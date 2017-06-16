Серена тренируется на 7-м месяце беременности, а Азаренко снова в туре

С. Уильямс продолжает держать себя в форме, Азаренко готова к травяному сезону, Джокович посетил родину и другие фотографии из соцсетей.

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