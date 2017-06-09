Халеп против Остапенко. Анонс 14-го дня «Ролан Гаррос»

В субботу, 10 июня, на «Ролан Гаррос» пройдут сразу 6 финалов: 4 в юниорских разрядах – одиночки и пары у юношей и девушек, а также парный мужской решающий матч и женский одиночный. До этой стадии соревнований среди прочих добрались и российские юниорки Олеся Первушина/Анастасия Потапова (2). Ну а главный поединок состоится в 16:00 по московскому времени на Арене Филиппа Шатрье: Елена Остапенко — Симона Халеп (3).



МАТЧ ДНЯ. ОСТАПЕНКО — ХАЛЕП



Симона Халеп уже играла в финале «Ролан Гаррос» — в 2014-м она уступила Марии Шараповой. А вот у латвийки Елены Остапенко до нынешнего соревнования лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был 3-й круг Australian Open — 2017. Девушки до этого момента ни разу не играли друг с другом. И всезнающие букмекеры отдают предпочтение румынке. К тому же в случае дебютной победы на «шлеме» Симона обгонит Анжелику Кербер и станет первой ракеткой мира. А вот у Остапенко в карьере пока не было ни одного титула WTA, даже на турнире категории International. Ну а как сложится грядущий финал – скоро узнаем.

Марафон Вавринки и спринт Надаля В затяжном, пятисетовом сражении Вавринка превзошёл Маррея и теперь сыграет в финале «Ролан Гаррос» с Надалем, разобравшимся с Тимом.

«Ролан Гаррос». День 14-й. 10 июня, суббота. Начало матчей в 11:00 (12:00 мск, Филипп Шатрье – 16:00 мск)



Мужчины. Сетка



Женщины. Финал. Сетка



Парный разряд. Мужчины. Финал. Сетка



Парный разряд. Женщины. Сетка



Юниорский турнир. Девушки. Финал. Сетка



Юноши. Финал.



Парный разряд. Девушки. Финал.



Парный разряд. Юноши. Финал.

Сражение двух трёхкратных. Анонс 13-го дня «Ролан Гаррос» Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 13-го игрового дня «Ролан Гаррос» с историей встреч и прогнозами.

Philippe-Chatrier Court

Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния, 3)

Philippe-Chatrier Court. 1-й запуск (16:00).

Личные встречи: 0-0.

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 3-й круг (2017) – 1/4 финала (2014, 2015);

«Ролан Гаррос»: 1-й круг (2016) – финал (2014);

Уимблдон: 2-й круг (2015) – 1/2 финала (2014);

US Open: 2-й круг (2015) – 1/2 финала (2015).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Чирико (4:6, 6:3, 6:2) – Чепелова (6:2, 6:3);

2-й круг: Пуиг (6:3, 6:2) – Шарапова (6:4, 6:3);

3-й круг: Цуренко (6:1, 6:4) – Касаткина, 26 (6:0, 7:5);

4-й круг: Стосур, 23 (2:6, 6:2, 6:4) – Суарес-Наварро, 21 (6:1, 6:1);

1/4 финала: Возняцки, 11 (4:6, 6:2, 6:2) – Свитолина, 5 (3:6, 7:6, 6:0);

1/2 финала: Бачински, 30 (7:6, 3:6, 6:3) – Кар. Плишкова, 2 (6:4, 3:6, 6:3).



Рейтинг: 47-4.

Прогноз букмекеров: 3.49 – 1.28.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Райан Харрисон/Майкл Винус (США / Новая Зеландия) — Сантьяго Гонсалес / Дональд Янг (Мексика / США)

Philippe-Chatrier Court. 2-й запуск (около 18:00).

Прогноз букмекеров: 1.61 – 2.23.

Прогноз «Чемпионата»: победа Харрисона/Винуса в трёх сетах.

Court 1

Никола Кюн (Испания, 11) — Алексей Попырин (Австралия, 3)

Court 1. 1-й запуск (12:00).



Клэр Лю (США, 6) — Уитни Осуйве (США, 7)

Court 1. 2-й запуск (около 13:30).



Никола Кюн (Испания) / Шомбор Пирош (Венгрия) (1) — Василь Кирков / Дэнни Томас (США)

Court 1. 3-й запуск (около 15:00).

Court 2

Бьянка Андрееску/Карсон Брэнстин (Канада, 1) — Олеся Первушина/Анастасия Потапова (Россия, 2)

Court 2. 2-й запуск (около 13:30).