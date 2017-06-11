В десяточку! Безукоризненный Надаль снова чемпион

Безупречная статистика Вавринки в финалах

В Париже завершился Открытый чемпионат Франции, и за главный трофей у мужчин боролись девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль и трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка. Казалось, что если кто-то и сможет остановить Надаля, то только Вавринка. Правда, ещё пару дней назад те же слова мы говорили и про Доминика Тима — единственного теннисиста, который победил Рафаэля в течение этого грунтового сезона. Но на деле австриец взял всего семь геймов. В результате испанец подошёл к финалу, отдав за шесть матчей всего 29 геймов. Ни один теннисист не сумел его как следует протестировать. Впервые в карьере Рафаэль добрался до решающего матча «Ролан Гаррос» так легко. У Вавринки путь был посложнее, но лишь по сравнению с испанцем. Первые пять матчей он выиграл в трёх сетах, но полуфинал с Энди Марреем получился очень трудным. Теннисисты бились более четырёх часов, и швейцарцу пришлось отыгрываться с 1-2 по сетам, но он эту задачу решил. Безусловно, эта встреча стала главным украшением мужского турнира.

Сказался ли этот матч на физическом состоянии Вавринки? Возможно, но дойти до финала «Шлема» без единого трудного матча под силу только Надалю. Вавринка играл первым запуском в пятницу, 9 июня, так что у него было почти двое суток на восстановление. Опять же повторимся, что у Стэна не было ни одного трудного поединка на первой неделе, а это бывает редко. Он, как правило, набирает форму ко второй неделе «Шлема», а на первой регулярно проводит тяжёлые матчи с соперниками средней руки, поэтому или кому-то удаётся его обыграть в первых двух-трёх матчах, или Стэн уже доходит до полуфинала или финала.

Если кто-то и сможет, то Вавринка

Вавринка проводил свой четвёртый решающий матч на «Шлеме». Три предыдущих он выиграл, но идеальная статистика была не только у него. Надаль девять раз выходил в финал в Париже и во всех девяти случаях получал главный трофей. Правда, был ещё один факт. Стэн завоевал три предыдущих «Шлема», обязательно обыгрывая первую ракетку мира. У него до «Ролан Гаррос»-2017 было всего три такие победы, все на «Шлемах» и все приводили к титулу. Два дня назад, как известно, швейцарец тоже победил лучшего теннисиста мира. Казалось, что если кто-то и сможет навязать борьбу Надалю, то это Вавринка, если будет играть в свой атакующий теннис, а его потрясающий одноручный бекхэнд не будет давать сбоев. И, несмотря на всё вышесказанное, Рафаэль считался явным фаворитом финала.

Теннисисты встречались 18 раз, в 15 случаях победу праздновал испанец. На грунте из шести матчей Вавринка выиграл один — в Риме в сезоне-2015. А единственная встреча на «Ролан Гаррос» завершилась лёгкой викторией Надаля — 6:2, 6:3, 6:1. На сей раз хотелось большей борьбы, но Надаль начал финальный матч на высочайшем уровне. Правда, первый шанс на брейк имел Вавринка, но он его упустил. Затем уже самому швейцарцу пришлось провести очень тяжёлый гейм на своей подаче, однако он спас его с четырёх брейк-пойнтов. На этом равная часть финала завершилась. Следующие четыре гейма Рафаэль провёл на превосходном уровне и не допустил ни одной ошибки!

Безупречный Надаль

Испанец замечательно передвигался по корту и успевал к каждому мячу. Вавринке ни слева, ни справа не удавалось создать Надалю какие-то трудности. Рафаэль при этом играл не слишком глубоко и давал углы, но удары навылет у швейцарца не проходили. Испанец выиграл четыре гейма со счёта 2:2 и продлил победную серию до семи геймов — 6:2, 3:0. В этот момент, конечно, напрашивались сравнения с женским финалом, ведь накануне Елена Остапенко проигрывала 4:6, 0:3, но сумела одержать победу. Стэн неплохо провёл концовку партии, он по крайней мере наладил свою подачу, но отставание было уже слишком большим. Испанец действовал собранно и не допускал ни малейшего послабления в концентрации. Любопытно, что первые два сета полностью повторили счёт их единственного предыдущего матча на «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:3, 6:1 в 2013 году.

Порой Надалю удавались просто феерические удары. Бывали ситуации, когда Вавринка вроде бы делал всё верно и сильно и точно посылал мяч в угол, но Надаль ко всему добегал и блестяще отвечал своим ударом навылет. Рафаэль прекрасно ходил к сетке и успевал ко всем мячам. Стэн иронически улыбался, засовывал мяч в рот, ломал ракетку, переодевался, но поделать что-либо с таким Надалем было невозможно. Он сразу стартовал с брейка и в третьем сете и буквально за считанные минуты пришёл к своей 10-й победе в Париже — 6:2, 6:3, 6:1. На матчболе Вавринка неточно сыграл с лёта, а Рафаэль рухнул на газон и начал праздновать свой юбилейный успех. Уже на скамейке он не смог сдержать слёз. За турнир испанец отдал всего 35 геймов — в среднем пять за матч! В сезоне-2017 Надаль покорил в 10-й раз Монте-Карло, Барселону и Париж, а также завоевал пятый титул в Мадриде. Ему уже 31, но сейчас он играет чуть ли не лучше, чем на пике своей карьеры. Рафаэль замечательно передвигается, допускает минимум ошибок, а уязвимых мест в его игре, по крайней мере на грунте, практически нет. Отметим, что в женском парном финале тоже всё было легко: Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржова со счётом 6:2, 6:1 победили Эшли Барти и Кейси Деллакуа и завоевали третий «Шлем» подряд. У Барти и Деллакуа это был четвёртый финал на четырёх разных «Шлемах» — пока что ни одного трофея у австралиек нет. При этом у Кейси это уже седьмой неудачный решающий матч.

Исторический титул

«Поздравляю Стэна с хорошим турниром. Последние пару лет у тебя были удивительными. Желаю, чтобы ты продолжал в том же духе до конца года. Сложно говорить, честно говоря, но хочу поблагодарить всех организаторов и тех, кто помогал этому турниру. Каждый раз я возвращаюсь сюда и вижу знакомые лица. Очень сложно сравнивать этот турнир с другими соревнованиями. Эта победа навсегда останется в моём сердце. Спасибо моим друзьям, семье, команде. Мой дядя со мной с тех пор как мне было три года, без него я бы не выиграл ни одного «Ролан Гаррос», — рассказал Рафаэль на церемонии награждения.

Этот турнир, безусловно, войдёт в историю. Не только из-за 10-го титула, но и из-за того, насколько ощутимым был перевес чемпиона над всеми остальными. Сейчас даже трудно поверить, что Рафаэль не побеждал в Париже с 2014 года. Сейчас он вернул трофей, который по праву принадлежит ему. Грунтовая часть сезона завершилась, но уже в понедельник, 12 июня, стартуют травяные турниры.