Штеффи Граф. Взлёты и падения фрау Элегантность

14 июня день рождения отмечает великая теннисистка Штеффи Граф. Она единственная теннисистка, выигравшая за сезон все «Шлемы» и Олимпиаду.

Справка «Чемпионата»



Штеффи Граф



В одиночном разряде выиграла 107 титулов.

377 недель на первом месте мирового рейтинга WTA (впервые стала первой 17 августа 1987).

8 сезонов в качестве первой ракетки мира.

22 победы на турнирах серии «Большого шлема»:

Australian Open (1988-1990, 1994).

«Ролан Гаррос» (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999).

Уимблдон (1988, 1989, 1991-1993, 1995, 1996).

US Open (1998, 1989, 1993, 1995, 1996).

Победы и поражения на турнирах «Большого шлема» — 278-32 (54 турнира).

Золотая медаль Олимпийских игра в Сеуле (1988).

Серебряная медаль Олимпийских игр в Барселоне (1992).



В парном разряде выиграно 11 титулов.

1 победа на Уимблдоне (1988).

Бронзовая медаль Олимпийских игр в Сеуле (1988).

Штеффи Граф. Фрау Совершенство 14 июня Штеффи Граф, являющаяся на данный момент единственной обладательницей «Золотого шлема», празднует свой день рождения.

Штеффи Граф — единственная обладательница календарного «Золотого шлема», бывшая первая ракетка мира. Её карьера в теннисе является уникальным примером того, что максимум человеческих возможностей – это выдуманная величина. Граф покорились все возможные турниры начиная от престижной четвёрки «Большого шлема» (22 титула) и заканчивая Олимпийскими играми. Первым из турниров «Большого шлема» она взяла «Ролан Гаррос» в 1987 году. Тогда Граф лишила титула прошлогоднюю финалистку Открытого чемпионата Франции Мартину Навратилову, бывшую на тот момент первой ракеткой мира.

1988 год в теннисе можно смело назвать годом Штеффи Граф. Именно тогда она провела лучший сезон в своей карьере: собрала все трофеи турниров «Большого шлема», увенчав эти победы золотой медалью Олимпиады в Сеуле.

На Открытом чемпионате Австралии того сезона сегодняшняя именинница обыграла Крис Эверт, которая побеждала в Мельбурне дважды — в 1982 и 1984 годах.

За год до этого, в 1987-м, Граф первенствовала на “Ролан Гаррос”, но на Уимблдоне Навратилова её остановила и после матча отметила, что у её соперницы не слишком сильный удар слева.

Может, и так, ведь у Граф было прозвище Фройлен Форхенд. В 1988-м её удар справа было невозможно остановить. Весьма эмоциональным выдался финал Уимблдона-1988. Первый сет тогда взяла Мартина, но Граф сумела собраться и выиграть свой первый турнир на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Этим невероятным достижениям — четырём победам и золотой медали Сеула — журналисты должны были придумать новое название. Так и появился «Золотой шлем». Получить титул обладательницы календарного “Золотого шлема” (выиграть все турниры “Большого шлема” и Олимпийские игры в один год) до сих пор не сумела ни одна теннисистка, кроме неё. Пока соперницы пытались нащупать слабые места Граф на корте, а журналисты лелеяли мечту найти сенсацию в её личной жизни, теннисистка отрабатывала свой знаменитый форхенд и укрепляла невероятный слайс.

Но виртуозные удары и громкие победы – не единственное оружие Граф. Теннисистка очаровывала зрителей своей харизмой. Так, во время матча против Кимико Датэ на Уимблдонском турнире 1995 года, Штеффи мастерски отклонила предложение фаната выйти за него замуж. Публика находилась на грани истерики.

Путь Граф был не столь гладок, как может показаться с первого взгляда. Ей пришлось вынести серьёзное давление прессы, особенно в связи с кошмарным случаем, в котором был замешан поклонник теннисистки. Дело в том, что у Граф появилась достойная соперница – Моника Селеш, которая сумела отнять у неё титул первой ракетки мира в 1991 году.

Противостояния на века. Граф – Селеш В начале 90-х в женском теннисе правили бал Штеффи Граф и Моника Селеш, противостояние которых разделил надвое сумасшедший фанат немки.

