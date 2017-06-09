Халеп против Остапенко. Анонс 14-го дня «Ролан Гаррос»

В субботу, 10 июня, на «Ролан Гаррос» пройдут сразу 6 финалов: 4 в юниорских разрядах – одиночки и пары у юношей и девушек, а также парный мужской решающий матч и женский одиночный. До этой стадии соревнований среди прочих добрались и российские юниорки Олеся Первушина/Анастасия Потапова (2). Ну а главный поединок состоится в 16:00 по московскому времени на Арене Филиппа Шатрье: Елена Остапенко — Симона Халеп (3).
МАТЧ ДНЯ. ОСТАПЕНКО — ХАЛЕП
Симона Халеп уже играла в финале «Ролан Гаррос» — в 2014-м она уступила Марии Шараповой. А вот у латвийки Елены Остапенко до нынешнего соревнования лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был 3-й круг Australian Open — 2017. Девушки до этого момента ни разу не играли друг с другом. И всезнающие букмекеры отдают предпочтение румынке. К тому же в случае дебютной победы на «шлеме» Симона обгонит Анжелику Кербер и станет первой ракеткой мира. А вот у Остапенко в карьере пока не было ни одного титула WTA, даже на турнире категории International. Ну а как сложится грядущий финал – скоро узнаем.
«Ролан Гаррос». День 14-й. 10 июня, суббота. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск, Филипп Шатрье – 16:00 мск)
Мужчины. Сетка
Женщины. Финал. Сетка
Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка
Парный разряд. Женщины. Сетка
Юниорский турнир. Девушки. Финал. Сетка
Юноши. Финал.
Парный разряд. Девушки. Финал.
Парный разряд. Юноши. Финал.
Philippe-Chatrier Court
Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния, 3)
Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (16:00).
Личные встречи: 0-0.
Лучшие выступления на «Больших шлемах»:
Australian Open: 3-й круг (2017) – 1/4 финала (2014, 2015);
«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2016) – финал (2014);
Уимблдон: 2-й круг (2015) – 1/2 финала (2014);
US Open: 2-й круг (2015) – 1/2 финала (2015).
Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:
1-й круг: Чирико (4:6, 6:3, 6:2) – Чепелова (6:2, 6:3);
2-й круг: Пуиг (6:3, 6:2) – Шарапова (6:4, 6:3);
3-й круг: Цуренко (6:1, 6:4) – Касаткина, 26 (6:0, 7:5);
4-й круг: Стосур, 23 (2:6, 6:2, 6:4) – Суарес-Наварро, 21 (6:1, 6:1);
1/4 финала: Возняцки, 11 (4:6, 6:2, 6:2) – Свитолина, 5 (3:6, 7:6, 6:0);
1/2 финала: Бачински, 30 (7:6, 3:6, 6:3) – Кар. Плишкова, 2 (6:4, 3:6, 6:3).
Рейтинг: 47-4.
Прогноз букмекеров: 3.49 – 1.28.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Райан Харрисон/Майкл Винус (США / Новая Зеландия) — Сантьяго Гонсалес / Дональд Янг (Мексика / США)
Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 18:00).
Прогноз букмекеров: 1.61 – 2.23.
Прогноз «Чемпионата»: победа Харрисона/Винуса в трёх сетах.
Court 1
Никола Кюн (Испания, 11) — Алексей Попырин (Австралия, 3)
Court 1. 1-й запуск (12:00).
Клэр Лю (США, 6) — Уитни Осуйве (США, 7)
Court 1. 2-й запуск (около 13:30).
Никола Кюн (Испания) / Шомбор Пирош (Венгрия) (1) — Василь Кирков / Дэнни Томас (США)
Court 1. 3-й запуск (около 15:00).
Court 2
Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстин (Канада, 1) — Олеся Первушина/Анастасия Потапова (Россия, 2)
Court 2. 2-й запуск (около 13:30).