Марафон Вавринки и спринт Надаля

Лёгкая дорога для трёх полуфиналистов

Если у девушек на решающих стадиях было много драмы и сюрпризов, то мужчины этим до полуфиналов не сильно баловали. Конечно, поражение Новака Джоковича в четвертьфинале вполне можно отнести к сюрпризам, хотя постепенно к его неудачам можно было бы уже и привыкнуть. Но вот напряжённых матчей было мало. Трое из четырёх полуфиналистов — Доминик Тим, Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка — дошли до полуфиналов, не проиграв ни сета.

Исключением стал первый сеяный Энди Маррей. Но британцу до старта турнира вообще прочили ранний вылет, а он взял себя в руки и провёл едва ли не лучший турнир сезона. А ведь до старта «Ролан Гаррос» лидер мирового рейтинга и в десятку в чемпионской гонке не входил. По дороге к полуфиналу он отдал по одному сету Кузнецову, Клижану и Нисикори, но год назад его путь был даже тяжелее, а он в итоге добрался до финала.

Вавринка и Маррей как раз играли в полуфинале «Ролан Гаррос» в 2016-м, и тогда Энди явно переиграл швейцарца. До матча Стэн отметил, что сейчас его соперник выглядит не так хорошо, как год назад, поэтому ему по силам его пройти.

Марафонская классика

В этом году на «Ролан Гаррос» организаторы решили отдельно продавать билеты на каждый полуфинал. И те болельщики, которые выбрали первый финал, не прогадали, ведь они стали свидетелями одного из лучших матчей в сезоне.



С первого сета Вавринка захватил инициативу и старался побольше давить на Энди. Британца перспектива игры в обороне не смущала, он там чувствовал себя уверенно. Швейцарец первым сумел сделать брейк в стартовом сете, но Стэну не хватило хладнокровия на подаче на сет. Оказавшись в двух мячах от победы в партии, он допустил две ошибки. В итоге битва за длинный первый сет продолжилась на тай-брейке. У Вавринки даже был сетбол на своей подаче, но он вновь допустил ошибку, а затем уже Энди вдохновился и вырвал тяжёлый сет.



Стэну понадобилось время, чтобы прийти в себя после упущенной первой партии. Маррей не использовал своего шанса сделать ранний брейк во втором сете, а затем Вавринка почти перестал ошибаться. Энди с таким соперником совладать не мог и отдал сет.

Удачная серия швейцарца продолжалась семь геймов. Обойтись без спада в концентрации в таком марафоне было тяжело. Тем более Энди как мог цеплялся на задней линии. Стэн стал чуть хуже двигаться, а Маррей чаще шёл на риск. В третьем сете британец дважды отыграл брейк, а в конце партии инициатива уже была у него, и он ею воспользовался. Казалось, что это может быть переломным моментом в матче…



Четвёртый сет Энди был для него лучшим с точки зрения игры на подаче. Вавринка ничего не мог поделать на первой подаче соперника и не имел шансов в геймах. У Маррея было куда больше подходов на приёме, но Стэну удавалось добавлять в сложные моменты и он тоже избежал брейк-пойнтов. С точки зрения зрелищности матч достиг пика в четвёртом сете. Именно в ходе этой партии были самые красивые розыгрыши, причём чаще последнее слово в них было именно за Вавринкой.

Четвёртый финал Вавринки

На тай-брейке четвёртого сета Вавринка действовал смело, а Маррей пару раз сам ошибся в важных розыгрышах. Этого было достаточно, чтобы швейцарец получил перевес и не упустил его. К концу четвёртого сета матч продолжался уже четыре часа.



В решающем сете справедливо было ожидать продолжения упорной борьбы, однако у Стэна были свои планы. Если Маррей уже не двигался так хорошо, как в первой половине матча, то швейцарец, наоборот, только добавил. Он провёл феноменальный пятый сет и едва не выиграл его «под ноль». Подать на матч при счёте 5:0 не получилось, но он завершил встречу уже в следующем гейме своим 87-м ударом навылет в матче.

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Вавринка в четвёртый раз в карьере вышел в финал турниров «Большого шлема». И пока что у Стэна была идеальная статистика в решающих матчах — 3 из 3. Кроме того, эта победа гарантировала ему место в топ-3 после конца турнира. Таким образом, впервые с октября 2009 года Новак Джокович покинет топ-3!



Кстати, для Стэна это четвёртая победа над первой ракеткой мира на турнирах «Большого шлема». Три предыдущих состоялись как раз в финалах «Шлемов», которые Вавринка выиграл (Australian Open — 2014, «Ролан-Гаррос» — 2015, US Open — 2016).

