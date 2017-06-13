Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анжелика Кербер
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Остапенко спасла первое место Кербер

О чудесном спасении Кербер, приближении Надаля к первой строчке, вылете Серены и Джоковича из топ-3 и другом – в выпуске «Табели о рангах».
13 июня 2017, вторник. 10:30. Теннис

Вавринка – лучший на «Шлемах» за 52 недели

Множество изменений произошло по итогам «Ролан Гаррос», хотя новых первых ракеток мира мы пока не получили. Симона Халеп была всего в трёх геймах от первой строчки, но не смогла дожать Елену Остапенко. В мужском турнире Рафаэль Надаль сделал серьёзную заявку на то, чтобы в скором времени стать первой ракеткой мира. Подробнее об этом мы поговорим в главе про АТР, а в нашей специальной рубрике мы разберём очки теннисистов за последние четыре турнира «Большого шлема».

Долгое время для определения лидера не нужно было вести сложных подсчётов, а просто проверить список чемпионов. Год назад, к примеру, у Новака Джоковича и вовсе был максимум возможных очков за «Большие шлемы» — 8000. Год спустя у Новака всего 1665 очков за четыре «Шлема». Почти все он набрал на Открытом чемпионате США, где у него была удивительная сетка на пути к финалу.

А лидером по очкам за последние четыре «Больших шлема» является Стэн Вавринка. Впервые за 13 лет лучшим по этому показателю является не игрок «Большой четвёрки». Последний раз такое происходило в 2004-м, когда лучшим был Хуан-Карлос Ферреро. У Вавринки в данный момент в его рейтинг входит 3965 очков за «Шлемы». И это даже при том, что на предыдущем Уимблдоне он проиграл уже во втором круге.

Вторым теперь является Рафаэль Надаль с 3380 очками, причём 3200 из них он набрал в этом сезоне. Уимблдон в прошлом году он пропустил из-за травмы, а на US Open проиграл Люке Пуи в четвёртом круге. Энди Маррей в 2016-м на трёх «Шлемах» кряду был в финале (в том числе выиграл Уимблдон), а вот три последних турнира этой категории сложились для него не так удачно – четвертьфинал, четвёртый круг, полуфинал.

Но Энди пока чуть впереди Роджера Федерера, у которого 2720 очков (титул Australian Open 2017 и полуфинал Уимблдона-2016) и только два сыгранных «Шлема» из последних четырёх. «Ролан Гаррос» он пропустил по своему выбору, а на Уимблдоне швейцарец на момент старта травяного сезона является фаворитом на победу (по мнению букмекеров). Отметим, что Милош Раонич тоже опережает Джоковича. Канадец за последние четыре «Шлема» набрал на 90 очков больше серба.

АТР. Джокович выпал из топ-3

Рафаэль Надаль выиграл свой 10-й «Ролан Гаррос». Испанец только упрочил своё лидерство в чемпионской гонке. К примеру, от Джоковича и Маррея он оторвался уже больше чем на 5 тыс. очков! А ближайшим соперником является Федерер, который проигрывает чуть меньше 3 тыс. баллов. В рейтинге 52 недель Надаль вышел на второе место и отстаёт от Маррея на 2605 очков. До конца года Рафаэлю нужно защищать всего 370 очков, а Маррею – 7960! В теории Надаль может стать первым уже после Уимблдона, если наберёт на 110 очков больше британца в течение травяного сезона.

Выход в финал Стэна Вавринки позволил швейцарцу удержать третье место, таким образом. из топ-3 впервые с октября 2009 года выпал Новак Джокович. Год назад у серба было 16 950 очков, а в текущем рейтинге у него 5805. Но по крайней мере сейчас начинается та часть сезона, в которой ему не надо много защищать, что может ослабить давление на Новака.

Первый четвертьфинал на «Ролан Гаррос» позволил Марину Чиличу подняться на седьмое место. Хорват обошёл Доминика Тима, который успешно защитил прошлогодний полуфинал. Правда, из-за несовпадения календаря у Доминика вычли ещё и 250 очков за титул в Штутгарте.

Карен Хачанов на своём первом «Ролан Гаррос» дошёл до четвёртого круга. Это помогло рвануть на 14 мест и выйти на 39-ю строчку, что является его личным рекордом. Всё ближе к первой сотне Андрей Рублёв. Он тоже сыграл в основной сетке «Ролан Гаррос», хотя он туда попал как лаки-лузер после поражения в третьем круге квалификации. В стартовом раунде Рублёв в первом пятисетовом матче в карьере уступил Диего Шварцману. После Открытого чемпионата Франции он поднялся на 11 мест и занимает 107-ю позицию.

