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Наталья Вихлянцева
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Шахов

Травяной взлёт Вихлянцевой. Россиянка впервые вышла в финал WTA

20-летняя Наталья Вихлянцева приехала в Хертогенбос с серией из 6 поражений, а в итоге сумела впервые в карьере дойти до финала турнира WTA.
17 июня 2017, суббота. 15:30. Теннис

Любовь к травяному покрытию

Всегда несколько удивляет, когда в профиле игроков любимым покрытием значится трава. Нет, конечно, фанатов у травяных кортов достаточно, но всё-таки сезон игры на траве слишком короткий, а во многих странах настоящих открытых травяных кортов и не найти. Хотя постепенно турниров на траве становится больше, а сам сезон пару лет назад расширили с четырёх недель до пяти.

Одной из любительниц игры на траве является Наталья Вихлянцева. Россиянка пока ещё ни разу не играла на взрослом Уимблдоне, но уже призналась в симпатии к быстрым травяным кортам. Именно на траве в Хертогенбосе в 2016 году Наталья смогла впервые пройти в основную сетку турнира WTA через квалификацию. Это было уже четвёртое соревнование WTA для неё, но на предыдущие три она попадала с помощью «уайлд кард». На тот момент Наталья ещё была в третьей сотне, но сумела навязать борьбу Кристине Младенович во втором раунде в Хертогенбосе.

Год спустя россиянка закрепилась в топ-100 и попала в основную сетку уже по рейтингу. Правда, подошла она к этому турниру с серией из шести поражений. Старт года у Натальи был неплохой, но вот грунтовый сезон сложился для неё тяжело. Она сама призналась, что приехала в Нидерланды с надеждой выиграть хотя бы один матч.

WTA International. Хертогенбос, Нидерланды. Трава, открытые корты.

1/4 финала
Наталья Вихлянцева (Россия) — Аранча Рус (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:2.
Леся Цуренко (Украина, 7) — Кристина Младенович (Франция, 2) — 6:3, 6:1.
Ана Конюх (Хорватия, 5) — Евгения Родина (Россия) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (12:10).
Анетт Контавейт (Эстония) — Карина Виттёфт (Германия) — 6:3, 6:1.

1/2 финала
Наталья Вихлянцева (Россия) — Ана Конюх (Хорватия, 5) — 6:3, 7:5.

Пройденный тест с Петкович

С задачей минимум Вихлянцева успешно справилась. Здесь надо отметить, что с сеткой ей повезло, так как она начинала турнир с Корнелией Листер. Во втором раунде была уже соперница другого уровня – Андреа Петкович. Хотя немка проводит не очень удачный сезон и заметно откатилась в рейтинге, но опыт в игре на траве часто играет важную роль.

Вихлянцева старалась диктовать свои условия в матче с немкой, и поначалу это получалось хорошо. Правда, затем последовал спад, поэтому перевес россиянки сократился. В нужный момент мощные удары Натальи снова заработали и принесли ей первый сет.

Вторая партия была ещё более напряжённой и достаточно нервной. Обе теннисистки стали больше ошибаться, но при этом далеко оторваться ни у кого не получалось. Россиянка сумела отыграть первую подачу соперницы на сет, но затем Петкович получила второй шанс и успешно его реализовала. В решающей партии Андреа сразу же повела с брейком. В сложный момент у Вихлянцевой прошло несколько рискованных ударов, и это полностью изменило ход игры. Россиянка поймала кураж и выиграла шесть геймов кряду со счёта 0:2.

Хертогенбосх 2017. 2-й круг
14 июня 2017 года, среда. 13:35 МСК
Андреа
Петкович
Наталья
Вихлянцева
3:6 7:5 2:6

Первый финал Вихлянцевой

В четвертьфинале Наталья играла против местной теннисистки – Аранчи Рус, которая из квалификации добралась до четвертьфинала. Так как матч проходил рано утром, стадион был заполнен лишь частично. Голландские болельщики, конечно, подбадривали Рус, но бешеной поддержки у неё не было.

По счёту (6:3, 6:2) может показаться, что это был лёгкий матч для Вихлянцевой. Однако россиянка столкнулась с множеством сложных геймов на своей подаче. В трёх геймах у Рус были брейк-пойнты, в пяти дело доходило до счёта ровно. Но в итоге Наталья не позволила сопернице сделать ни одного брейка. Но нередко и сама Рус нервничала и не использовала свои шансы. И всё же стоит отметить, как хладнокровно действовала Вихлянцева, хотя это был для неё лишь второй четвертьфинал на турнирах WTA.

Вихлянцева: «Я очень рада. Я готовилась к матчу с Аной, мы с ней играли один раз на Orange Bowl, и она победила. Я старалась показать свою лучшую игру и при этом наслаждалась атмосферой на этом корте».

Причём в первом ей даже на корт выходить не пришлось. В Санкт-Петербурге в текущем сезоне она тоже была в полуфинале, но там помог отказ Симоны Халеп до старта четвертьфинала. В полуфинале того турнира она уступила Кристине Младенович.

Во втором полуфинале соперницей россиянки была Ана Конюх. Обе девушки 1997 года рождения, но Ана сумела пораньше пробиться во взрослый теннис, более того, она даже имеет на своём счету титул WTA на травяном покрытии (Ноттингем-2015). По юниорам у них был всего один очный матч на Orange Bowl, где победу одержала хорватка.

Конюх в четвертьфинале провела тяжелейший матч против другой россиянки – Евгении Родиной. В их поединке было множество брейков, а завершилось всё драматичным решающим тай-брейком. У Родиной было пять матчболов, но Ана сумела спасти эту встречу – 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (12:10).

Полуфинал Аны против Натальи организаторы поставили на утро, так что у россиянки был небольшой перевес в плане свежести. В этой встрече активнее действовала Конюх, но ошибок у неё тоже было куда больше. В первом сете Конюх провалила один из геймов на своей подаче, а вот Наталья справилась со сложностями и удержала перевес в партии.

Во втором сете Вихлянцева тоже сразу повела с брейком. Без спада обойтись не удалось, хотя даже в большей степени это была удачная серия со стороны Конюх. На несколько минут хорватка перестала промахиваться, что помогло ей выиграть 13 очков кряду. В этот сложный момент Наталья стала играть чуть активнее и прервала серию соперницы. Ближе к концу сета Конюх был в двух очках от перевода встречи в решающую партию, но очень вовремя у Вихлянцевой нашёлся эйс. А затем последовала очередная серия ошибок хорватки в гейме на её подаче. Наталья заработала право подать на матч и не упустила свой шанс на первый финал в карьере.

Хертогенбосх 2017. 1/2 финала
17 июня 2017 года, суббота. 12:00 МСК
Ана
Конюх
Наталья
Вихлянцева
3:6 5:7

На фоне своих ровесниц Наталья достаточно сдержана в эмоциях, поэтому после выхода в финал она не плакала, не падала на корт и не кричала. Зато во время послематчевого интервью она не могла перестать улыбаться. «Я так счастлива, даже не могу поверить, что я – в финале», — сказала Вихлянцева.

Для 20-летней россиянки это прекрасное достижение, плюс неплохая добавка к рейтингу. После выхода в финал она гарантировала себе подъём на 64-е место. А в случае успеха в решающем матче она войдёт в топ-60.

В финале соперницей Вихлянцевой станет победительница встречи – Аннет Контавейт – Леся Цуренко. Решающий поединок в Хертогенбосе состоится 18 июня в 13:00 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгения Родина Наталья Вихлянцева
Новости. Теннис
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