кубок Дэвиса-2005, Майами-2006, Рим-2008, US Open-2010, Монте-Карло, US Open-2013, ATP World Tour Finals-2015).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: финал (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) – титул (2014);

«Ролан Гаррос»: финал (2016) – титул (2015);

Уимблдон: титул (2013, 2016) – 1/4 финала (2014, 2015);

US Open: титул (2012) – титул (2016).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Кузнецов (6:4, 4:6, 6:2, 6:0) – Ковалик, Q (6:2, 7:6, 6:3);

2-й круг: Клижан (6:7, 6:2, 6:2, 7:6) – Долгополов (6:4, 7:6, 7:5);

3-й круг: дель Потро, 29 (7:6, 7:5, 6:0) – Фоньини, 28 (7:6, 6:0, 6:2);

4-й круг: Хачанов (6:3, 6:4, 6:4) – Монфис, 15 (7:5, 7:6, 6:2);

1/4 финала: Нисикори, 8 (2:6, 6:1, 7:6, 6:1) – Чилич, 7 (6:3, 6:3, 6:1).



Рейтинг: 1-3.

Прогноз букмекеров: 2.12 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в пяти сетах.

Текстовая трансляция

Надаль: останется только один испанец. Анонс 10-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей 10-го игрового дня «Ролан Гаррос», с историей встреч и прогнозами.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Доминик Тим (Австрия, 6)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (не ранее 16:30).

Личные встречи: 4-2 («Ролан Гаррос»-2014, Монте-Карло-2016, Барселона, Мадрид-2017 – Буэнос-Айрес-2016, Рим-2017).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: титул (2009) – 4-й круг (2017);

«Ролан Гаррос»: титул (2005-2008, 2010-2014) – 1/2 финала (2016);

Уимблдон: титул (2008, 2010) – 2-й круг (2015, 2016);

US Open: титул (2010, 2013) – 4-й круг (2014, 2016).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Пэр (6:1, 6:4, 6:1) – Томич (6:4, 6:0, 6:2);

2-й круг: Хасе (6:1, 6:4, 6:3) – Болелли, Q (7:5, 6:1, 6:3);

3-й круг: Басилашвили (6:0, 6:1, 6:0) – Джонсон, 25 (6:1, 7:6, 6:3);

4-й круг: Баутиста-Агут, 17 (6:1, 6:2, 6:2) – Себальос (6:1, 6:3, 6:1);

1/4 финала: Карреньо-Буста, 20 (6:2, 2:0-отказ) – Джокович, 2 (7:6, 6:3, 6:0).



Рейтинг: 4-7.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.41.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

Текстовая трансляция

Court 1

Марта Пайгина (Россия) — Клэр Лю (США, 6)

Court 1. 1-й запуск (12:00).

Court 3

Уитни Осуйве (США, 7) — Елена Рыбакина (Россия, 11)

Court 3. 1-й запуск (12:00).