Александр Зверев остался в топ-10, несмотря на поражение в первом круге от Фернандо Вердаско. Ему помогло то, что его ближайшие соперники – Цонга, Димитров и Гоффен – тоже провели не самые удачные турниры. В чемпионской гонке Вавринка оттеснил Зверева на пятое место. Также в чемпионской гонке в топ-8 сумел вернуться Энди Маррей, который в Париже был в полуфинале.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 12 июня:

1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 9890 очков.
2 (+2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7285.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 6175.
4 (-2). Новак Джокович (Сербия) — 5805.
5 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 4945.
6 (=). Милош Раонич (Канада) – 4450.
7 (+1). Марин Чилич (Хорватия) — 4115.
8 (-1). Доминик Тим (Австрия) — 3985.
9 (=). Кей Нисикори (Япония) — 3830.
10 (=) Александр Зверев (Германия) – 3070.

WTA. Кербер сохранила первую строчку

Анжелика Кербер во второй год кряду проиграла на «Ролан Гаррос» в первом круге. Симона Халеп и Каролина Плишкова имели шанс обойти немку, но обе остановились в одном шаге от этого. Плишковой нужен был финал, но она уступила в полуфинале Симоне Халеп. А румынка была близка к тому, чтобы впервые стать чемпионкой на турнире «Большого шлема» и заодно стать первой в мире, но не смогла дожать Елену Остапенко. Халеп всё равно поднялась на второе место, а также вышла в лидеры чемпионской гонки. Элина Свитолина возглавляла гонку всего три недели, а затем её опередили и Халеп, и Плишкова.

На Уимблдоне Кербер необходимо защищать финал, так что если она снова провалится, то уже точно лишится звания первой ракетки мира. И тогда борьба за первое место снова пойдёт между Плишковой и Халеп. А титул сгорит у Серены Уильямс. После «Ролан Гаррос» она опустилась на четвёртое место, а после Уимблдона покинет топ-10. Но беременная американка явно не унывает.

Перевес Кербер так мал, что она может потерять первое место ещё до Уимблдона. Халеп нужно будет отыграть всего 115 очков на турнире в Бирмингеме. Плишкова до Уимблдона играет сразу на двух «Премьерах», но у чешки сгорит титул Истбурна, поэтому ей будет чуть тяжелее.

Сенсационная победительница «Ролан Гаррос» — Елена Остапенко – рванула на 12-е место. Перед турниром она была 47-й ракеткой мира, а её рекордом было 33-е место. Любопытно, что «Ролан Гаррос» стал её первым титулом во взрослом туре. В чемпионской гонке Елена теперь находится на четвёртом месте.

В четвертьфинале остановилась Элина Свитолина. Причём она уступила Симоне Халеп со счёта 6:3, 5:1. Тем не менее Элина впервые в карьере сумела подняться в топ-5. Свитолина заняла место Гарбинье Мугурусы, которая не смогла защитить титул и рухнула с 5-го места на 15-е. Таким образом прервалась серия из 100 недель, на протяжении которых испанка находилась в первой десятке. Мугуруса в четвёртом круге проиграла Кристине Младенович. Француженка улучшила свой рейтинговый рекорд до 13-го места. Отметим также возвращение Каролины Возняцки в топ-10 на седьмую строчку.

Впечатляющая серия прервалась у Саманты Стосур. После поражения от Остапенко в четвёртом круге австралийка опустилась на 34-е место. Таким образом, первой ракеткой Австралии с 12 июня стала Дарья Гаврилова. Стосур была первой ракеткой своей страны на протяжении 454 недель кряду.

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 12 июня:

1 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 7035 очков.
2 (+2). Симона Халеп (Румыния) — 6850.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6690.
4 (-2). Серена Уильямс (США) — 4810.
5 (+1). Элина Свитолина (Украина) – 4765.
6 (+1). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4420.
7 (+5). Каролина Возняцки (Дания) — 4345.
8 (=). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330.
9 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310.
10 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.

Расклады грядущей недели

Мы уже немного затронули тему возможных изменений на Уимблдоне, но пока что о чуть менее глобальных перестановках. Календарь по-прежнему не совпадает с прошлым сезоном, так что на первой неделе травяного сезона будут гореть очки за вторую неделю травяных турниров в 2016-м.

Мэдисон Кис теряет 470 очков за титул Бирмингема. Американка опустится на 18-е место. Во второй половине прошлого года она закрепилась в топ-10, но травма перед стартом нового сезона подкосила Мэдисон. 70 баллов сгорят у Елены Остапенко, что поможет Младенович впервые стать 12-й ракеткой мира.

У мужчин вычитают очки за Галле и Лондон. Немецкий турнир в прошлом году выиграл Флориан Майер, который теряет больше 50% своего рейтинга. С 51-го места немец может скатиться за пределы топ-130. По крайней мере Флориан выступает в Штутгарте и может там защитить часть баллов.

Александр Зверев потеряет финал Галле и своё место в топ-10, причём даже если он победит в Хертогенбосхе. Григору Димитрову нужно выигрывать титул в Штутгарте, чтобы войти в десятку, если он этого не сделает, то эту позицию займёт Жо-Вильфрид Цонга.

