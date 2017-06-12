Возвращение Федерера в Штутгарте

Турнир WTA/International. Ноттингем (Великобритания). Aegon Open Nottingham

Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 12-18 июня.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Йоханна Конта (7), Анастасия Севастова (24), Лорен Дэвис (35), Люси Шафаржова (37), Элисон Риске (40), Кристина Макхэйл (45), Наоми Осака (47), Шелби Роджерс (49), Елизавета Куличкова (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Юлия Путинцева (32), Моника Никулеску (48), Нао Хибино (81), Екатерина Александрова (89).

Действующий победитель: Каролина Плишкова.

Соревнование в Ноттингеме вернулось в календарь WTA в 2015 году. До этого оно прошло всего три раза с 1971 по 1973 года. При этом в 1972-м финал вообще не был доигран из-за дождя – типичная британская проблема. В 2015-м турнир выиграла Ана Конюх, а год назад в Ноттингеме преуспела Каролина Плишкова. Год спустя чешка сражается за первое место в рейтинге, поэтому скромный турнир не вошёл в её календарь. В 2017-м главной звездой в Ноттингеме является первая ракетка Британии – Йоханна Конта. Также в Англию приехали Севастова, Дэвис и Шафаржова. Последняя только вернулась из Парижа, где она выиграла турнир в парном разряде.

Турнир WTA/International. Хертогенбосх (Нидерланды). Ricoh Open



Призовой фонд: $ 250 000.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 12-18 июня.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Доминика Цибулкова (WC), Кристина Младенович (17), Кики Бертенс (21), Коко Вандевеге (22), Ана Конюх (33), Тимя Бабош (34), Леся Цуренко (44), Ярослава Шведова (51), Наталья Вихлянцева (77), Евгения Родина (78), Анна Калинская (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Агнешка Радваньска (WC), Ализе Корне (43), Елена Остапенко (50), Анника Бек (66).

Действующий победитель: Коко Вандевеге.



Женский турнир в Хертогенбосхе проводится с 1996 года. Чемпионками здесь становились Мартина Хингис (2000), Жюстин Энен (2001), Ким Клейстерс (2003), Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012). В прошлом году преуспела Коко Вандевеге, которая приехала защищать свой титул. Изначально на турнир заявилась Елена Остапенко, но новоиспечённая чемпионка «Ролан Гаррос» отказалась от участия. Агнешка Радваньска сначала приняла специальное приглашение в Хертогенбосхе, но в итоге тоже снялась.



Зато в Хертогенбосх взяла «уайлд-кард» Доминика Цибулкова. Словачка неудачно выступила на «Ролан Гаррос» и с удовольствием согласилась начать травяной сезон пораньше. Кроме того с первой недели в турниры на траве включилась Кристина Младенович, идущая на шестом месте в чемпионской гонке WTA. Отметим, что организаторы выделили специальное приглашение молодой россиянке – Анне Калинской.

Турнир АТР World Tour 250. Штутгарт (Германия). Mercedes Cup

Призовой фонд: € 701 975.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 12-18 июня.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Роджер Федерер (4), Томаш Бердых (12), Григор Димитров (13), Люка Пуи (WC), Стив Джонсон (25), Жиль Симон (30), Миша Зверев (34), Фелисьяно Лопес (37), Андрей Кузнецов (76).

Полный список участников

Отказались от участия: Карен Хачанов (42), Иржи Веселы (59).

Действующий победитель: Доминик Тим.



Соревнование в Штутгарте проводится уже больше сотни лет. И почти всё это время это был турнир на грунте. Тут побеждали такие известные теннисисты, как Бьорн Борг (1981), Иван Лендл (1985), Андре Агасси (1988), Горан Иванишевич (1990), Томас Мустер (1995, 1996), Густаво Куэртен (1998, 2001), Рафаэль Надаль (2005, 2007), Хуан-Мартин дель Потро (2008) и Хуан-Карлос Ферреро (2011). Первенствовал здесь и российский теннисист Михаил Южный (2002). С 2015 года турнир переехал на травяные корты. В первый травяной год свой третий титул в Штутгарте завоевал Надаль. А в 2016-м титул взял Доминик Тим, обыгравший в полуфинале Роджера Федерера, но австриец не приехал защищать титул.

В 2017-м турнир в Штутгарте будет первой остановкой для Федерера после Майами. Швейцарец пропустил весь грунтовый сезон, зато на траве он должен сыграть в Штутгарте, Галле и Уимблдоне. В этом сезоне у Роджера по-прежнему всего одно поражение, которое он потерпел в Дубае в матче против Евгения Донского.

Турнир АТР World Tour 250. Хертогенбосх (Нидерланды). Ricoh Open

Призовой фонд: € 660 375.

Покрытие: трава, открытые корты.

Дата проведения: 12-18 июня.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Марин Чилич (8), Александр Зверев (WC), Иво Карлович (22), Жиль Мюллер (28), Николя Маю (43), Робин Хасе (44), Адриан Маннарино (47), Стив Дарси (49), Михаил Южный (88), Евгений Донской (95), Даниил Медведев (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Давид Гоффен (10) Ришар Гаске (23), Хуан-Мартин дель Потро (33).

Действующий победитель: Николя Маю.



Мужской турнир в Хертогенбосхе появился в 1990 году – на 6 лет раньше, чем женский. В истории соревнования два трёхкратных чемпиона – Патрик Рафтер и Николя Маю. Француз в теории в этом году может первенствовать в четвёртый раз. В 2011-м это соревнование выиграл Дмитрий Турсунов. Россиянин был в заявочном списке со своим защищённым рейтингом и даже попадал в сетку после нескольких отказов, но в итоге он и сам не смог выступить. В основную сетку через квалификацию прошёл Даниил Медведев. Год назад россиянин в Хертогенбосхе одержал свою первую победу на уровне АТР.