Тим сам получил «баранку»

Доминик Тим во второй год кряду дошёл на «Ролан Гаррос» до полуфинала. Но сложно поверить, что матч с Надалем стал первым из десяти встреч (за два года), которые он провёл на центральном корте. В прошлом году даже его полуфинал с Джоковичем состоялся на арене Сюзанн Ленглен, так как турнир отставал в графике из-за дождя и поэтому полуфиналы развели по разным кортам.



И вот наконец-то Доминик добрался до корта Филиппа Шатрье и сразу получил матч против короля этой арены (и всего грунта). Любопытно, что Тим — единственный, кто в этом сезоне обыгрывал Надаля на грунте. Австриец неожиданно огорчил Рафаэля в Риме, но при этом чуть ранее проиграл ему в финалах Мадрида и Барселоны. В 2016-м Доминик тоже обыгрывал испанца на грунте — в Буэнос-Айресе. Хотя, конечно, в этом сезоне мы наблюдаем совсем другого Рафаэля, который вернулся к своему статусу почти неуязвимого на парижских кортах.

Юниорский турнир. Девушки. Полуфиналы

Уитни Осуйве (США, 7) — Елена Рыбакина (Россия, 11) — 6:4, 6:4.

Клэр Лю (США, 6) — Марта Пайгина (Россия) — 6:2, 6:0. Уитни Осуйве (США, 7) —— 6:4, 6:4.Клэр Лю (США, 6) —— 6:2, 6:0.

Тим неожиданно начал матч с брейка, но это было скорее следствие неудачного старта Надаля. Затем постепенно Рафаэль захватил инициативу. У Доминика не проходили те атаки, которые удавались в матче с Джоковичем. С сербом он чаще входил в корт, а Рафаэль держал его за задней линией. Иногда это был сознательный выбор Тима, но из такой позиции он редко переигрывал соперника.



Кроме того, даже когда у Доминика появлялись шансы, испанец вовремя добавлял. На старте второго сета Надаль выиграл пару важных затяжных геймов. И уже с середины второго сета надежд на успех у Тима не было. Рафаэль чувствовал себя очень комфортно, а Доминик ничего не мог с этим поделать.



К третьему сету всё стало только хуже. Надаль окончательно разрушил игру Тима, который уже почти не оказывал сопротивления. Два дня назад Доминик «под ноль» взял третью партию у Джоковича, а в следующем матче уже сам получил «баранку». Второй год кряду в полуфинале «Ролан Гаррос» уступил австриец, причём оба раза реальных шансов у него не было. Тем не менее он заметно моложе всех своих основных соперников, так что есть надежда на будущее.

Надаль проиграл всего 29 геймов на пути в свой 22-й финал на турнирах «Большого шлема». 11 июня у испанца будет шанс выиграть «Ролан Гаррос» в 10-й раз. А там уже не так далеко будет первая строчка, ведь во второй половине года очень много очков надо защищать Маррею. И всё же пока отдавать трофей Рафаэлю рановато, поскольку на пути остался ещё Стэн, которому уже удавалось удивлять соперников в финалах «Больших шлемов».

Неудачи российских юниорок

В пятницу прошли также полуфиналы в юниорском турнире. У девушек было американо-российское противостояние, которое закончилось не в пользу россиянок. Огорчившая в третьем круге первую сеяную Анастасию Потапову Марта Пайгина взяла всего два гейма у Клэр Лю. Чуть упорнее был матч Елены Рыбакиной с Уитни Осуйве — 4:6, 4:6. Зато Потапова и Первушина вышли в финал юниорского турнира в паре.



В парном разряде у женщин в свой четвёртый финал на «Больших шлемах» вышли Барти и Деллакуа. Причём австралийки были в финалах всех «Шлемов», но ещё ни одного не выиграли. В решающем матче они сыграют с первой парой мира Маттек-Сэндс/Шафаржова, которые в полуфинале остановили лидеров чемпионской гонки Хингис/Чан. Бетани и Люси в пятый раз вышли в финал «Шлема» в паре, и при этом они выиграли четыре предыдущих. Кроме того, Маттек-Сэндс и Шафаржова победили в Мельбурне, то есть в теории они сейчас — в шаге от 13-й победы на «Больших шлемах».



10 июня в Париже состоится женский финал. Свой первый трофей на подобном уровне выиграет Симона Халеп или Елена Остапенко. А в случае с румынкой победа может вывести её на первое место в рейтинге.