В 1993 году на турнире в Гамбурге во время смены сторон в игре Селеш — Малеева ненормальный фанат Граф набросился с ножом на Монику и ранил её в спину. Это выбило теннисистку из игры на два года. Несмотря на полное отсутствие какой-либо связи Граф с сумасшедшим фанатом, СМИ атаковали Штеффи в течение долгого времени.

Также у Штеффи были серьёзные проблемы со здоровьем. Ей пришлось перенести операции на спине, которые выбили её из сезонов-1997 и 1998. Однако она сумела вернуться на корт и даже выиграть «Ролан Гаррос» в 1999 году и дойти до финала Уимблдона.

Многочисленные интервью Штеффи Граф разбирают на цитаты. Из этих вырезок на данный момент уже можно собрать пособие по успеху на корте и в повседневной жизни.

Из интервью французской прессе после победы на «Ролан Гаррос» 1988 (в финале она за 32 минуты обыграла Наташу Звереву):



«Я всегда стараюсь играть изо всех сил. И единственное, что я хочу сегодня отметить – это было очень быстро. Простите, что я выиграла так быстро».



Из интервью немецкому телеканалу TV Special:



«Становиться профессионалом в 13 лет очень трудно. До сих пор я испытываю проблемы из-за того, что так рано начала играть на профессиональном уровне. Сейчас я думаю, что гораздо лучше позволять игрокам начинать в 15 или 16 лет. Мне кажется, что очень важно расти, чтобы как минимум первые пару лет тебя всегда окружали близкие люди. Гораздо приятнее играть на соревнованиях, если ты чувствуешь себя комфортно, имея дом и настоящих друзей».



Говоря об уходе из тенниса:



«Я покину теннис с высоко поднятой головой. Надеюсь, что смогу держаться за эти воспоминания, даже поворачивать время вспять. Хочу сказать, что жизнь идёт вперёд очень быстро».



Из интервью 1993 года:



«Первая большая победа — это, наверное, и есть мой самый запоминающийся момент в карьере. Я играла с Мартиной Навратиловой, уступила первый сет 5:7, но затем взяла два следующих: 6:2, 6:1. Думаю, тогда я показала свой лучший теннис».



Из интервью AFP:



«Есть некоторые выдающиеся спортсмены. Например, Новак Джокович, Серена Уильямс и Энди Маррей. Я думаю, что кто-то сможет завоевать «Золотой шлем».



«Я по-настоящему наслаждаюсь спортом, потому что выросла с ним. Это страсть».

Из интервью немецкому изданию журнала Tennis Magazine:



Самый большой подарок, который мне преподнёс теннис, – это моя семья».

Штеффи Граф: теннис подарил мне семью Одна из самых выдающихся теннисисток Штеффи Граф рассказала о своих победах на теннисном и личном поприще.

После завершения профессиональной карьеры Граф осталась на виду у зрителей, но уже в ином качестве. На данный момент Штеффи занимается благотворительностью. В 1998 году она основала фонд «Children for Tomorrow”, помогающий детям, которые стали жертвами насилия, издевательств, преследований, войн, потеряли семью.

Частью её деятельности являются благотворительные матчи в паре с мужем Андре Агасси. Их дуэт является олицетворением успеха в теннисе, ведь Агасси — первый обладатель карьерного «Золотого шлема».

В интервью телеканалу BBC Андре признался, что для него каждый день после завершения карьеры стал похож на Рождество. Давая интервью перед «Ролан Гаррос» — 2015, Штеффи поддержала мужа в этом. Проведя 17 лет на корте в качестве профессионала, Фройлен Форхенд поняла, что уход из тенниса – это заслуженный праздник с подарками, который отмечают всей семьёй.

Звезда выдающейся теннисистки не гаснет. На прошедшем «Ролан Гаррос» могли наблюдать красивую рекламу, в которой Штеффи Граф и Андре Агасси ведут детей на корты Открытого чемпионата Франции. Женский теннис действительно сложно представить без Граф. Он был бы не таким сильным, не столь изобретательным. Он не стал бы таким элегантным.