Топ-10 гонки АТР в Милан U21 на 12 июня:

1 (=). Александр Зверев (Германия) – 2140 очков.
2 (=). Борна Чорич (Хорватия) – 676.
3 (+3). Карен Хачанов (Россия) – 515.
4 (-1). Чхун Хён (Южная Корея) – 505.
5 (-1). Фрэнсис Тиафо (США) – 407.
6 (-1). Эрнесто Эскобедо (США) – 358.
7 (=). Джаред Дональдсон (США) – 337.
8 (=). Даниил Медведев (Россия) – 325.
9 (=). Каспер Рууд (Норвегия) – 306.
10 (+1). Андрей Рублёв (Россия) – 288.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 2
Теги
Анжелика Кербер Елена Остапенко Каролина Плишкова Новак Джокович Рафаэль Надаль Симона Халеп Стэн Вавринка Энди Маррей
Новости. Теннис
13 июня 2017, вторник
12:41 Санторо: в матче с Надалем на грунте сложно выиграть даже один розыгрыш
11:58 Федерер: у Рафы прекрасные шансы завершить год на первой строчке рейтинга
11:26 Хаас: рад, что организм предоставил мне возможность ещё раз сыграть в Штутгарте
11:00 Поспишил: думаю, травяное покрытие прекрасно подходит моей игре
10:54 Бедене: я провёл матч уверенно, несмотря на то что проиграл первый сет
10:46 Маю: травяной сезон вернулся, поэтому вернулась и моя улыбка
10:35 Федерер: больше никаких перерывов. Я уже стал чемпионом мира по тренировкам
09:50 Бушар побывала на этапе Гран-при Формулы-1 в Монреале
09:24 Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Хасе в Хертогенбосхе
09:18 Остапенко стала кандидатом на звание «Прорыв месяца»
09:17 Остапенко, Халеп и Свитолина претендуют на звание лучшей теннисистки мая
07:35 Пэт Кэш: даже великие падают на грунте у ног Рафаэля Надаля
01:35 Веснина не сыграет на турнире в Бирмингеме, её заменит Остапенко
00:18 М. Зверев: тренировки с братом Александром помогли хорошо стартовать на траве
00:03 Конта: не жду от себя чего-то большего, чем в прошлом сезоне
12 июня 2017, понедельник
23:09 Надаль: если почувствую боль в коленях, победить на Уимблдоне будет невозможно
22:20 Касаткина и Кис не сыграют на турнире в Бирмингеме
20:34 Джорджи вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Лепченко
20:23 Куличкова не смогла выйти во второй круг турнира в Ноттингеме, уступив Викмайер
19:50 М. Зверев вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте, обыграв Жазири
19:40 Поспишил вышел во 2-й круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Грикспора
19:29 Боузрап в стартовом матче на турнире в Ноттингеме одолела Робсон
18:44 Дзаламидзе и Морозова не смогли выйти во 2-й круг турнира в Ноттингеме в паре
18:24 Се Шувэй вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, обыграв Кучову
18:12 Ханфман вышел во второй круг турнира в Штутгарте, обыграв Фучовича
17:55 Сеппи и Маю вышли во второй круг турнира в Хертогенбосхе
16:45 Линетт вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, Осака выбыла
16:15 Штруфф победил Лацко и сыграет с Пуи на турнире в Штутгарте
16:12 Янкович проиграла Крейсовой в первом круге турнира в Хертогенбосхе
15:41 Фетт одолела Бартель на турнире в Ноттингеме, отыгравшись с 2:5 в третьем сете
15:36 Цуренко победила Мертенс на старте турнира в Хертогенбосхе
14:49 Чакветадзе: американцы сильно облегчат Шараповой жизнь, если дадут «уайлд-кард»
14:40 Рус одолела Бабош в первом круге турнира в Хертогенбосхе
14:07 Джонсон одержал волевую победу над Мартерером на турнире в Штутгарте
13:54 Бедене в трёх сетах победил Истомина на старте турнира в Хертогенбосхе
13:25 На «Ролан Гаррос – 2017» был установлен рекорд посещаемости
12:31 Кэш стал новым тренером Вандевеге
12:19 Удары Гавриловой, В. Уильямс, Скьявоне претендуют на звание лучшего в мае
11:39 Кэхилл: верю, что рано или поздно Халеп выиграет турнир «Большого шлема»
11:16 Халеп возглавила чемпионскую гонку WTA, Остапенко — четвёртая
10:50 Халеп стала второй ракеткой мира, Остапенко — 12-й
10:48 Маттек-Сэндс: мы с Шафаржовой отлично сыграли в финале
09:30 Надаль: если продолжу так играть, почему бы не стать первой ракеткой мира?
09:17 Кафельников: отличная работа, Рафаэль Надаль. Твой рекорд неприкасаем
09:13 Хачанов занял третью строчку в чемпионской гонке U21
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017