Король грунта против непобедимого в финалах. Анонс 15-го дня «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 11 июня, на «Ролан Гаррос» пройдут два финала: женский парный и «вишенка на торте» — решающий поединок в мужском одиночном разряде. Главный поединок дня состоится в 16:00 по московскому времени на арене Филиппа Шатрье: Рафаэль Надаль (4) — Стэн Вавринка (3).



МАТЧ ДНЯ. НАДАЛЬ – ВАВРИНКА



Рафаэль Надаль приехал в Париж в ранге главного фаворита, что неудивительно, учитывая ход, который он набрал по ходу грунтового сезона. Испанец взял титулы в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде, громко обозначив, что на «Ролан Гаррос» едет за рекордным, 10-м титулом. По пути к финалу Надаль не только не отдал соперникам ни одного сета, но и побил собственный рекорд по числу отданных геймов – 29 (до этого лучший результат — 35 в 2012 году). И всё бы для испанца было заранее гладко, если бы не сокрушительная статистика его следующего оппонента – в трёх финалах турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка не потерпел ни одного поражения. Безусловно, свежо в памяти Рафаэля и поражение швейцарцу в одном из этих финалов — на Australian Open — 2014.



В новой встрече теннисисты разыграют не только титул, но и второе место в рейтинге. Полуфиналы в Париже сложились для них по-разному: Рафаэль разгромил Доминика Тима, а вот Стэну пришлось выложиться на полную катушку, чтобы обыграть в пяти партиях Энди Маррея. Да и по личным встречам перевес Надаля очень солидный, если не сказать разгромный – 15:3. Но почему-то почти не возникает сомнений, что, если Вавринка сумеет сыграть на том же уровне, на котором он провёл матч 1/2 финала, французскую публику ожидает одно из лучших сражений за титул «Ролан Гаррос» за многие годы.

«Ролан Гаррос». День 15-й. 11 июня, воскресенье. Начало матчей — в 11:30 (12:30 мск, мужской финал – 16:00 мск)

Бетани Маттек-Сэндс/Люси Шафаржова (США / Чехия, 1) — Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия)

Philippe-ChatrierCourt. 1-й запуск (около 12:30).

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.47.

Прогноз «Чемпионата»: победа Маттек-Сэндс/Шафаржовой в двух сетах.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Стэн Вавринка (Швейцария, 3)

Philippe-ChatrierCourt. 2-й запуск (16:00).

Личные встречи: 15-3.



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: победа (2009) – победа (2014);

«Ролан Гаррос»: победа (2005-2008, 2010-2014) – победа (2015);

Уимблдон: победа (2008, 2010) – 1/4 финала (2014, 2015);

US Open: победа (2010, 2013) – победа (2016).



Путь на «Ролан Гаррос» — 2017:

1-й круг: Пэр (6:1, 6:4, 6:1) – Ковалик (6:2, 7:6, 6:3);

2-й круг: Хасе (6:1, 6:4, 6:3) – Долгополов (6:4, 7:6, 7:5);

3-й круг: Басилашвили (6:0, 6:1, 6:0) – Фоньини, 28 (7:6, 6:0, 6:2);

4-й круг: Баутиста-Агут, 17 (6:1, 6:2: 6:2) – Монфис, 15 (7:5, 7:6, 6:2);

1/4 финала: Карреньо-Буста, 20 (6:2, 2:0 — снялся) – Чилич, 7 (6:3, 6:3, 6:1);

1/2 финала: Тим, 6 (6:3, 6:4, 6:0) – Маррей, 1 (6:7, 6:3, 5:7, 7:6, 6:1).



Рейтинг: 4-3.

Прогноз букмекеров: 1.18 – 4.90.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.

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