Das ist fantastisch. Как Хаас шокировал Федерера

Возвращение на траву

Роджер Федерер вернулся. Правда, всего на один матч. Швейцарец, который не играл с победного турнира в Майами и который пропустил весь грунтовый сезон, начал подготовку к Уимблдону на соревновании в Штутгарте. Как первый сеяный, он пропускал первый круг, а во втором встречался с Томми Хаасом. Соперник не самый простой, но, конечно, проходимый. Немец из-за травмы не играл более года, и Australian Open стал его первым стартом с октября 2015 года. В ATP Томми потерпел 11 поражений подряд, а единственная победа с июня 2015-го по март 2017-го была одержана на челленджере, когда он обыграл Андрея Рублёва.

Хаас прервал серию неудач на турнире в Хьюстоне, а затем выиграл ещё несколько матчей на других грунтовых соревнованиях, участвуя в них по защищённому рейтингу. В Штутгарте ему предоставили «уайлд-кард», и в первом раунде он не без труда победил Пьера-Юга Эрбера — 6:3, 4:6, 7:5. Матч Федерер — Хаас — это красивая афиша, но всё же фаворит был очевиден. Теннисисты играли 16 раз, и в 13 случаях побеждал швейцарец. Одну из своих трёх викторий Томми одержал на траве — дело было в Галле в 2012 году, и тогда это было воспринято как сенсация. Успех немца в Штутгарте стал ещё большей неожиданностью.

Прекрасное начало

Швейцарец проводит великолепный сезон. Он победил на Australian Open, в Майами и Индиан-Уэллсе, а единственное поражение потерпел от Евгения Донского в Дубае. Федерер решил пропустить грунтовый сезон, чтобы получше подготовиться к своему любимому покрытию — траве. Если Федерер сумел так успешно вернуться после травмы в сезоне-2017, то почему он не может повторить то же самое после пропуска трёх месяцев? Тем более что у Роджера на сей раз не было повреждений, он взял паузу по своей инициативе и мог целенаправленно готовиться к травяному сезону.

Вчера днём, 14 июня, Федерер вышел на центральный корт теннисной арены в Штутгарте. Швейцарца любят по всему миру, но в Германии к нему относятся с особой любовью. В 95% матчей за Роджера болеет почти весь стадион, но, конечно, и у Хааса было в этот день много поклонников, всё-таки он играл в родной стране. Публика, скорее, разделилась примерно 50 на 50 и поддерживала обоих. В первые 30-35 минут казалось, что матч будет быстрым и пройдёт по самому ожидаемому сценарию. Роджер начал встречу на очень высоком уровне. Прежде всего отметим подачу, которая работала в первом сете безукоризненно. В трёх геймах из четырёх он отдал в сумме всего один мяч. Правда, был небольшой провал, когда Хаас заработал брейк-пойнт, но реализовать его не сумел.

Федерер: Теперь у меня больше времени на подготовку к турниру в Галле. Я так вижу эту ситуацию с позитивной точки зрения. Я уже две недели тренировался на траве. Рад, что наконец провёл матч. Я чувствую свой организм. Ощущения не такие, как после тренировок, чувствуется усталость. Но есть и позитивные моменты. Я смогу хорошо подготовиться к Галле, а затем и к Уимблдону.

Федерер выполнял эйс за эйсом, регулярно ходил вперёд и точно атаковал ударом справа. Роджер всё делал быстро и чётко. Нельзя сказать, что Томми играл плохо, но на таких скоростях ему было сложно что-либо противопоставить. Всего за 23 минуты швейцарец взял первый сет 6:2. Никого не удивило, что достаточно быстро Федерер сделал брейк и во втором сете. Но именно при счёте 2:1 наступил перелом. Воздушный Роджер, который парил над кортом, вдруг стал ошибаться. Прежде всего пошли неточности при ударе справа. Хаас сумел сделать брейк, а затем сосредоточился на своей подаче. При 4:4 у швейцарца появился скрытый матчбол, но Томми нивелировал его эйсом. В результате теннисисты дошли до тай-брейка.

Хаас провёл лучший матч в этом десятилетии

Каждый брал свои очки вплоть до счёта 5:4, когда Федерер пробил в сетку справа при выполнении не самого сложного удара. Роджер отыграл двойной сетбол, а затем ещё один, а отличная подача помогла заработать первый матчбол. У него была возможность его реализовать, но удар слева по линии оказался чуть неточным по длине. А при счёте 9:8 Роджер рискнул на второй подаче и допустил двойную. Вот так Томми совершенно неожиданно сравнял счёт по сетам. Отметим, что в пятом розыгрыше немцу повезло — мяч после его удара задел сетку и перевалился на сторону соперника так, что Федерер не имел возможности его догнать. Только спустя пять минут стала очевидна вся значимость этого очка.

Казалось, что швейцарец в третьем сете сможет прибавить. Возможно, он сам немного расслабился, поскольку в первые 35 минут всё шло для него слишком легко. Однако на деле выяснилось, что дело не в послаблении концентрации — просто уровень Федерера стал стремительно падать, а сам швейцарец ничего не мог с этим поделать. При этом, конечно, не всё зависело от него самого. Хаас с середины второй партии заиграл просто блестяще. Он наладил точность и регулярно стал попадать под боковые и задние линии, но важнее именно то, что он отлично держал длину и не давал Федереру лёгких возможностей для атак.

Скорее всего, Томми провёл свой лучший матч в этом десятилетии. Во всяком случае во второй половине встречи немец действовал шикарно. Он замечательно передвигался, успевал почти ко всем мячам и в какой-то степени вынуждал Федерера ошибаться, направляя мячи глубоко и сильно. 39-летний ветеран играл, как в свои лучшие годы в начале века. Он сделал брейк в пятом гейме, затем спас подачу с четырёх брейк-пойнтов, затем выиграл ещё один непростой гейм с 0:30, а на матч подал уверенно. Роджер с хафкорта послал мяч в коридор, и Томми отпраздновал сенсационную победу 2:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Для немца это первый успех в матче с теннисистом топ-10 с мая 2014 года. Федерер же потерпел лишь второе поражение в сезоне, при этом вновь с матчбола — в игре с Донским он тоже был в одном мяче от победы. Всего в шестой раз Федерер проиграл в первом матче на травяном турнире и впервые с Уимблдона-2002, где его победил Марио Анчич. Отметим, что Роджер очень тепло обнялся с Томми (они являются друзьями и всего несколько дней назад провели совместную тренировку), а затем поблагодарил публику за поддержку. «По-моему, это был типичный травяной матч. Розыгрыши были не очень длинными, и всё решалось парой подач и приёмов. Если по такой игре не использовать своих шансов, как это сделал я, выиграв первый сет и ведя с брейком, то в итоге винить можно только себя. Должен признать, что он сегодня был немного лучше меня. Это досадно, но иногда так бывает», — рассказал Роджер после матча. Исправить свои ошибки Федерер постарается уже на следующей неделе. В Германии пройдёт ещё один травяной турнир, теперь в Галле.