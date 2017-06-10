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Елена Остапенко
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Неудержимая! Остапенко переиграла Халеп в финале «Ролан Гаррос»

20-летняя латвийка Елена Остапенко сенсационно выиграла «Ролан Гаррос», в финале лишив Симону Халеп шанса стать первой ракеткой мира.
10 июня 2017, суббота. 19:00. Теннис

Три года назад

В 2014 году Симона Халеп впервые вышла в финал на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» — 2014 она в напряжённом сражении уступила Марии Шараповой. Позже в том году румынка вышла на второе место. Казалось, после этого только один путь – на вершину. Однако восхождения Халеп за эти три года так и не произошло, да и в финалах «Шлемов» она больше не бывала вплоть до «Ролан Гаррос» — 2017.

За эти три года Симоне часто мешали травмы. Даже на старте этого сезона у неё были проблемы, из-за которых она провалила Открытый чемпионат Австралии. До старта грунтовой части она только на одном турнире выиграла больше одного матча кряду. Но всё резко поменялось, когда тур переехал на грунт: полуфинал Штутгарта, титул Мадрида, финал Рима и финал в Париже. Впервые в карьере Халеп оказалась в одном матче от выхода на первую строчку.

При этом к финальному поединку она подошла в статусе явного фаворита. «Если бы меня попросили выбрать, я бы всё поставила на победу Симоны», — сказала Каролина Плишкова, проигравшая румынке в трёхсетовом матче в полуфинале.

«Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема». Париж, Франция. Грунт. Женщины. Финал

Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 4:6, 6:4, 6:3.

Последовательница Гулбиса

А что три года назад делала Елена Остапенко? Она ещё играла по юниорам и в июне 2014-го выиграла Уимблдон среди девочек. В полуфинале она тогда обыграла Маркету Вондроушову, а в финале – Анну-Каролину Шмидлову.

Довольно быстро во взрослом туре Елена получила репутацию непредсказуемого игрока, который в свой лучший день может создать проблемы кому угодно, но в неудачный день может уступить любому сопернику – своеобразный женский вариант Эрнеста Гулбиса.

К тому же Елена получила репутацию игрока, не всегда ведущего себя идеально на корте. Она довела Наоми Броэди до истерики в 2016 году. Британка настаивала, чтобы Елену сняли с матча после попадания мячом в боллбоя. Через год, когда она сыграла в финале в Чарльстоне и уступила Дарье Касаткиной, Елена Веснина не оценила её речь, которая у Остапенко состояла из констатирования, что она провела плохой матч. Зато для фотографов латвийка – настоящая находка. В плане спектра эмоций и выражений лица вряд ли можно найти ещё одну такую теннисистку.

Что касается игры, она, конечно, больше подходит для быстрых покрытий. В Париже Остапенко обрушила на всех соперниц град ударов навылет, и все до одной оказались к этому не готовыми. Бачински была удивлена, что можно так много рисковать даже в ключевые моменты, но в этом вся Елена. Любопытно, что у неё ещё не было титулов WTA. Последним, кто выиграл первый титул на «Ролан Гаррос», был Густаво Куэртен. Причём он завоевал первый трофей 8 июня 1997 года – в день рождения Остапенко.

Халеп поставила стенку

Тактически рисунок матча был именно таким, как и ожидалось. Халеп даже ещё реже пыталась играть на контратаках, а просто старалась закручивать мяч поглубже, часто отвечая через центр, не давая углов сопернице. Впрочем, в первом гейме Елена взяла подачу соперницы под ноль, нанеся четыре удара навылет. В первой половине сета Остапенко дважды вела с брейком, но затем тут же отдавала свою подачу.

Важным компонентом игры был приём второй подачи. Поначалу обе девушки ничего не выигрывали на своих вторых подачах. В девятом гейме латвийская теннисистка дважды не приняла вторую подачу соперницы. Это помогло Халеп удержать важнейший гейм. Любопытно, что первые восемь геймов в первом сете доставались теннисисткам, когда они играли слева от судейской вышки. Именно девятый гейм был единственным в стартовом сете, когда кому-то удалось преуспеть на другой половине корта.

В какой-то степени и зрители вмешались в концовку сета. При счёте 30:30 на подаче Остапенко кто-то крикнул ей под руку. Сложно сказать, только ли из-за этого последовал провал, но после того крика Елена допустила две неточности и отдала сет. Статистика первой партии говорит сама за себя.

Упущенные шансы Халеп

Во втором сете Халеп почувствовала себя комфортнее и вскоре повела — 3:0. Более того, у румынки было четыре брейк-пойнта на счёт 4:0. Тот гейм оказался ключевым. Конечно, много удачных действий было у Остапенко, но был момент, когда Халеп пошла на риск и ошиблась. И с этого момента начался камбэк Елены. Причём у румынки снова были брейк-пойнты уже при 3:2, но и тут у Остапенко проходили великолепные удары в сложные моменты.

Халеп явно разнервничалась, находясь так близко к первому месту в рейтинге, а вот Остапенко отчаянно наносила один удар навылет за другим. Симона уже не так удачно доставала всё в обороне. В результате румынка отдала сет со счёта 3:0.

Нетбол в ключевой момент

В третьем сете Симона сумела прийти в себя и удержала пару сложных геймов, а потом даже повела с брейком благодаря ошибкам соперницы. Однако в концовке Остапенко стала играть достаточно чисто плюс удача была на её стороне. Нередко Елена попадала в линии, а на брейк-пойнте в седьмом гейме её удар улетал в коридор, но мяч задел трос и свалился на половине Халеп.

От этого удара Симона уже не смогла оправиться. Да и Елена не дала ей шанса, продолжая обрушивать мощнейшие удары на соперницу. Всё поменялось так быстро, что Остапенко даже не успела занервничать и завершила матч приёмом навылет, сделав свой 299-й удар навылет на этом турнире!

Первый в карьере титул Елена выиграла на турнире «Большого шлема» — удивительное достижение. Причём достигла она этого на покрытии, которое считала наименее удачным. До 2017-го у Остапенко не было ни одного выигранного матча на «Ролан Гаррос». Первая латвийская чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде стала олицетворением молодого и бесстрашного тенниса. Она не боялась рисковать в любой ситуации, что в итоге помогло ей стать первой несеяной чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1983 года.

А вот Халеп упустила уникальный шанс выиграть «Шлем» и стать первой ракеткой мира. После «Ролан Гаррос» на первом месте осталась Анжелика Кербер. Остапенко поднимется разом на 12-ю строчку, а в чемпионской гонке она будет уже 4-й.

Все титулы Елены Остапенко (1) – «Ролан Гаррос-2017».

Изначально было понятно: на этом «Шлеме» дорога к титулу будет открыта, ведь впервые больше чем за десять лет в сетке турнира такой категории не было Серены Уильямс, Виктории Азаренко и Марии Шараповой. В итоге этой возможностью воспользовалась 20-летняя Остапенко, из подрастающей звёздочки за две недели ставшая яркой звездой. И теперь о её ярком теннисе и богатой мимике будут знать далеко за пределами Латвии.

В воскресенье в Париже будет уже совсем другой сюжет. Если Симона и Елена бились за первый турнир «Большого шлема», то Рафаэль Надаль может выиграть 10-й «Ролан Гаррос», но и его соперник – Стэн Вавринка – знает вкус победы на парижских кортах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Елена Остапенко Симона Халеп Ролан Гаррос
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