Винус Уильямс. Ветеран, легенда, икона

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Винус Уильямс



Родилась 17 июня 1980 года в Линвуде, Калифорния, США.

Рост: 185 см. Правша. Двуручный удар слева.

Начало профессиональной карьеры: 1994.

Призовые за карьеру: $ 36 520 636.

В одиночном разряде 751 победа и 212 поражений.

Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (25 февраля 2002).

Количество титулов: 49.

Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — финал (2003, 2017).

«Ролан Гаррос» — финал (2002).

Уимблдон — победа (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

US Open — победа (2000, 2001).



Итоговый турнир — победа (2008).

Золотая олимпийская медаль в одиночном разряде (2000). 17 июня 1980 года в Линвуде, Калифорния, США.: 185 см. Правша. Двуручный удар слева.: 1994.: $ 36 520 636.751 победа и 212 поражений.: 1 (25 февраля 2002).: 49.Australian Open — финал (2003, 2017).«Ролан Гаррос» — финал (2002).Уимблдон — победа (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).US Open — победа (2000, 2001).— победа (2008).в одиночном разряде (2000).

Легенда

Винус Уильямс является легендой тенниса. Американка не имеет таких достижений, как её сестра Серена, Мартина Навратилова или Крис Эверт, но при этом своё имя в историю тенниса она вписала уже давно. Винус исполняется 37 лет. При этом несколько месяцев назад она дошла до финала Australian Open, а также была в полуфинале турнира в Майами. Американку уже много раз списывали со счетов. Она и пропускала месяцы из-за травмы, и вылетала из первой сотни, и просто не показывала хороших результатов, но Винус по-прежнему входит в список лучших теннисисток мира, пусть и в расширенный. Уильямс является самой возрастной теннисисткой в топ-300, при этом она располагается на 11-й позиции. Она наслаждается теннисом и не собирается завершать карьеру. Любопытно, что 20 лет назад Винус не предполагала, что будет так долго играть.

«Я не могу представить, что буду играть через боль и травмы, каждый год делая одно и то же. Просто не думаю, что я так буду делать. Понимаю, что завершить карьеру будет тяжело, особенно если ты являешься одним из лучших в своём деле. Но я не буду играть так долго, потому что не хочу, чтобы вся моя юность прошла на теннисном корте, и это всё, чем я буду заниматься в своей жизни», — эти слова Винус произнесла на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе в 1997 году. На деле же всё вышло иначе. На тот момент Винус ещё не сыграла ни на одном «Шлеме», а уже на своём третьем, US Open, она дошла до финала, тогда ей было всего 17. Начиная с сезона-1998, Винус стала регулярно претендовать на победу уже на всех крупных соревнованиях.

Как Винус изменила теннис

Правда, первого титула пришлось ждать довольно долго. Уильямс завоевала его на Уимблдоне-2000, тогда как её младшая сестра Серена к тому моменту уже была чемпионкой. Появление двух сестёр преобразило женский теннис. Они изменили представление о том, на каких скоростях могут играть девушки и какую силу они могут демонстрировать своими ударами. Тогда, на рубеже тысячелетий, подобные преобразования нравились не всем. Например, стало очевидно, что Мартине Хингис, теннисистке умной, умеющей на корте почти всё, но не обладающей такими мощными ударами, очень сложно что-либо противопоставить натиску сестёр Уильямс. Сейчас теннисисток, главным оружием которых являются пушечные выстрелы с задней линии и сильнейшие подачи, намного больше, чем, например, 15 лет назад. Безусловно, сёстры начали менять женский теннис в сторону силы и акцента на физическую подготовку.

Особенно отчётливо это было видно в очных матчах Серены и Винус. Они играли 28 раз, и, как правило, на решающих стадиях. Старшая сестра выиграла три первых матча, когда Серена была ещё совсем юной, но затем инициатива перешла к младшей. Общий счёт — 17-11, при этом у Серены больше побед на всех покрытиях, на «Шлемах», в финалах «Шлемов» и в финалах вообще. Даже на любимом Уимблдоне у Винус всего две победы в шести очных встречах. Если Рафаэля Надаля мы называем Королём Грунта, то Винус можно считать Королевой Травы. Сегодняшняя именинница не является рекордсменкой по количеству титулов, но при этом её игра на траве смотрится очень органично. Она пять раз побеждала на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, при этом ещё трижды она играла в финалах. Кому она уступала? Правильно, Серене.

В. Уильямс: «Конечно, я хочу быть первой ракеткой мира. Но быть счастливой и здоровой — это самое главное».

В Открытой эре Винус занимает четвёртое место по количеству побед на Уимблдоне. Больше только у Серены, Штеффи Граф и Мартины Навратиловой. Достижения Уильямс могли быть куда более серьёзными, если бы не Серена. Даже на корте Винус относится к ней как к младшей сестре. «Я всегда хочу побеждать. Но я старшая сестра. Мне нужно убедиться, что у неё всё есть, даже если у меня нет ничего. Это трудно. Я очень сильно её люблю», — признаётся американка. Винус, вне всяких сомнений, относится к лучшим теннисисткам современности, но всё же, по объективным критериям, она уступает как Серене, так и некоторым другим. Тем не менее старшую Уильямс очень уважают за её любовь к теннису, за преданность и за то, что она сделала для развития игры.

Игра в своё удовольствие

В 2005 году журнал Tennis Magazine поставил её на 25-е место в списке лучших теннисистов за 40 лет. В июне 2011 года она попала в список «30 легенд женского тенниса: прошлого, настоящего и будущего» журнала Times. Наконец, в марте 2012 года телеканал Tennis Channel поставил Уильямс на 22-е место среди 100 величайших теннисисток за всё время. Линдсей Дэвенпорт, говоря о Винус, заметила, что ни у одной другой девушки за всю историю не было такой мощи в ударах.

Почему же ей не удалось полностью реализовать свой потенциал? Во многом из-за травм. В начале десятилетия её беспокоили травмы пресса и запястья. Затем она пропустила много турниров из-за повреждения колен. В 2011 году у Уильямс был диагностирован синдром Шегрена. К чести Винус, она каждый раз возвращалась, и не просто на корт, а на свой уровень. В 2016-м Уильямс смогла вновь войти в топ-10 — впервые с 2011 года! Сейчас она играет не так много и, можно сказать, приезжает на те турниры, на которых ей самой интересно. Как правило, это крупные соревнования. Очень приятно, что сразу после финала в Мельбурне она сыграла в Санкт-Петербурге, пусть и уступила в первом круге. Уильямс делает ставку на качество, а не на количество, и Санкт-Петербург — это как раз исключение. В основном она добирается до решающих стадий, поэтому и располагается рядом с мировой десяткой. Остаётся пожелать Винус продолжать получать удовольствие от игры и как можно дольше оставаться в туре.